Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan'a olan sevgisini göstermek için Roma geleneğini uygun heykel yaptırdı - Son Dakika
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Teknoloji

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan'a olan sevgisini göstermek için Roma geleneğini uygun heykel yaptırdı

Facebook\'un kurucusu Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan\'a olan sevgisini göstermek için Roma geleneğini uygun heykel yaptırdı

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan'a olan sevgisini göstermek için Roma geleneğini canlandırdı ve eşinin devasa bir heykelini yaptırdı. Heykeli, dünyaca ünlü heykeltıraş Daniel Arsham'a sipariş eden Zuckerberg, bu düşünceli hediyesi Instagram'da paylaştı. Heykel, Chan'ı rüzgarlı bir günde, kupadan içecek içerken tasvir ediyor. Bu hareketi, birçok kişi tarafından takdir edildi ve 'tüm kocalar için çıtanın yükseltildiği' yorumlarına yol açtı.

14.08.2024 11:23
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Teknoloji devi Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan'a olan hayranlığını ifade etmek için olağanüstü bir adım attı. Roma geleneğine atıfta bulunarak, eşinin dev bir heykelini yaptırdı.

Zuckerberg, 40 yaşında, Salı günü Instagram'da paylaştığı gönderide "Roma'nın eşinizin heykelini yaptırma geleneğini canlandırıyoruz" diyerek, hayat arkadaşının bahçelerinde duran devasa ve ayrıntılı heykelin yanındaki fotoğrafını paylaştı.

39 yaşındaki Chan, pembe bir bornoz giymiş halde, rüzgârda uçuşan gümüş renkli, adeta melek kanatlarını andıran bir kıyafet içinde tasvir edilmiş dev turkuaz heykelin yanında duruyor. Heykelde Chan, heykelin soluk ama canlı mavi-yeşil rengine uyumlu bir kupadan içecek içerken görülüyor.

Facebook'un kurucusu, dünyaca ünlü heykeltıraş ve sanatçı Daniel Arsham'a eseri sipariş ettiğini açıkladı. Arsham, daha önce Tiffany & Co. ve Pokémon gibi markalarla ünlü işbirlikleri yapmıştı.

Zuckerberg, "Yıllardır onun heykelini yaptırmakla şaka yapıyordum ve Arsham ile çalışma fırsatı çıkınca sonunda bunu gerçekleştirdim!" dedi.

Arsham'ın Meta CEO'sunun eşi için yarattığı eser, sanatçının Eylül ayında Venedik'teki Chiesa di Santa Caterina kilisesinde sergilenen bir heykelinde olduğu gibi kristal ve volkanik külden yapılmış gibi görünüyor.

Salı sabahından bu yana 170 binden fazla beğeni alan fotoğrafın paylaşılmasından sonra, birçok kişi Zuckerberg'i eşine bu düşünceli hediyeyi verdiği için takdir etti.

Bir Instagram kullanıcısı "Tüm kocalar şaşkınlık içinde" yorumunu yaptı.

Başka bir kullanıcı "Tüm kocalar için çıtayı yükseltin markiepoo" diye yazdı.

Bir diğeri ise espriyle "Tam da eşime aynı şeyi almak üzereydim. Şimdi planımı değiştirmem gerekecek" dedi.

Roma İmparatorluğu Zamanları'na göre, özellikle eşlerin heykellerini yapmak, aileye, tanrılara ve devlete karşı görev, sadakat ve bağlılığı vurgulayan Roma "pietas" idealine dayanıyordu.

Kaynak, bir eşin heykelinin genellikle bu erdemleri temsil ettiğini ve "ahlaki bütünlüğünü, doğurganlığını ve kocasına ve ailesine olan bağlılığını" kamuoyuna gösterdiğini belirtti.

Roma'daki en zengin aileler bu heykelleri yaptırabiliyordu ve bu, erdem, alçakgönüllülük ve fiziksel güzellik gibi Roma toplumunda değer verilen özellikleri vurguluyordu.

Eserin fiyatı Zuckerberg ve Arsham arasında bir sır olarak kaldı.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan'a olan sevgisini göstermek için Roma geleneğini uygun heykel yaptırdı
Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan'a olan sevgisini göstermek için Roma geleneğini uygun heykel yaptırdı

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Son Dakika Teknoloji Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan'a olan sevgisini göstermek için Roma geleneğini uygun heykel yaptırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ramo: bu servetle böyle bir kadınla ömür geçmez 2 8 Yanıtla
  • Beqq: Çok seviyorum Roma dönemi heykelleri ilerde evin bahçesini böyle heykellerle donatacağım. 3 3 Yanıtla
  • ferhat eser: çöp takılmış insan modeli yakında yaratık görünümlü insan olucaz 0 3 Yanıtla
  • Bekir Boylu: marko mutlu ol be.Bari bundan sonra mutlu ol.Hayat zor geçti sana zuckerberg im benim. 0 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan'a olan sevgisini göstermek için Roma geleneğini uygun heykel yaptırdı - Son Dakika
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