Seçil Erzan davasında adı geçen banka genel müdürü görevinden istifa etti - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Seçil Erzan davasında adı geçen banka genel müdürü görevinden istifa etti

Geniş Video İzle

1997 yılından bugüne DenizBank Kurucu Genel Müdürü olarak görev yapan Hakan Ateş, 2024 yılı sonunda DenizBank Genel Müdürlük görevinden ayrılacak olması sebebiyle bir veda mektubu yazdı.

06.12.2024 14:38  Güncelleme: 15:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seçil Erzan'ın bir numaralı sanık olduğu yüksek vaadli fon vurgununda dava devam ederken DenizBank'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.

27 senedir bankanın genel müdürü olarak görev yapan Hakan Ateş, çalışanlara yazdığı mektupla genel müdürlük görevinden ayrıldığını duyurdu. Hakan Ateş'in yerine gelecek isim de belli oldu.

VEDA MEKTUBU GÖNDERDİ

27 yıldır sürdürdüğü DenizBank Kurucu Genel Müdürlüğü görevinden ayrılan ve meslek hayatına Banka'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam edecek Hakan Ateş, banka çalışanlarına veda mektubu gönderdi.

Mektubunda, Denizbank'ın kuruluş aşamasından 27 yılda atılan önemli adımlara, krizlerin fırsata çevrildiği dönemlerden büyük satın almalara pek çok konuya değindi.

DenizBank dendiğinde akla ilk olarak 'ortak akıl, takım oyunu, memlekete hizmet ülküsü, hisse senetleriyle beraber, hissi senetlere yatırım ve önce insan' kelimelerinin geldiğini vurgulayan Ateş, "DenizBank'ın ekonomiye katkısını, üretime, kalkınmaya hizmet eden fayda bankacılığı yaklaşımını denklemden çıkarsak, ülkemizde finansmana muhtaç pek çok alanın eksik kalacağına emin olabilirsiniz. Bu toprakların her karışında bir şekilde izimiz, emeğimiz var" cümleleriyle ülke ekonomisine yapılan katma değere de dikkat çekti.

Mektubunda DenizBank'ın bugününü de değerlendiren Ateş; şu ifadeleri kullandı: Ülkemizin geleceği için sahiplendiğimiz sektörlerin tamamında; turizm, denizcilik, eğitim, sağlık, altyapı, enerji ve sporda proje bankası olarak bugün itibarıyla yüzde 15'i aşkın payımız var. Toplam projelerde ve uzun vadeli kredilerde payımız, yüzde 10'un üzerinde. Türkiye'ye döviz getiren ve istihdam sağlayan turizmin finansmanında bir numarayız. Kimsenin cesaret etmediği bir dönemde sahiplendiğimiz, çiftçiyi tefecinin elinden kurtarıp onlara iş insanı kimliği kazandırmayı hedeflediğimiz tarımda özel bankalar arasında yüzde 52 pazar payımızla lideriz.

Seçil Erzan davasında adı geçen banka genel müdürü yazdığı veda mektubuyla istifa etti

KENDİ DÖNEMİNDE BANKANIN BAŞARILARINA VURGU YAPTI

Bugün kârlılıkta birinci olan Deniz Leasing ve Deniz Faktoringimiz, yurt dışındaki en büyük Türk bankası DenizBank AG, Rusya'nın önemli finans kurumlarından DenizBank Moscow, yine karlılıkta çok önde olan Deniz Yatırım, bir yıl içinde altıncı sıradan ikinciliğe yükselerek büyük ivme kazanan Deniz Portföy, yurtdışına teknoloji ihraç eden Intertech ve Deniz GYOmuz dahil, iştiraklerimizin tamamı sektörünün öncüsü konumunda. Bütün bunlar, son 20 yıldır dünyada da çok gündemde olan çevik bankacılık yaklaşımının, kuruluşumuzdan bu yana uyguladığımız portal stratejisiyle vücut bulmuş halidir ve övünç kaynaklarımızdır."

