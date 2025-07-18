Diyarbakır'dan Yerli Robot Kol - Son Dakika
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Teknoloji

Diyarbakır'dan Yerli Robot Kol

Diyarbakır\'dan Yerli Robot Kol
18.07.2025 18:06
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Diyarbakır'da iki mühendis, KOSGEB desteğiyle yerli robot kol üretti, seri üretim hedefleniyor.

DİYARBAKIR'da Mahfuz Gündüz ile Mehmet Ali Yaz isimli elektrik ve elektronik mühendisleri, yüzde yüz yerli ve milli robot kol üretti. Tasarım ile yazılımı mühendislere ait olan ve 3 yılda tamamlanan robot kol, ilk etapta kaynak ve yük taşımacılığında kullanılacak.

Kentte Mahfuz Gündüz ile Mehmet Ali Yaz isimli elektrik ve elektronik mühendisleri, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle yüzde yüz yerli ve milli robot kol üretti. Tasarım ve yazılımı mühendislere ait olan, 3 yılda tamamlanan robot kol, Vali Murat Zorluoğlu'nun katılımıyla Sur ilçesindeki Ulu Cami avlusundaki Mesudiye Medresesi'nde tanıtıldı. Robot kolun ilk etapta Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada kaynak işini yapmak üzere kurulacağı, sonrasında seri üretim yapmak üzere çalışmalar başlatılacağı belirtildi.

'EL-CEZERİ'DEN İLHAM ALDILAR'

Tanıtım programında konuşan Vali Zorluoğlu, robot kolun zorlu bir süreç sonrası tamamlandığını belirterek, "Bugün 2 genç mühendisimizin küçük bir ekiple 3 yıldır üzerinde çalıştıkları çok önemli bir ürünün nihayet sonuna gelmiş bulunuyoruz. ve ortaya hakikaten etkileyici bir inovatif yenilikçi bir anlayışla dizayn edilmiş, hazırlanmış bir ürün ortaya çıktı, robotik kol. Tabii biliyorsunuz Diyarbakır malum geçmişinde de bu tür çalışmalara ev sahipliği yapmış kadim bir şehirdir. İşte El-Cezeri, malum bizim şehrimizde 20 yılın üzerinde yaşamış önemli bir bilim insanı, 1100'lü yıllarda. ve onun da ta o zaman dönemine göre oldukça ileri sayılabilecek robot çalışmalarının olduğunu biliyoruz. Arkadaşlarımız da ondan esinlenmişler. 3 yıl önce hayallerini gerçeğe dönüştürme çalışmasını başlattılar. ve bugün de bu robotik kol artık hazır. İnşallah Diyarbakır'da, OSB'lerde, uygun yerlerde denenecek ve bundan sonrası artık seri üretim aşaması. Bu esas itibarıyla biraz önce arkadaşlarımız da söyledi. Hibrit bir model, yani tek işlevli değil. Diğer benzerlerine göre biraz daha farklı. 2 ayrı işlev görecek. Bir tanesi özellikle çok ihtiyaç duyulan kaynak işini robotik olarak yapacak. Bir de yük taşıma özelliği var. Dolayısıyla hibrit bir model, ülkemizde yok ama bu yerli ve millisi. İnşallah kısa zamanda daha da geliştirilerek seri üretimine başlanır. Tabii devletimizin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın, KOSGEB Müdürlüğümüzün bu konuda destekleriyle arkadaşlarımız yol aldılar. Ama gerçekten Diyarbakır'dan bu işleri başlatmak kolay değil. Genç mühendis kardeşlerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İnşallah bu adım Diyarbakır için çok önemli bir adım olur. Önümüzdeki yıllarda Terörsüz Türkiye zemininde bu tür teknolojik üretimler, hamleler çok daha fazla artar ve Diyarbakır teknoloji anlamında da önemli bir merkez olur. Değerli kardeşlerimizi tekrar tebrik ediyoruz. Ortaya çıkan bu güzel ürün robotik kol hayırlı uğurlu olsun" dedi.

'ORTA DOĞU'DAKİ TEKNOLOJİ EKSİKLİĞİNİ, DİYARBAKIR ÜZERİNDEN SAĞLAMAK İSTİYORUZ'

Mühendis Mahfuz Gündüz, robot kolun tasarımı ve yazılımının kendilerine ait olduğunu ifade ederek, "3 yıl önce başlamış olduğumuz bu serüvende robot kol yapma hayaliyle başladık. El-Cezeri'nin bilimle başlattığı bu yolda, onun ışığıyla robot kol yapmaya karar verdik. Zorlu bir süreçti, KOSGEB'den aldığımız destek vasıtasıyla bugün maddi olan zorlu kısmını atlattık. Yapmak zordu bu coğrafyada ve başardık. Bugün burada sergiliyoruz. Robot kolumuz yerli ve milli. Yerli ve milli olabilmesi için tasarımı ve yazılımı size ait olması lazım. Bugün bu robot kolun tasarımı ve yazılımı bizlere aittir. Sanayide oluşan bir kalifiye eleman ihtiyacı vardı. Boyama olsun, kaynak olsun, yük taşıma olsun veya da montaj olsun, robot kola ihtiyaç var. Bu bölgede bu ihtiyacı karşılamaya yönelik bir çabayla başladık bu yola. Robot kolumuz 6 eksenli olup üretimini burada yaptık. Şasisi alüminyumdur. Organize sanayide esnaf vasıtasıyla şasisini ve montajını yaptık. Bugün de görmüş olduğunuz gibi çalışır vaziyette. Şu an anlaştığımız bir firma var. Kaynak yapmak üzere robot kolumuzu optimize edeceğiz ve kaynak yapacak şekilde fabrikaya kurulumunu sağlayacağız. Öncelik bir robot kol yapma çabasıydı ve yapabildik. Şu anda bunun Ar-Ge'sini yapacağız, daha farklı nasıl sunabiliriz, ne gibi özellikler ekleyebiliriz diye. Tabii ki seri üretimini yapmak istiyoruz. Çünkü şu an Orta Doğu'da teknoloji eksikliği var. Bu teknoloji eksikliğini Diyarbakır üzerinden sağlamak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Teknoloji, Ekonomi, Kosgeb, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Diyarbakır'dan Yerli Robot Kol - Son Dakika

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