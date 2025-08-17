ASELSAN Çocuk Şenliği Erzurum'da Başladı - Son Dakika
ASELSAN Çocuk Şenliği Erzurum'da Başladı

17.08.2025 12:20
Tekno Macera Tırı, Erzurum'da çocuklara bilim ve teknolojiyi eğlenceli şekilde tanıtıyor.

ASELSAN'ın 50'nci Yıl Çocuk Şenliği kapsamında tasarlanan Tekno Macera Tırı, beşinci durağı olan Erzurum'da çocukları bilim ve teknolojinin dünyasıyla buluşturdu.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında 16 Ağustos'ta Erzurum'da başlayan ASELSAN 50'nci Yıl Çocuk Şenliği, 24 Ağustos'a kadar sürecek. Festival, Erzurumlu çocukları bilimin eğlenceli dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkaracak. Kasım ayına kadar Türkiye'nin farklı şehirlerinde çocuklarla buluşacak olan Tekno Macera Tırı, ASELSAN'ın yenilikçi vizyonunu yansıtan interaktif deneyim alanları, teknoloji sergileri ve eğlenceli etkinliklerle dolu bir program sunuyor. Tekno Macera Tırı, teknoloji ve bilimi Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklara ulaştırmayı hedefliyor.

HEM EĞLENDİRİYOR HEM ÖĞRETİYOR

Şenlik kapsamında ziyaretçiler, yapay zeka desteğiyle hazırlanan Mucitler Müzesi'nde tarihe yön veren mucitlerle tanışma fırsatı buluyor. Çocuklar, bu mucitlerden ilhamla geliştirilen ASELSAN ürünlerini keşfederken, 'Bir Doğa Yolculuğu' kitabının artırılmış gerçeklikle hayat bulmasına da tanıklık ediyor. Bilim ve teknoloji meraklıları, çeşitli bilim gösterileri ve eğitici atölyelere katılarak hem eğleniyor hem öğreniyor.

Tekno Macera Tırı; Şanlıurfa, Samsun, Van, Nevşehir ve Erzurum'un ardından, 30 Ağustos–7 Eylül'de Çanakkale'de, 13–21 Eylül'de Gaziantep'te, 4–12 Ekim'de Malatya'da, 18–26 Ekim'de Mardin'de ve 1–9 Kasım'da Antalya'da çocuklarla buluşacak.

ÇOCUKLARA BİLİM SEVGİSİ AŞILIYOR

2019 yılından bu yana dijital platformlar, festivaller ve deneyim alanları aracılığıyla 65 binden fazla çocuğa ulaşan Tekno Macera, ASELSAN'ın 50'nci yılına özel olarak yeniden tasarlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen ASELSAN 50'nci Yıl Çocuk Şenliği, bugüne kadar Şanlıurfa, Samsun, Van ve Nevşehir'de binlerce çocuğu ağırladı.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Teknoloji, Etkinlik, Erzurum, Aselsan, Eğitim, Çocuk, Son Dakika

09:03
AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
11:45
Gerçek polislerden sahte polislere operasyon Evden neler çıktı neler
Gerçek polislerden sahte polislere operasyon! Evden neler çıktı neler
