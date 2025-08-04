Avustralyalı yapay zeka uzmanı, Mark Zuckerberg\'in milyar dolarlık teklifini reddetti

Avustralyalı yapay zeka uzmanı Andrew Tulloch, Facebook'un ana şirketi Meta'dan gelen ve tam 1 milyar dolar değerindeki cazip teklifi geri çevirdi.

Perth'te büyüyen ve Sidney Üniversitesi mezunu olan Tulloch, 10 yıldan fazla süre Facebook'un yapay zeka departmanında çalıştıktan sonra, rakip şirket OpenAI'ya geçti.

2024 yılının başında, OpenAI'nin eski teknik direktörü Mira Murati ile birlikte "Thinking Machines Lab" isimli yapay zeka şirketini kurdu. Şirketin değeri şu an yaklaşık 12 milyar dolar civarında.

Mark Zuckerberg, bu yılın başlarında Thinking Machines Lab'i satın almak istedi ancak Murati bu teklifi kabul etmedi. Bunun üzerine Meta, şirketin yetenekli çalışanlarını kadrosuna katmak için büyük çaba harcadı ve Tulloch'a 6 yıl boyunca toplam 1 milyar dolarlık bir maaş ve bonus paketi teklif etti.

Ancak Tulloch, bu teklifi reddetti. Meta, daha sonra bu teklifin basına yansıyan rakamlarının "yanlış ve abartılı" olduğunu açıkladı.

Andrew Tulloch, 2012'de Amerika'ya taşındı ve Facebook'un yapay zeka bölümünde 11 yıl boyunca çalıştı. Burada "seçkin mühendis" unvanına ulaştı.

Eski Facebook yöneticilerinden Mike Vernal, Tulloch için "Kesinlikle olağanüstü zeki biri" dedi.

2023'te OpenAI'ye geçen Tulloch, burada edindiği deneyimle Thinking Machines Lab'i kurdu. Şirket, yapay zekayı daha anlaşılır, kişiselleştirilebilir ve yetenekli hale getirmeyi amaçlıyor.

Tulloch, Batı Avustralya'daki prestijli Christ Church Grammar okulunda yardımcı kaptan olarak görev yaptı.

2007'de okuldan 99,95 puanla mezun oldu, üniversitede matematikte birincilikle mezun olup yüksek onur madalyası aldı.

Ayrıca Cambridge Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparken Goldman Sachs'ta kantitatif analist olarak çalıştı.

Mark Zuckerberg'in rakip şirketlerden çalışanları kadrosuna katmak için sık sık yüksek tekliflerde bulunduğu biliniyor.

OpenAI CEO'su Sam Altman, geçtiğimiz Haziran ayında Meta'nın çalışanlarına 100 milyon dolarlık bonuslar teklif ettiğini ancak kimsenin teklifi kabul etmediğini açıkladı.

Kaynaklar, Meta'nın Thinking Machines Lab'deki en az 12 çalışana teklif götürdüğünü ancak henüz kimsenin bu teklifleri kabul etmediğini söylüyor.

Thinking Machines Lab, sadece birkaç ay içinde 2 milyar dolardan fazla yatırım alarak 12 milyar dolarlık dev bir değerleme elde etti.

Yatırımcılar arasında Silikon Vadisi'nin önemli şirketleri Andreessen Horowitz, Accel, Jane Street ve teknoloji devleri Nvidia, AMD ile Cisco yer alıyor.

Hatta Arnavutluk hükümeti bile şirkete 10 milyon dolarlık yatırım yaptı.

Şirketin önemli isimleri arasında OpenAI'nin kurucu ortaklarından John Schulman ve güvenlik araştırmacısı Lilian Weng bulunuyor.

Özetle, Andrew Tulloch gibi genç ve yetenekli bir yapay zeka uzmanı, milyar dolarlık cazip teklifi reddederek kendi vizyonunu ve yolunu seçti.