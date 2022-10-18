Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur heyecanı başladı. Bugün oynanan 8 mücadelede rakiplerini deviren ekipler adını bir üst tura yazdırdı. 3. turda diğer karşılaşmalar yarın ve 20 Ekim Perşembe günü oynanacak.

Kaynak: İHA

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