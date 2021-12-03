Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi gerçekleşti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekimine TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

KURA ÇEKİMİNDE 32 TAKIM YER ALDI Beşinci turun kura çekiminde, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile 4. tur müsabakalarını geçen 27 takım olmak üzere toplam 32 takım yer aldı. Son şampiyon Beşiktaş Süper Lig'in diğer ekibi Altay, Fenerbahçe TFF 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor'la, Galatasaray Spor Toto 1. Lig'den Altaş Denizlispor, Trabzonspor ise 1. Lig'den Beypiliç Boluspor'la eşleşti ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. ELEME TURU EŞLEŞMELERİ Kasımpaşa- Kocaelispor VavaCars Fatih Karagümrük-Bodrumspor Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü Yukatel Kayserispor-68 Aksaray Belediyespor İttifak Holding Konyaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor Trabzonspor-Beypiliç Boluspor Aytemiz Alanyaspor- Mardin 1969 Göztepe-Yılport Samsunspor Atakaş Hatayspor-Nasadoge Menemenspor Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor Fenerbahçe-Afjet Afyonspor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor Adana Demirspor-Ankaraspor Gaziantep Futbol Kulübü- Bursaspor Galatasaray-Altaş Denizlispor Beşiktaş-Altay

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