Demirci'de BilimFest, 26 atölyeyle 3 gün boyunca törenle açıldı

Manisa'nın Demirci ilçesinde TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında hazırlanan BilimFest etkinliği törenle kapılarını açtı.

Kırsal mahallelerin yanı sıra çevre ilçelerden de yoğun katılımın sağlandığı ve 3 gün sürecek şenlikte öğrenciler; robotik kodlamadan uzay simülasyonlarına, kimyadan tasarıma kadar 26 farklı tematik atölyede deneyim kazanıyor.

Demirci Abdullah Akarsu Sosyal Etkinlik Alanı'nda düzenlenen BilimFest açılış programına Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, MCBÜ Demirci Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Şaşmaz Ören, öğretmenler, öğrenciler ve çevre ilçelerden gelen vatandaşlar katıldı.

"Geleceğin Aziz Sancar'ları ve Alper Gezeravcı'ları yetişecek"

Şenliğin açılışında konuşan Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, Bilim Demirci'nin ilçe için büyük bir değer taşıdığını belirterek, "Bilim Demirci ilçemizde yıldız gibi parlıyor. Gerçekten ilçemize kazandırılmış çok kıymetli bir değer. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, İlçe Belediyemiz, T3 Vakfımız hep beraber bu ilçeye bu güzelliği kazandırdılar ve çocuklarımızın teknolojiyle, tasarımla, havacılık ve uzay bilimleriyle, biyoloji atölyeleriyle tanışmasını sağladılar. Evlatlarımızın içinden gelecekte Alper Gezeravcı'lar çıkacak inşallah, Aziz Sancar'ımız gibi Nobel ödülü almış büyüklerimiz çıkacak inşallah içlerinden. Bugün onlar için çok özel bir gün" dedi.

13 ayda 20 bin öğrenci bilimle buluştu

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara ise merkezin kat ettiği mesafeye ve gelecek hedeflerine dikkat çekerek, "Bilim Demirci, Türkiye'deki 41. bilim merkezi. Bilim Demirci 5 atölyeden oluşuyor. İnşallah bu atölyelerin sayısını önümüzdeki günlerde çoğaltacağız. Bilim Demirci'yi Eylül 2025 yılında açtık. Yaklaşık 13 ay oldu, 20 bin 000 öğrenci Bilim Demirci'yi ziyaret etti. Çeşitli mahallelerimizde, taşra mahallelerimizdeki okullarda da bilim şenlikleri bu dönem içerisinde yaptık. Öğrencilerimizi bilimle buluşturduk. Demirci Eğitim Kenti'nin yanında bilim kenti olmaya devam ediyoruz. Amacımız inşallah bu şehirde, bu ilçede, Demirci Akıncılarının torunları olan bu ilçede inşallah nice Selçuk Bayraktarlar çıkarmak olacaktır. Bizler de inşallah gelecekte bir tane çocuğumuza dokunarak bu ülkenin kalkınmasında rol oynayacak bir öğrencimize değinirsek biz de bunun mutluluğunu ve gururunu yaşayacağız. Önümüzdeki günlerde Bilim Demirci'ye uçuş simülatörünü de kazandıracağız. Bu ilçede artık gökyüzünde uçan pilot adaylarının da yetiştiği bir ilçe olmanın bir kez daha haklı gururunu hep birlikte yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

52 kişilik dev kadro sahada görevde

Atölyelerin içeriği ve saha ekibi hakkında bilgi veren Bilim Demirci öğretmeni Duygu Aci, "Şenlik alanımızda 26 tane atölye bulunmaktadır. Atölyeler tasarım, teknoloji, fen, astronomi, doğa ve uzay üzerine birçok atölyemiz bulunmaktadır. 52 personel arkadaşımızın 26 tanesi öğretmen, 26 tanesi Demirci Eğitim Fakültesi öğrencisi. Çocuklar burada maket tasarımından boyamaya, deney tasarlanmasından kolonya yapımını öğreniyor. 2 adet VR gözlüğümüz var. Çocuklar uzay mekanın içerisinde hareket ediyor hissini yaşayacaktır. Planetaryum uzay çadırımız var. İki gün boyunca uzay çadırımız faaliyete devam edecek" şeklinde konuştu.

Kırsal mahallelerden ve çevre ilçelerden gelen öğrencilerin de yoğun ilgi gösterdiği ve 3 gün boyunca kesintisiz sürecek olan organizasyonda gençler, VR gözlükler ile sanal uzay yolculuğu yapma, planetaryumda uzayın derinliklerini inceleme ve model uçak tasarlama gibi pek çok alanda eğlenceli ve eğitici vakit geçirme fırsatı yakalayacak.