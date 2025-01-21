Ziraat Kupası İkinci Hafta Programı Açıklandı

Spor

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında ikinci hafta maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4 grupta 4, 5 ve 6 Şubat'ta oynanacak müsabakaların programı şöyle:

4 Şubat Salı

C Grubu

15.30 RAMS Başakşehir-Ahlatcı Çorum FK (Başakşehir Fatih Terim)

18.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

D Grubu

13.00 Kocaelispor-Net Global Sivasspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

20.30 Beşiktaş- Kırklarelispor (Tüpraş)

5 Şubat Çarşamba

A Grubu

13.00 İskenderunspor- Trabzonspor (Stat henüz açıklanmadı)

18.00 Çaykur Rizespor- MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)

B Grubu

20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK (Ülker)

D Grubu

15.30 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor (Bodrum İlçe)

6 Şubat Perşembe

A Grubu

18.30 Corendon Alanyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (GAİN Park)

B Grubu

13.00 Uğur Okulları İstanbulspor- Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.45 Göztepe- Gaziantep FK (Gürsel Aksel)

C Grubu

16.00 Boluspor- Galatasaray (Bolu Atatürk)