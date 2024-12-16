Ziraat Türkiye Kupası Hakemleri Açıklandı

Spor

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turundaki maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 17-18-19 Aralık'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

13.00 ikas Eyüpspor-Etimesgut Belediyespor: Ömer Tolga Güldibi

15.30 TÜMOSAN Konyaspor- Karacabey Belediyespor: Fatih Tokail

18.00 Çaykur Rizespor-Artı Değer Vanspor: Volkan Bayarslan

20.30 Corendon Alanyaspor-Amed Sportif Faaliyetler: Yasin Kol

18 Aralık Çarşamba:

13.00 Ankara Keçiörengücü-Net Global Sivasspor: Çağdaş Altay

13.00 Muşspor-Onvo Antalyaspor: Yusuf Ziya Gündüz

13.00 GMG Kastamonuspor-Sipay Bodrum FK: Ali Şansalan

13.00 Boluspor- 1461 Trabzon FK: İlker Yasin Avcı

13.00 Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor: Ömer Faruk Gültekin

13.00 Çorluspor 1947-Kocaelispor: Yunus Dursun

15.30 Central Hospital Ümraniyespor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Mehmet Ali Özer

15.30 Erzurumspor FK- Sakaryaspor: Ali Yılmaz

18.00 Menemen FK- MKE Ankaragücü: Raşit Yorgancılar

20.30 Gaziantep FK-52 Orduspor FK: Davut Dakul Çelik

19 Aralık Perşembe:

13.00 İskenderunspor-Atakaş Hatayspor: Reşat Onur Coşkunses

14.30 Kırklarelispor- Adana Demirspor: Ömer Faruk Turtay

17.00 Anagold 24Erzincanspor-Ahlatcı Çorum FK: Furkan Aksuoğlu

17.00 Gençlerbirliği- Kasımpaşa: Erkan Özdamar

20.00 Bucaspor 1928-Göztepe: Ümit Öztürk