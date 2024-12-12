Dünyanın en pahalı iPhone'u piyasaya sürüldü - Son Dakika
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Teknoloji

Dünyanın en pahalı iPhone'u piyasaya sürüldü

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Lüks telefon üreticisi Caviar, şimdiye kadar üretilen en pahalı iPhone 16 Pro Max modelini piyasaya sürdü. Telefonun arka kapağında yer alan Kanuni Sultan Süleyman detayı ise dikkatleri çekti.

12.12.2024 17:56  Güncelleme: 18:25
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli lüks akıllı telefon şirketi Caviar, devrim niteliğinde bir adım atarak şu ana kadar üretilen en pahalı iPhone 16 Pro Max modelini yarattı. Caviar'ın "Büyük", "Korkunç" ve "Muhteşem" olarak tanımladığı yeni model, değerli taşlarla süslenmiş özel tasarımı ile dikkatleri çekiyor.

Dünyanın en pahalı iPhone'u piyasaya sürüldü

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN AYRINTISI DİKKAT ÇEKTİ

Tarihi figürleri sembolize eden detayları bir araya getiren arka kapak, Kanuni Sultan Süleyman, Büyük Şarlman ve Korkunç İvan gibi ikonik hükümdarların taclarından esinlenildi. Tacın arkasında, Sultan Süleyman'ın altın miğferi, Şarlman'ın Roma İmparatorluğu tacının zarif taşları ve Korkunç İvan'ın Monomakh'ın Şapkası'ndan ilham alınarak yapılan haç yer alıyor.

Dünyanın en pahalı iPhone'u piyasaya sürüldü

1 KİLODAN FAZLA ALTIN, 402 ELMAS, YAKUT VE SAFİR KULLANILDI

Tasarımında 1 kilodan fazla altın kullanan Caviar, 750 derece sıcaklıkta işlediği bu telefona, 402 elmas, yakut ve safir taşları ekledi. Hakiki deri üzerine yerleştirilen değerli taşlar, iPhone'a lüks bir görünüm kazandırdı. Arka kapak dizaynında botanik motifler ve Doğu estetiği tercih edildi.

Dünyanın en pahalı iPhone'u piyasaya sürüldü

YALNIZCA 3 ADET ÜRETİLDİ

Yalnızca 3 adet üretilen bu özel iPhone 16 Pro Max, Caviar'ın 'Corona' koleksiyonunun en nadide parçalarından biri olarak tanıtıldı.

Dünyanın en pahalı iPhone'u piyasaya sürüldü

DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Ttelefonun fiyatı ise tam 301 bin 979 dolar (yaklaşık 10,4 milyon TL) olarak duyuruldu.

Dünyanın en pahalı iPhone\'u piyasaya sürüldü

Kanuni Sultan Süleyman, Kanuni Sultan Süleyman, Teknoloji, Ekonomi, Caviar, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Dünyanın en pahalı iPhone'u piyasaya sürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Ahmet Mert Soylu:
    Niye Atatürk değil :( 15 106 Yanıtla
  • Güven Yaşar:
    Amerikan malında sultanlarimizın ne işi var 26 7 Yanıtla
  • Thecaptainblack:
    Bizim ülkeye gelse ötv ve diğer vergilerle 50 milyon olur 25 5 Yanıtla
  • Alperen Babür:
    Tabii 3 ün dünyada her saat başı onlarca çocuk açlıkdan ölürken, böyle israf etmeye gerek varmı?… aslı arası Telefon… 19 2 Yanıtla
  • yaşar aslan:
    Keşke daha fazla üretilseydi alırdık üç beş tane ailece millet ekmeğe muhtaç adamların yaptıkları işlere bak 6 4 Yanıtla
  • Ege Senbahar:
    Bedava hemen almalıyım 5 3 Yanıtla
  • Ali Başuşagı:
    Sacmalık 6 1 Yanıtla
  • res:
    Tamam 3 0 Yanıtla
  • Zeytin M:
    ben kedi gördüm sanki 0 0 Yanıtla
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