Türk Hava Yolları'nın alt kuruluşu olan Anadolu Jet'i hatırlarsınız. THY tarafından yapılan yeni yatırım ve planlama doğrultusunda AJet ismini alan firma büyük bir kampanya ile gündemde. AJet yeni kampanya haberi ile yurtdışı uçuşlarını 1 dolar, 1 euro şeklinde müşterilerine sunmaya başladı. İşte AJet 1 dolar kampanyası ve detaylar…
AJet yurtdışı uçuşlarında 1 dolar kampanyası!
Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları alt kuruluşu olan AJet büyük bir kampanya haberi ile gündemde. Özellikle de yurtdışı seyahati yapmak isteyen gezginleri ilgilendiren bu kampanya ile çok uygun fiyatlara yurtdışına gitmek mümkün. Fiyatlar ise oldukça cazip! Sadece 1 dolar-euro ile uçmak mümkün.
Bir dönem Anadolu Jet olarak uçuşlarını gerçekleştiren firma geçtiğimiz aylardaki yatırım ve planlama ile AJet ismini aldı. Bununla beraber Türk Hava Yolları'nın Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarının da sorumluluğunu yüklenen AJet ile yurtdışına uçmak artık çok cazip. Bugün itibariyle duyurulan AJet 1 dolar-euro kampanyası ile Sabiha Gökçen, Ankara, İzmir kalkışlı ve inişli yurtdışı uçuşları oldukça cazip.
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Kampanya detaylarına değinirsek AJet bünyesinden 22-24 Mart tarihleri arasında alacağınız ve 31 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek Sabiha Gökçen, Ankara, İzmir kalkışlı-inişli yurtdışı uçak biletlerini 1 dolar-euro karşılığında satın alabilirsiniz. İşte kampanyaya dahil uçuşların listesi:
Yurtiçinden yurtdışı biletler
İstanbul Sabiha Gökçen – Amsterdam – 1 dolar
İstanbul Sabiha Gökçen – Bakü – 1 dolar
İstanbul Sabiha Gökçen – Basel – 1 dolar
İstanbul Sabiha Gökçen – Belgrad – 1 dolar
İstanbul Sabiha Gökçen – Brüksel – 1 dolar
İstanbul Sabiha Gökçen – Budapeşte – 1 dolar
İstanbul Sabiha Gökçen – Dubai – 1 dolar
İstanbul Sabiha Gökçen – Kopenhag – 1 dolar
İstanbul Sabiha Gökçen – Lyon – 1 dolar
İstanbul Sabiha Gökçen – Milano – 1 dolar
İstanbul Sabiha Gökçen – Paris – 1 dolar
İstanbul Sabiha Gökçen – Priştine – 1 dolar
İstanbul Sabiha Gökçen – Roma – 1 dolar
İstanbul Sabiha Gökçen – Saraybosna – 1 dolar
İstanbul Sabiha Gökçen – Tiflis – 1 dolar
İstanbul Sabiha Gökçen – Viyana – 1 dolar
İstanbul Sabiha Gökçen – Zürih – 1 dolar
Ankara – Bakü – 1 dolar
Ankara -Belgrad – 1 dolar
Ankara – Beyrut – 1 dolar
Ankara – Bişkek – 1 dolar
Ankara – Dubai – 1 dolar
Ankara – Paris – 1 dolar
Ankara – Viyana – 1 dolar
Ankara – Beyrut – 1 dolar
İzmir – Belgrad – 1 dolar
Yurtdışından yurtiçi biletler
Amsterdam – İstanbul Sabiha Gökçen – 1 Euro
Bakü – İstanbul Sabiha Gökçen – 1 Euro
Basel – İstanbul Sabiha Gökçen – 1 Euro
Belgrad – İstanbul Sabiha Gökçen – 1 Euro
Brüksel – İstanbul Sabiha Gökçen – 1 Euro
Budapeşte – İstanbul Sabiha Gökçen – 1 Euro
Dubai – İstanbul Sabiha Gökçen – 1 Euro
Kopenhag – İstanbul Sabiha Gökçen – 1 Euro
Lyon – İstanbul Sabiha Gökçen – 1 Euro
Milano – İstanbul Sabiha Gökçen – 1 Euro
Paris – İstanbul Sabiha Gökçen – 1 Euro
Priştine – İstanbul Sabiha Gökçen – 1 Euro
Roma – İstanbul Sabiha Gökçen – 1 Euro
Saraybosna – İstanbul Sabiha Gökçen – 1 Euro
Tiflis – İstanbul Sabiha Gökçen – 1 Euro
Viyana – İstanbul Sabiha Gökçen – 1 Euro
Zürih – İstanbul Sabiha Gökçen – 1 Euro
Bakü – Ankara – 1 Euro
Belgrad – Ankara – 1 Euro
Beyrut – Ankara – 1 Euro
Bişkek – Ankara – 1 Euro
Dubai – Ankara – 1 Euro
Paris – Ankara – 1 Euro
Viyana – Ankara – 1 Euro
Beyrut – Adana – 1 Euro
Bakü – İzmir – 1 Euro
Son Dakika › Teknoloji › AJet Yurtdışı Uçuşlarında 1 Dolar Kampanyası - Son Dakika
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