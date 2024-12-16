Ziraat Türkiye Kupası Hakemleri Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ziraat Türkiye Kupası Hakemleri Açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda görev alacak hakemler belirlendi. Maçlar 17-19 Aralık'ta.

16.12.2024 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turundaki maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 17-18-19 Aralık'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

13.00 ikas Eyüpspor-Etimesgut Belediyespor: Ömer Tolga Güldibi

15.30 TÜMOSAN Konyaspor- Karacabey Belediyespor: Fatih Tokail

18.00 Çaykur Rizespor-Artı Değer Vanspor: Volkan Bayarslan

20.30 Corendon Alanyaspor-Amed Sportif Faaliyetler: Yasin Kol

18 Aralık Çarşamba:

13.00 Ankara Keçiörengücü-Net Global Sivasspor: Çağdaş Altay

13.00 Muşspor-Onvo Antalyaspor: Yusuf Ziya Gündüz

13.00 GMG Kastamonuspor-Sipay Bodrum FK: Ali Şansalan

13.00 Boluspor- 1461 Trabzon FK: İlker Yasin Avcı

13.00 Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor: Ömer Faruk Gültekin

13.00 Çorluspor 1947-Kocaelispor: Yunus Dursun

15.30 Central Hospital Ümraniyespor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Mehmet Ali Özer

15.30 Erzurumspor FK- Sakaryaspor: Ali Yılmaz

18.00 Menemen FK- MKE Ankaragücü: Raşit Yorgancılar

20.30 Gaziantep FK-52 Orduspor FK: Davut Dakul Çelik

19 Aralık Perşembe:

13.00 İskenderunspor-Atakaş Hatayspor: Reşat Onur Coşkunses

14.30 Kırklarelispor- Adana Demirspor: Ömer Faruk Turtay

17.00 Anagold 24Erzincanspor-Ahlatcı Çorum FK: Furkan Aksuoğlu

17.00 Gençlerbirliği- Kasımpaşa: Erkan Özdamar

20.00 Bucaspor 1928-Göztepe: Ümit Öztürk

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Yerel Haberler, Türkiye Kupası, Türkiye Kupası, Aralık, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası Hakemleri Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:49 Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11’leri belli oldu Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu
19:14 Erdoğan’dan CHP’li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar Erdoğan'dan CHP'li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar
18:37 Almanya’da meclis, erken seçim için kararını verdi Almanya'da meclis, erken seçim için kararını verdi
17:59 Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak
17:15 Günler sonra sessizliğini bozan Esad’ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
09:28 İbrahim Kalın’ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
09:16 Dolar haftaya yeni rekorla başladı Dolar haftaya yeni rekorla başladı
09:10 Mert Hakan Yandaş’ın küfrettiği anlar ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı
08:49 Mine Tugay’dan iddialı paylaşım Mine Tugay'dan iddialı paylaşım
07:57 Colani, Suriye’de yeni para birimine geçileceğini duyurdu Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
07:13 Şişli’de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü Şişli'de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü
07:09 İsrail, Suriye’yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı İsrail, Suriye'yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 19:56:14. #1.13#
SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası Hakemleri Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.