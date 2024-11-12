Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Takvim Açıklandı

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu müsabaka programı belli oldu.
3, 4 ve 5 Aralık'ta oynanacak maçların programı şöyle:
3 ARALIK SALI:
13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Muşspor (Iğdır Şehir)
13.30 Teksüt Bandırmaspor- Karacabey Belediyespor (Bandırma 17 Eylül)
15.30 Onvo Antalyaspor- Küçükçekmece Sinopspor (Corendon Airlines Park Antalya)
18.00 Adana Demirspor-Sebat Gençlikspor (Yeni Adana)
20.30 Samsunspor-52 Orduspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
4 ARALIK ÇARŞAMBA:
13.00 Corendon Alanyaspor- Fethiyespor (Gain Park)
13.30 Erzurumspor- Ayvalıkgücü Belediyespor (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu- Kırklarelispor (Mersin)
13.30 Sincan Belediyesi Ankaraspor- Etimesgut Belediyespor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)
13.30 Amed Sportif Faaliyetler-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK (Diyarbakır)
13.30 1461 Trabzon FK- Kırıkkale FK (Stadı daha sonra açıklanacak)
13.30 Gençlerbirliği- Belediye Kütahyaspor (Eryaman)
13.30 Anadolu Üniversitesi- Bucaspor 1928 (Osmangazi Üniversitesi)
13.30 Anagold 24Erzincanspor- Karaköprü Belediyespor (Erzincan 13 Şubat Şehir)
13.30 Çorluspor 1947- Manisa FK (General Basri Saran)
13.30 Uğur Okulları İstanbulspor-Alanya 1221 Futbol (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
13.30 Menemen FK- Çimentaş Elazığspor (Menemen İlçe)
13.30 Fatih Karagümrük- Sarıyer (Atatürk Olimpiyat)
13.30 İskenderunspor- Tire 2021 FK (Kırıkhan İlçe)
15.30 Karşıyaka- MKE Ankaragücü (Alsancak Mustafa Denizli)
18.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kepezspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.30 Bursaspor-Artı Değer Vanspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)
5 ARALIK PERŞEMBE:
13.00 Central Hospital Ümraniyespor-E Koleji Isparta 32 Spor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
13.30 Ankara Demirspor- GMG Kastamonuspor (TCDD Ankara Demirspor)
13.30 Ankara Keçiörengücü- Beyoğlu Yeni Çarşı (Aktepe)
13.30 Karaman FK- Esenler Erokspor (Yeni Karaman)
15.30 Atakaş Hatayspor-Osmaniyespor (Mersin)
18.00 Çaykur Rizespor-Silivrispor (Çaykur Didi)
20.30 Gaziantep FK- Batman Petrolspor (Gaziantep)
Son Dakika › Spor › Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Takvim Açıklandı - Son Dakika
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