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AB, Pornhub ve diğer porno sitelerine sıkı yükümlülükler getiriyor

Avrupa Birliği Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası kapsamında Pornhub, Stripchat ve XVideos gibi porno sitelerine çocuk istismarının önlenmesi ve küçüklerin korunması konusunda daha fazla sorumluluk getiriyor. Bu siteler, 17 Şubat 2024'ten itibaren DSA yükümlülüklerine uymak zorunda kalacak ve çocukları korumak için özel önlemler alacak.

AB, Pornhub ve diğer porno sitelerine sıkı yükümlülükler getiriyor
20.12.2023 - 16:43,
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Yusuf Özkan | Lahey

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında üç büyük porno sitesi Pornhub, Stripchat ve XVideos’a sıkı yükümlülükler getiriyor.

Porno siteleri 17 Şubat 2024’ten itibaren, çocuk cinsel istismarının önlenmesi ve küçüklerin korunması konusunda daha fazla sorumluluk alacak.

AB Komisyonu yeni yasa kapsamında daha önce Facebook, YouTube, Instagram ve TikTok gibi aylık 45 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip internet platformlarına yönelik kurallar getirmişti.

AB yönetimi, üç büyük porno sitesi Pornhub, Stripchat ve XVideos’u da büyük çevrimiçi platform kapsamına aldı.

Bu internet platformu ve arama motorları, 17 Şubat 2024’ten itibaren DSA yükümlülüklerine uymak zorunda kalacak.

Böylece porno siteleri, özellikle çocuk istismarının önlenmesi ve küçüklerin korunması konusunda daha fazla çaba harcayacak.

Pornhub, XVideos ve Stripchat önümüzdeki 4 ay içinde, reşit olmayanlar da dahil olmak üzere çevrimiçi kullanıcıları korumak ve sistemden kaymaklı riskleri azaltmak için özel önlemler almak zorunda olacak.

Porno sitelerinin, yaş doğrulama konusunda daha katı uygulamaları hayata geçirmesi gerekecek. Reşit olmayanların çevrimiçi pornografik içeriğe erişmesinin engellenmesi sağlanacak.

Porno sitelerinin risk değerlendirme raporlarında özellikle küçüklerin zihinsel ve fiziksel sağlığının korunmasına yol açabilecek her türlü olumsuz etki ayrıntılı olarak belirtilecek.

Yeni düzenleme ile “intikam pornosu” sorunun önüne geçilecek. Yasa dışı görsellere karşı çok daha sıkı önlemlerin zorunlu hale geleceği düzenleme kapsamında, kişinin izni olmadan porno görüntülerinin yayınlanması önlenecek.

Porno siteleri, “deepfake pornografi” olarak bilinen, yapay zeka aracılığıyla üretilmiş yasa dışı mahrem görüntülerin yayılmasının engellenmesi konusunda da çaba harcayacak.

AB Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 3 büyük porno sitesinin de aralarında olduğu, aylık 45 milyondan fazla kullanıcıya sahip internet platformları için getirilen yükümlülükler şunlar:

Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, “Pornhub, XVideos ve Stripchat'in 'çok büyük çevrimiçi platformlar' olarak tanımlanmasını memnuniyetle karşılıyorum. Algoritmalarının ve süreçlerinin daha fazla incelenmesine ve hesap verebilirliğine olanak tanıyacak” dedi.

İç Pazardan Sorumlu AB Komisyonu Üyesi Thierry Breton da, AB'de 45 milyondan fazla kullanıcısı olan herhangi bir çevrimiçi platformun özel yükümlülükleri bulunduğunu belirterek, çocuklar için daha güvenli bir çevrimiçi ortam yaratmanın öncelikli hedefleri olduğunu vurguladı.

AB Komisyonu, yeni yasa kapsamında bu hafta başında eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X hakkında resmi bir soruşturma başlatmıştı. AB Komisyonu, Elon Musk'un sahibi olduğu platformun, İsrail - Filistin savaşı konusunda bilgi kirliliği yarattığından şüphe ediyor.

Kaynak: BBC
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Son Dakika Teknoloji AB, Pornhub ve diğer porno sitelerine sıkı yükümlülükler getiriyor - Son Dakika

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