Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli lüks akıllı telefon şirketi Caviar, devrim niteliğinde bir adım atarak şu ana kadar üretilen en pahalı iPhone 16 Pro Max modelini yarattı. Caviar'ın "Büyük", "Korkunç" ve "Muhteşem" olarak tanımladığı yeni model, değerli taşlarla süslenmiş özel tasarımı ile dikkatleri çekiyor.
Tarihi figürleri sembolize eden detayları bir araya getiren arka kapak, Kanuni Sultan Süleyman, Büyük Şarlman ve Korkunç İvan gibi ikonik hükümdarların taclarından esinlenildi. Tacın arkasında, Sultan Süleyman'ın altın miğferi, Şarlman'ın Roma İmparatorluğu tacının zarif taşları ve Korkunç İvan'ın Monomakh'ın Şapkası'ndan ilham alınarak yapılan haç yer alıyor.
Tasarımında 1 kilodan fazla altın kullanan Caviar, 750 derece sıcaklıkta işlediği bu telefona, 402 elmas, yakut ve safir taşları ekledi. Hakiki deri üzerine yerleştirilen değerli taşlar, iPhone'a lüks bir görünüm kazandırdı. Arka kapak dizaynında botanik motifler ve Doğu estetiği tercih edildi.
Yalnızca 3 adet üretilen bu özel iPhone 16 Pro Max, Caviar'ın 'Corona' koleksiyonunun en nadide parçalarından biri olarak tanıtıldı.
Ttelefonun fiyatı ise tam 301 bin 979 dolar (yaklaşık 10,4 milyon TL) olarak duyuruldu.
Son Dakika › Teknoloji › Dünyanın en pahalı iPhone'u piyasaya sürüldü - Son Dakika
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