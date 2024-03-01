Bayraktar "Altın çağ" diyerek duyurdu! Akıncı'ya entegre edilen Çakır, ilk atışta hedefi tam isabet vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Bayraktar "Altın çağ" diyerek duyurdu! Akıncı'ya entegre edilen Çakır, ilk atışta hedefi tam isabet vurdu

Milli imkanlarla geliştirilen Roketsan ÇAKIR Seyir Füzesi, yeni bir atış testini daha başarıyla tamamladı. AKINCI TİHA'dan atılan ÇAKIR, hedefini tam ortasından vurdu. Sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşan BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 'Türk Havacılığının altın çağı' notunu düştü.

01.03.2024 12:20  Güncelleme: 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen Bayraktar AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'na (TİHA) yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu başarıyla sürüyor.

HEDEFİ TAM ON İKİDEN VURDU

Bayraktar AKINCI, Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen Çakır seyir füzesi ile gerçekleştirilen bir atış testini daha başarıyla tamamladı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden 29 Şubat 2024 Perşembe günü kanat altında Çakır füzesi ile havalanan Bayraktar AKINCI, uzun menzilli atış testi icra etmek üzere Sinop'a yol aldı. Bayraktar AKINCI'nın Sinop Atış Alanı'nda 100 kilometre uzaktan ateşlediği Çakır Seyir Füzesi, Karadeniz üzerindeki hedefi tam isabetle vurdu. Atış testinde 800 km/s sürate ulaşan Çakır'ın hedefini vurduğu anlar büyük heyecanla takip edildi.

Çakır, Akıncı'ya entegre edildi; ilk atışta hedefi tam isabet vurdu

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN PAYLAŞIM

BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türk Havacılığının Altın Çağı... Bayraktar #AKINCI, Roketsan'ın geliştirdiği Milli seyir füzesi ÇAKIR'a entegre edilen arayıcı başlık ile gerçekleştirdiği ilk atış testini başarıyla tamamladı" ifadelerine yer verdi.

EN BÜYÜK İHRACAT ANLAŞMASI

Azerbaycan envanterine giren Bayraktar AKINCI TİHA'nın 9 Şubat'ta gerçekleştirdiği ilk uçuşunu Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar birlikte izledi. Suudi Arabistan Krallığı ile geçen yıl yapılan ihracat ve iş birliği anlaşması, Cumhuriyet tarihinde Türk savunma ve havacılık sanayisinin tek seferde yaptığı en büyük ihracat anlaşması oldu.

Bayraktar "Altın çağ" diyerek duyurdu! Akıncı\'ya entegre edilen Çakır, ilk atışta hedefi tam isabet vurdu

Selçuk Bayraktar, Savunma, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Bayraktar 'Altın çağ' diyerek duyurdu! Akıncı'ya entegre edilen Çakır, ilk atışta hedefi tam isabet vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Cankanali: Allah senden ve ekibinden razı olsun. Ayağınıza taş değmesin. 2301 17 Yanıtla
  • Mesut Yıldız: Çok iyide bunda ki füze neden jet motoru ile gitmiyor bu şekilde salınımla gidiyor hava savunma sistemi yakalar bunu 9 898 Yanıtla
  • babasultan: aynen kardeşim bir kısa marlboro touch blue 8 687 Yanıtla
  • barbaros hayrettin paşa: itraili vuracak okkalı bir füze yapsanız ya şu zulüm bitse 70 5 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Parti kur oy vereyim. 26 15 Yanıtla
  • Tas Ruhi: Cag atlamissak Ben niye daha evlenemiyorum gecimimi sagliyamiyorum 1 1 Yanıtla

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 14:09:09. #1.11#
SON DAKİKA: Bayraktar "Altın çağ" diyerek duyurdu! Akıncı'ya entegre edilen Çakır, ilk atışta hedefi tam isabet vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement