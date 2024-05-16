Antik Baobab Ağaçlarının Kökeni Çözüldü

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Bilim insanları antik baobab ağaçlarının kökeninin gizemini çözdü.

DNA çalışmalarına göre bu ağaçlar ilk olarak 21 milyon yıl önce Madagaskar'da ortaya çıktı.

3 bin yıl yaşayabilen bu ağaçların tohumları daha sonra okyanus akıntılarıyla Avustralya'ya ve Afrika ana karasına taşınarak farklı türlere dönüştü.

Araştırmacılar, bu ağaçların yok olmaya daha önce düşünülenden daha yakın olabileceklerini söylüyor ve koruma çabalarını artırma çağrısı yapıyor.

Baobablar, tuhaf şekilleri ve uzun ömürleri nedeniyle "hayat ağacı" veya "ters ağaç" olarak da bilinir. İklim değişikliği ve yaygın ormansızlaşma nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıyalar.

İngiltere’deki Kew Kraliyet Botanik Bahçeleri'nden Dr. Ilia Leitch, Londra Queen Mary Üniversitesi'nden eşi Profesör Andrew Leitch ile birlikte bu araştırmada yer aldı.

Leitch BBC'ye verdiği demeçte, “Önemli bir tür olan ve insanların yanı sıra çok çeşitli hayvan ve bitki türlerini destekleyen baobabların kökenini tespit ettik" dedi.

Leitch "Ve edindiğimiz veriler, yok olmalarını engellemek için alınacak önlemlere ışık tutacak" öngörüsünde bulundu.

Araştırmacılar, sekiz baobab türünü inceledi. Bunların altısı Madagaskar'da, biri kuzeybatı Avustralya'da bulunuyordu, diğeri ise Afrika'da görülen yaygın bir türdü.

Madagaskar’daki baobab’larının en büyüğü ve en ünlüsü olan dev baobab da dahil olmak üzere nesli tükenmekte olan iki tür için koruma çabalarının artırılması çağrısında bulunuyorlar.

Baobab’lar, yerel kültürler ve geleneklerle derinden iç içe geçmiş, dünyadaki en dikkate değer ağaçlardan biridir.

Madagaskar dilinde "ormanın anası", "ters ağaç" ve "hayat ağacı" olarak da anılırlar.

Bu ağaçlar binlerce yıl yaşayabilir, çok büyük boyutlara ulaşabilir ve kurak mevsimlerde hayatta kalabilmek için gövdelerinde büyük miktarda su depolayabilir.

Meyveleri çok besleyicidir ve gövdelerinden ip veya giysi yapımında kullanılan lifler elde edilebilir.

Akşamları, nektarlarıyla beslenmek için uzun mesafeler kat eden yarasaları çeken büyük beyaz çiçekler açarlar ve kuşlar için önemli yuvalama alanlarıdırlar.