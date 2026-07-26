Bakan açıkladı: Eskişehir-İstanbul YHT hattında bakın kaç yolcu taşınmış - Son Dakika
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Bakan açıkladı: Eskişehir-İstanbul YHT hattında bakın kaç yolcu taşınmış

Bakan açıkladı: Eskişehir-İstanbul YHT hattında bakın kaç yolcu taşınmış
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Eskişehir-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı’nın hizmete alınışının 12’nci yılı dolayısıyla, "Hattımızın açılışından bugüne kadar toplam 62,9 milyon yolcuya hizmet verdik" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Eskişehir- İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nın hizmete alınışının 12'nci yılı dolayısıyla, "Hattımızın açılışından bugüne kadar toplam 62,9 milyon yolcuya hizmet verdik" dedi.

ÜLKENİN EN YOĞUN KULLANILAN GÜZERGAHI OLDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Eskişehir-İstanbul YHT Hattı'nın hizmete alınışının 12'nci yılı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. 2009 yılında açılan Eskişehir-Ankara Hattı ile Türkiye'de yüksek hızlı tren taşımacılığını başlattıklarını hatırlatan Bakan Uraloğlu, 27 Temmuz 2014'te yolcu taşımacılığına başlayan Eskişehir-İstanbul Hattı ile Ankara ve İstanbul arasındaki entegrasyonu sağladıklarını belirterek "Eskişehir-İstanbul hattını hizmete aldıktan sonra aynı yıl Konya-İstanbul, 2022'de Karaman-İstanbul, 2024'te ise Sivas-İstanbul YHT seferlerini de bu güzergah üzerinden işletmeye başladık. Böylece Eskişehir-İstanbul hattı yalnızca iki şehir arasındaki ulaşımı sağlayan bir hat olmanın ötesine geçerek, farklı şehirlerden İstanbul'a uzanan yüksek hızlı tren ağının omurgası haline geldi. Bu sayede ülkemizin en yoğun kullanılan YHT güzergahlarından biri oldu" açıklamasında bulundu.

NÜFUSUN YÜZDE 23'ÜNE DOĞRUDAN HİZMET VERİLDİ

Uraloğlu, Eskişehir-İstanbul YHT hattının hizmete alınmasıyla Bozüyük, Bilecik, Pamukova, Arifiye, İzmit, Gebze, Pendik, Bostancı ve Söğütlüçeşme istasyonları üzerinden 5 ili ve 20 milyonu aşkın nüfusu doğrudan yüksek hızlı tren konforuyla buluşturduğunu belirtti.

Üretim, ticaret ve teknoloji merkezlerinin yüksek hızlı tren hatlarıyla birbirine bağlandığını aktaran Uraloğlu, "Hat; Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul gibi Türkiye'nin önde gelen sanayi, üretim, ticaret ve teknoloji merkezlerini yüksek hızlı tren ağıyla birbirine bağlıyor. Sadece Eskişehir-İstanbul YHT Hattı ile ülke nüfusunun yüzde 23'üne doğrudan yüksek hızlı tren hizmeti sunuyoruz" İfadelerini kullandı.

BAKAN URALOĞLU, KAÇ KİŞİNİN BU HATTI KULLANDIĞINI AÇIKLADI

Bakan Uraloğlu, Eskişehir-İstanbul YHT Hattı'nın hizmete alındığı günden bu yana vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Hattımızın açılışından bugüne kadar toplam 62,9 milyon yolcuya hizmet verdik" diye konuştu.

Uraloğlu, hattın her yıl artan yolcu talebiyle yüksek hızlı tren ağının en yoğun kullanılan güzergahlarından biri olmayı sürdürdüğünü belirterek, "2025 yılında Eskişehir-İstanbul YHT Hattı'nı 9,1 milyon yolcu kullandı. 2026 yılında ise yaklaşık 5,3 milyon yolcuya hizmet sunduk" ifadelerini kullandı.

GÜNLÜK ORTALAMA KAÇ KİŞİYE HİZMET VERİLİYOR?

Bakan Uraloğlu, Eskişehir-İstanbul YHT Hattı'nda günlük ortalama 25 bin 730 yolcunun seyahat ettiğini belirterek, "Karşılıklı olarak düzenlediğimiz toplam 44 seferle vatandaşlarımızı hızlı ve konforlu şekilde seyahat ettiriyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Teknoloji Bakan açıkladı: Eskişehir-İstanbul YHT hattında bakın kaç yolcu taşınmış - Son Dakika

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