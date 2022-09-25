Düzce'deki off-road şenlikleri sona erdi - Son Dakika
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Düzce'deki off-road şenlikleri sona erdi

25.09.2022 18:28
Düzce'deki off-road şenlikleri sona erdi

Zonguldak Safari Off-Road Kulübünce (ZOSOFF) Düzce'nin Gümüşova ilçesinde düzenlenen off-road şenlikleri sona erdi.

Zonguldak Safari Off-Road Kulübünce (ZOSOFF) Düzce'nin Gümüşova ilçesinde düzenlenen off-road şenlikleri sona erdi.

İlçedeki özel parkurda 2 gün süren etkinliğe, Türkiye'nin çeşitli illerinden 50 araç ve 100 sporcu katıldı.

Pilotlar, çamurlu ve engebeli parkurlarda zor anlar yaşadı. Araçları devrilen veya bozulan pilotlar, ekip arkadaşlarının yardımıyla yarışlara kaldıkları yerden devam etti.

Yarışlar sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Zonguldak Safari Off-Road Kulübü Başkanı Sefer Oktay, AA muhabirine, amaçlarının off-road sporunu sevdirmek olduğunu vurgulayarak, "Etkinliğimizi teknik sebeplerden dolayı Zonguldak'tan Düzce'ye taşımak zorunda kaldık. 50 araç katılımı var. Bu araçlardan 5'i kadın." dedi.

Oktay, yarışlara çevre il ve ilçelerden büyük ilgi olduğunu dile getirerek, şehir dışından yaklaşık 3 bin misafir geldiğini söyledi.

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Kaynak: AA

Zonguldak, Türkiye, Tragger, Düzce, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Düzce'deki off-road şenlikleri sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'deki off-road şenlikleri sona erdi - Son Dakika
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