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Ekşi Sözlük'te şehit ailesine yapılan saygısızlık sosyal medyada tepki çekti! - Son Dakika
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Ekşi Sözlük'te şehit ailesine yapılan saygısızlık sosyal medyada tepki çekti!

Sosyal medya platformu Ekşi Sözlük'te şehit ve şehit ailelerine saygısızlık yapan kullanıcılar için soruşturma başlatıldı.

Ekşi Sözlük\'te şehit ailesine yapılan saygısızlık sosyal medyada tepki çekti!
25.12.2023 - 10:26,
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Son dönemlerde internet dünyasında en çok konuşulan platformlardan Ekşi Sözlük'te kısa süre önce dikkat çeken bir olay yaşandı. Öyle ki bazı kullanıcılar, şehit ve şehit ailelerine saygısızlık yapmasıyla sosyal medyada tepki çekti. Akabinde kısa süre önce soruşturma başlatıldı ve bir kişi gözaltına alındı. İşte ayrıntılar…

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekşi Sözlük'te şehitlere saygısızlık yapanlar için harekete geçti

Geçtiğimiz saatlerde ne yazık ki üzücü bir olay yaşandı. Öyle ki Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üsse terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonucunda 12 asker şehit düştü. Tüm Türkiye bu haberle yıkılmışken Ekşi Sözlük'te şehit ve şehit ailelerine yapılan saygısızlık ise sosyal medyada gündem oldu.

Neyse ki Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şehitlere ve şehit ailelerine saygısızlık yapan kullanıcılar için soruşturma başlatıldı. Akabinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından X (Twitter) üzerinden yapılan açıklamaya göre Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla bir kişi de gözaltına alındı.

Ekşi Sözlük yeniden kapatıldı! İşte yeni adresi

Yılmaz Tunç'un ilgili açıklaması şu şekilde;

Bazı sosyal medya sitelerinde şehitlerimize ve ailelerine yönelik çirkin ve suç teşkil eden paylaşımları yapanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup, ayrıca sosyal medyada paylaşım yapan bir kişi hakkında da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca…

— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) December 24, 2023

"Bazı sosyal medya sitelerinde şehitlerimize ve ailelerine yönelik çirkin ve suç teşkil eden paylaşımları yapanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup, ayrıca sosyal medyada paylaşım yapan bir kişi hakkında da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilmiştir."

Bunun yanı sıra Ekşi Sözlük, geçtiğimiz aylarda erişime engellenmişti. Akabinde platform, birkaç defa alan adı değişikliğine giderek bu engelden kurtulmaya çalıştı. Geçtiğimiz günlerde ise "eksisozluk1923.com" alan adına da engel getirildi. Platform "eksisozluk1999.com" üzerinden hizmet vermeye devam ediyor.

Kaynak: Shiftdelete
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Ankara Başsavcılığı, Yılmaz Tunç, Teknoloji, Son Dakika

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