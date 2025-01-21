Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında ikinci hafta maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4 grupta 4, 5 ve 6 Şubat'ta oynanacak müsabakaların programı şöyle:
4 Şubat Salı
C Grubu
15.30 RAMS Başakşehir-Ahlatcı Çorum FK (Başakşehir Fatih Terim)
18.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
D Grubu
13.00 Kocaelispor-Net Global Sivasspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
20.30 Beşiktaş- Kırklarelispor (Tüpraş)
5 Şubat Çarşamba
A Grubu
13.00 İskenderunspor- Trabzonspor (Stat henüz açıklanmadı)
18.00 Çaykur Rizespor- MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)
B Grubu
20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK (Ülker)
D Grubu
15.30 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor (Bodrum İlçe)
6 Şubat Perşembe
A Grubu
18.30 Corendon Alanyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (GAİN Park)
B Grubu
13.00 Uğur Okulları İstanbulspor- Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.45 Göztepe- Gaziantep FK (Gürsel Aksel)
C Grubu
16.00 Boluspor- Galatasaray (Bolu Atatürk)
Son Dakika › Spor › Ziraat Kupası İkinci Hafta Programı Açıklandı - Son Dakika
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