Sahte "deprem uyarı" uygulamalarında kişisel veriler tehlikede - Son Dakika
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Teknoloji

Sahte "deprem uyarı" uygulamalarında kişisel veriler tehlikede

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TÜKONFED Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki, depremi fırsata çeviren kötü niyetli kişiler tarafından geliştirilen sahte deprem erken uyarı uygulamalarında ciddi artış yalandığını söyledi. Baki, siber güvenlik riskleri barındıran bu uygulamaların telefonlara sahte yazılımlar yükleyip kişisel verileri ele geçirmeyi amaçladığını belirtti.

27.04.2025 10:24
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TÜKETİCİ Konfederasyonu (TÜKONFED) Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki, özellikle son dönemde deprem sonrası artan bilgi ihtiyacını fırsata çevirmek isteyen kötü niyetli kişiler tarafından geliştirilen sahte "deprem erken uyarı" uygulamalarında ciddi artış yaşandığını söyledi.

SAHTE UYGULAMALARA DİKKAT

Muharrem Baki, bu tür uygulamaların vatandaşları hem dijital hem de fiziksel anlamda riske attığını belirterek, uyarılarda bulundu. Baki, "Deprem sonrası ortaya çıkabilecek erken bilgi uyarı sistemleri hakkında dikkat etmemiz gerekiyor. Bu sistemler, depremi bize saniyeler hatta dakikalar öncesinde uyardığını iddia etmekte. Tabii ki bu şekilde çalışan dünyada örnekleri olan siteler mevcut ancak bizim dikkat etmemiz gereken, karşımıza çıkan, reklamlarla kendilerini pazarlamaya çalışan sahte uygulamalar" diye konuştu.

TELEFONLAR MOBİL SİSMİK SENSÖRE DÖNÜŞÜYOR

Deprem erken uyarı sistemlerinin nasıl çalıştığını anlatan Baki, telefonların içinde yer alan ivmeölçer sensörleri sayesinde küçük sarsıntıların algılanabildiğini söyledi. Uygulamanın bu sensörleri kullanarak milyonlarca cihazı bir tür mobil sismik sensör ağına dönüştürdüğünü belirten Baki, aynı anda birden fazla cihazın aynı bölgede sarsıntı algılaması durumunda, bu verileri sunucularına iletildiğini ifade etti. Elde edilen verilerin merkezi bir sistemde karşılaştırıldığını aktaran Baki, aynı bölgede yeterli sayıda cihaz benzer ivme hareketleri kaydederse ve bu sarsıntılar yıkıcı deprem tanımına uygunsa, uygulamanın o bölgedeki cihazlara anında uyarı gönderdiğini söyledi.

KİŞİSEL VERİLERİ ELE GEÇİRMEYİ AMAÇLIYORLAR

Sahte deprem uygulamalarının sadece yanlış bilgi yaymakla kalmadığını ifade eden Baki, bu yazılımların çoğu zaman telefonlara zararlı yazılım bulaştırdığını söyledi. Bu tür uygulamaların kamera, mikrofon ve konum gibi hassas verilere erişebildiğini, bazı durumlarda da kullanıcıyı sahte bildirimlerle reklamlara yönlendirerek gelir sağlamayı hedeflediğini belirten Baki, uygulamaların aynı zamanda telefonlara sahte yazılımlar yükleyip kişisel verileri ele geçirmeyi amaçladığını aktardı.

"TÜRKİYE'DE RESMİ MOBİL UYARI SİSTEMİ YOK"

Dünyada örnekleri bulunan, ABD ve Japonya'da devlet destekli deprem uyarı sistemleri olduğunu aktaran Baki, "ABD'de ve Japonya'da, devletin kurduğu yer altındaki sismik ölçer cihazlar; cihazlara, bilgisayarlara ve telefonlara bu uyarıyı iletmekte. Ancak Türkiye'de henüz böyle bir sistem mevcut değil" dedi.

"KONUM, MİKROFON GİBİ İZİNLERİ KISITLAMAKTA YARAR VAR"

Devlet tabanlı erken uyarı sistemlerinin Türkiye'de henüz aktif olmadığını belirten Baki, anında bildirim verdiğini iddia eden uygulamalara temkinli yaklaşılması gerektiğini, uygulamaların talep ettiği izinlerin de mutlaka gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Konum, mikrofon, rehber ve dosya erişimi gibi izinleri gereksiz yere isteyen uygulamalardan uzak durulması gerektiğini belirten Baki, "Telefonumuzdan konum, ses, video, mikrofon gibi izinleri kısıtlamakta yarar var. Ancak bildirimleri ve konumu açık bulundurmamız gerekiyor ki gelen bildirimin olduğumuz yere ve bize ulaşması gerekmekte" diye konuştu. Baki, "Deprem korkusu kadar tehlikeli olan şey, dijital güvenliğimizdir. Dijital güvenliğiniz, fiziksel güvenliğiniz kadar önemlidir" dedi.

Sahte "deprem uyarı" uygulamalarında kişisel veriler tehlikede
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Teknoloji Sahte 'deprem uyarı' uygulamalarında kişisel veriler tehlikede - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Umut Bingöl:
    teşekkür ederiz verdiğiniz bilgilerden dolayı. şunu merak ediyorum bu sistem neden bizim ülkemizde yok ? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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