ŞİKAYETÇİLERİN İDDİASI: 44 MİLYON DOLAR DOLANDIRILDIK

Seçil Erzan'ın yargılandığı davada, şikayetçilerin 44 milyon dolar dolandırıldığı iddia edilmişti. Hakan Ateş'le ilgili hazırlanan iddianamede de 24 kişi şikayetçi oldu. Bu isimler arasında Türkiye'nin önde gelen isimleri yer aldı. İddianamede Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Selçuk İnan, Emre Çolak, Fatih Terim'in kızı Buse Terim ile eski eşi Volkan Bahçeli de şikayetçi olarak yer aldı.

İDDİANAME KABUL EDİLMEMİŞTİ

Hakan Ateş'e toplamda 72 yıldan 240 yıla kadar hapis cezası istendi. Daha sonra ilgili iddianame kabul edilmeyip başsavcılığa geri gönderilmişti.

HAKAN ATEŞ'İN YERİNE RECEP BAŞTUĞ

Hakan Ateş'in yerine Garanti BBVA'nın eski genel müdürü Recep Baştuğ gelecek. Hakan Ateş'in Denizbank Yönetim Kurulu üyesi olarak bankayla serüvenine devam edeceği de gelen bilgiler arasında.

Ekonomi Türkiye, Veda Mektubu, Seçil Erzan, Hakan Ateş, Denizbank, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Seçil Erzan davasında adı geçen banka genel müdürü görevinden istifa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:28 Rusya’dan Suriye’deki vatandaşlarına “Ülkeyi terk edin“ çağrısı Rusya'dan Suriye'deki vatandaşlarına "Ülkeyi terk edin" çağrısı
14:05 Somer Şef’e 5.5 yıl hapis cezası Somer Şef'e 5.5 yıl hapis cezası
13:58 Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam
13:41 Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus’u da ele geçirdi Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus'u da ele geçirdi
13:37 HTŞ’nin lideri Cevlani: Şu anda ülkede ABD, Türkiye ve Rusya’dan gelen güçler var HTŞ'nin lideri Cevlani: Şu anda ülkede ABD, Türkiye ve Rusya'dan gelen güçler var
23:25 Emekli olunca hobisi ekmek teknesi oldu: Ayda 40 bin lira kazanmaya başladı Emekli olunca hobisi ekmek teknesi oldu: Ayda 40 bin lira kazanmaya başladı
23:21 Ünlü fenomen Eylül Öztürk eşi ile yolları ayırdı: Zamanı geldiğinde resmiyete dökeceğim Ünlü fenomen Eylül Öztürk eşi ile yolları ayırdı: Zamanı geldiğinde resmiyete dökeceğim
23:16 FIFA’dan transfer piyasasını altüst edecek karar FIFA'dan transfer piyasasını altüst edecek karar
23:05 ABD’de deprem sonrası tsunami paniği: Halk iç kesimlere kaçmaya başladı, uzun kuyruklar oluştu ABD'de deprem sonrası tsunami paniği: Halk iç kesimlere kaçmaya başladı, uzun kuyruklar oluştu
22:40 Galatasaray, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu istifaya davet etti Galatasaray, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu istifaya davet etti
22:31 Bahçeli, Öcalan çağrısını geometri hesabı yaparak anlattı Bahçeli, Öcalan çağrısını geometri hesabı yaparak anlattı
22:31 HÜDA PAR’lı Dinç hastanelerde yaşanan usulsüzlük iddialarını tek tek anlattı HÜDA PAR'lı Dinç hastanelerde yaşanan usulsüzlük iddialarını tek tek anlattı!
22:27 ABD’de 7 büyüklüğünde deprem 2 eyalette Tsunami alarmı ABD'de 7 büyüklüğünde deprem! 2 eyalette Tsunami alarmı
20:59 Suriye’deki Muhalif Gruplar, Esad Rejimine Karşı Büyük Kazanımlar Elde Etti Suriye'deki Muhalif Gruplar, Esad Rejimine Karşı Büyük Kazanımlar Elde Etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 16:04:54. #1.13#
SON DAKİKA: Seçil Erzan davasında adı geçen banka genel müdürü görevinden istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.