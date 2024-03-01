Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen Bayraktar AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'na (TİHA) yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu başarıyla sürüyor.
Bayraktar AKINCI, Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen Çakır seyir füzesi ile gerçekleştirilen bir atış testini daha başarıyla tamamladı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden 29 Şubat 2024 Perşembe günü kanat altında Çakır füzesi ile havalanan Bayraktar AKINCI, uzun menzilli atış testi icra etmek üzere Sinop'a yol aldı. Bayraktar AKINCI'nın Sinop Atış Alanı'nda 100 kilometre uzaktan ateşlediği Çakır Seyir Füzesi, Karadeniz üzerindeki hedefi tam isabetle vurdu. Atış testinde 800 km/s sürate ulaşan Çakır'ın hedefini vurduğu anlar büyük heyecanla takip edildi.
BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türk Havacılığının Altın Çağı... Bayraktar #AKINCI, Roketsan'ın geliştirdiği Milli seyir füzesi ÇAKIR'a entegre edilen arayıcı başlık ile gerçekleştirdiği ilk atış testini başarıyla tamamladı" ifadelerine yer verdi.
Azerbaycan envanterine giren Bayraktar AKINCI TİHA'nın 9 Şubat'ta gerçekleştirdiği ilk uçuşunu Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar birlikte izledi. Suudi Arabistan Krallığı ile geçen yıl yapılan ihracat ve iş birliği anlaşması, Cumhuriyet tarihinde Türk savunma ve havacılık sanayisinin tek seferde yaptığı en büyük ihracat anlaşması oldu.
Son Dakika › Teknoloji › Bayraktar 'Altın çağ' diyerek duyurdu! Akıncı'ya entegre edilen Çakır, ilk atışta hedefi tam isabet vurdu - Son Dakika
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