ALPAGUT'un Test Atışı Başarıyla Tamamlandı

07.08.2025 13:59
STM ve ROKETSAN'ın geliştirdiği ALPAGUT, AKINCI TİHA'dan başarılı bir test atışı gerçekleştirdi.

TÜRK savunma sanayisinin iki öncü kuruluşu Savunma Teknolojileri Mühendislik (STM) ve ROKETSAN tarafından geliştirilen Akıllı Dolanan Mühimmat Sistemi ALPAGUT, AKINCI TİHA'dan yapılan test atışını başarıyla tamamladı.

Türkiye'nin roket ve füze merkezi ROKETSAN ile Türkiye'nin taktik mini İHA üretiminde öncü şirketi STM ortaklığında geliştirilen ALPAGUT testlerine devam ediyor. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracına (TİHA) entegre edilen ALPAGUT, Sinop açıklarında deniz üzerinde yer alan hedef için başarıyla bırakıldı. Havada belli bir süre dolanarak hedef tespitini ve kıymetlendirmesini gerçekleştiren ALPAGUT, dalış yaparak testi başarıyla tamamladı. Hedefi tam isabetle vurduğu kara fırlatılma testleri sonrasında ALPAGUT, hava aracından güvenli ayrılma, kanat açma, seyrüsefer ve optik güdümlü testlerini başarıyla tamamlamış oldu.

'ETKİN GÜÇ OLUŞTURACAK'

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, "ROKETSAN iş birliği ile geliştirdiğimiz, milli mühendislik eserimiz Akıllı Dolanan Mühimmat Sistemi ALPAGUT, karadan yapılan testlerin ardından hava platformundan yapılan test uçuşunu da başarıyla geride bıraktı. 60 kilometre operasyonel yarıçapı, 60 dakikadan fazla havada kalma süresi, gece gündüz operasyon kabiliyeti ile ALPAGUT, hareketli veya sabit kara, deniz hedeflere karşı etkin bir güç oluşturacak. Emeği geçen STM ve ROKETSAN'daki tüm çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

HAREKETLİ HEDEFLERE KARŞI DA ETKİLİ

Farklı coğrafyalarda yaşanan savaş ve çatışmalarla, akıllı dolanan mühimmat sistemlerinin (loitering munition) etkinliği ve önemi son dönemlerde giderek artıyor. STM ve ROKETSAN, sahadan gelen bu ihtiyaca, yeni ve etkin bir çözüm üretmek hedefiyle ALPAGUT'u ortak geliştirmek için çalışıyor. Gece ve gündüz operasyon yapabilecek ALPAGUT, hareketli veya sabit kara, deniz hedeflerine, radar ve haberleşme sistemlerine, hafif zırhlı kara veya deniz araçlarına, komuta merkezi gibi kritik tesislere, personele ve fırsat hedeflerine karşı etkin bir güç oluşturacak. 60 kilometre operasyonel yarıçapı, 60 dakikadan fazla havada kalma süresi ve farklı tipte harp başlıkları taşıyacak ALPAGUT, tekli ve sürü konseptine uygun kullanılabilecek.

HEDEFİ FARK EDİLMEDEN VURUYOR

Sistem çalışma konsepti olarak ateşlendikten ya da bırakıldıktan sonra, havada belli bir süre dolanarak hedef tespiti, takibi ve hedef kıymetlendirme faaliyetlerini icra edecek ve yerden gönderilen kullanıcı onayı ile otonom olarak belirlenmiş hedefe dalış yaparak hedefi imha edecek. ALPAGUT sahip olduğu iki modlu arayıcı başlık ile hedefi fark edilmeden tespit ve teşhis edebiliyor, konum karıştırıcı sistemlerden etkilenmiyor ve hassas güdüm-kontrol tahrik sistemi ile hedefe nokta atışı yönlenebiliyor. Sistem tüm bu özelliklerin yanı sıra at-unut özelliği ile de kullanıcısına önemli avantajlar sunuyor.

ALPAGUT; insanlı ve insansız kara/hava/deniz araçlarına hızlı entegre edilebilmesiyle de öne çıkıyor. Geliştirilecek sistemin yerli SİHA sistemleri ile entegre bir şekilde çalışarak mobil hava savunma sistemleri, stratejik yer unsurları ile asimetrik hedeflere hızla angajman sağlayabilmesiyle ve GPS karıştırma ortamlarında da görüntü destekli sensör verisi desteği ile gelişmiş seyrüsefer kabiliyetleri ile harp ortamında önemli bir oyun değiştirici olması hedefleniyor.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Teknoloji, Operasyon, Roketsan, Savunma, Türkiye, Güncel, TİHA, Son Dakika

