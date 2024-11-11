Zirve İlgilendiren Maçta Kayseri Kadın FK ile Yüksekova SK Berabere Kaldı

Spor

Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi B Grubu'nda zirveyi yakından ilgilendiren maçta Kayseri Kadın FK ile Yüksekova SK golsüz berabere kaldı.

Ligin 4. haftasında zirve yarışı veren iki takım Kayseri SümerStadı'nda karşı karşıya geldi. Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi B Grubu'nda şampiyonluk hedefleyen Kayseri Kadın FK ile namağlup ekiplerden Yüksekova SK ekibini karşı karşıya getiren maçı Merve NurToprak, Şule Öztürk ve Belinay Maraş hakem üçlüsü yönetti. Karşılıklı ataklar ile geçen mücadele de iki takımda yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremeyince mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Gol sesinin çıkmadığı maç sonunda iki takımda aldığı 1 puan ile ligdeki puan sayısını 7'ye çıkardı. Yüksekova SK grupta 3. sıraya yerleşirken, Kayseri Kadın FK ise aynı puan ve averaj ile 4. sırada kendisine yer buldu. Ligin 4. haftasında B Grubu'nda alınan sonuçlar ise şöyle;

Megapolspor- Kocaeli Bayan FK: 4-0

Adana İdmanYurdu-1207 Antalyaspor: 0-4

Kayseri Kadın FK-Yüksekova SK: 0-0

Sakarya Kadın FK-AtaşehirBelediye: 3-0 (H) - KAYSERİ