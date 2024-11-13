Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musk ile de adımlar atılabilir - Son Dakika
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Teknoloji

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musk ile de adımlar atılabilir

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ve Azerbaycan ziyaretlerinin ardından dönüş sırasında uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Türkiye'nin teknoloji alanındaki adımlarının tüm dünyanın dikkatini çektiğini belirten Erdoğan, "Teknoloji alanında iş birliği fırsatlarının doğması halinde Musk ile de adımlar atılabilir" diye konuştu.

13.11.2024 14:20  Güncelleme: 15:06
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ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, ikinci başkanlık dönemi için hazırlıklarını sürdürürken, görevi devraldığında beraber çalışacağı kabinesi ve yakın ekibindeki isimleri de yavaş yavaş belirlemeye başladı.

Bu kapsamda ilk görevlendirme beklendiği gibi seçim döneminde kendisine en büyük desteği veren Elon Musk'a yönelik oldu. Trump, Elon Musk ve Vivek Ramaswamy'nin Hükümet Verimliliği Bakanlığı'na başkanlık edeceğini duyurdu. Musk'ın kabinede yer almasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Erdoğan, Trump'la görüşmesinde yanında milyarder iş insanı Elon Musk ve oğlunun da var olduğunu hatırlatan gazetecilere Türkiye'nin uzaya gitme çalışmaları konusunda Musk ile işbirliği yapılabileceğini belirtti. Erdoğan şöyle konuştu:

"MUSK İLE ADIMLAR ATILABİLİR"

"Bu kampanyada Musk, Sayın Trump'ın yanında yer aldı. Bizi burada ilgilendiren konu Musk'ın uzay ve teknoloji alanında çalışan bir iş insani olması. Kendisi teknolojiyi yakından takip eden ve bazı ciddi teknolojik adımları da atan bir isim. Türkiye'de kendisiyle bu konuyla ilgili bir görüşme yaptık. Son Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Türkevi'nde kendisiyle görüştüğümüzde çocuğunu da yanında almış ve Türkevi'ne öyle gelmişti.

"TÜRKİYE'NİN ADIMLARI DÜNYANIN DİKKATİNİ ÇEKİYOR"

"Türkevi'ndeki görüşmemizde de samimi bir havada görüşmeyi yaptık. Türkiye'nin teknoloji alanında attığı atılımlar, dünyanın dikkatini çekiyor. Teknoloji tek başına ilerleyeceğiniz bir alan değil, mutlaka bazı iş birliklerine ihtiyacınız oluyor. Bu alanda iş birliği fırsatlarının doğması halinde Musk ile de adımlar atılabilir. Elon Musk, Sayın Trump yönetiminde hangi alanda görev alacak, hangi alanda aldığı görevle Sayın Trump'a veyahut da Amerika yönetimine faydası olacak bunu zaman içerisinde göreceğiz."

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Son Dakika Teknoloji Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musk ile de adımlar atılabilir - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musk ile de adımlar atılabilir - Son Dakika
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