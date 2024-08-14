Facebook\'un kurucusu Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan\'a olan sevgisini göstermek için Roma geleneğini uygun heykel yaptırdı

Teknoloji

Teknoloji devi Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan'a olan hayranlığını ifade etmek için olağanüstü bir adım attı. Roma geleneğine atıfta bulunarak, eşinin dev bir heykelini yaptırdı.

Zuckerberg, 40 yaşında, Salı günü Instagram'da paylaştığı gönderide "Roma'nın eşinizin heykelini yaptırma geleneğini canlandırıyoruz" diyerek, hayat arkadaşının bahçelerinde duran devasa ve ayrıntılı heykelin yanındaki fotoğrafını paylaştı.

39 yaşındaki Chan, pembe bir bornoz giymiş halde, rüzgârda uçuşan gümüş renkli, adeta melek kanatlarını andıran bir kıyafet içinde tasvir edilmiş dev turkuaz heykelin yanında duruyor. Heykelde Chan, heykelin soluk ama canlı mavi-yeşil rengine uyumlu bir kupadan içecek içerken görülüyor.

Facebook'un kurucusu, dünyaca ünlü heykeltıraş ve sanatçı Daniel Arsham'a eseri sipariş ettiğini açıkladı. Arsham, daha önce Tiffany & Co. ve Pokémon gibi markalarla ünlü işbirlikleri yapmıştı.

Zuckerberg, "Yıllardır onun heykelini yaptırmakla şaka yapıyordum ve Arsham ile çalışma fırsatı çıkınca sonunda bunu gerçekleştirdim!" dedi.

Arsham'ın Meta CEO'sunun eşi için yarattığı eser, sanatçının Eylül ayında Venedik'teki Chiesa di Santa Caterina kilisesinde sergilenen bir heykelinde olduğu gibi kristal ve volkanik külden yapılmış gibi görünüyor.

Salı sabahından bu yana 170 binden fazla beğeni alan fotoğrafın paylaşılmasından sonra, birçok kişi Zuckerberg'i eşine bu düşünceli hediyeyi verdiği için takdir etti.

Bir Instagram kullanıcısı "Tüm kocalar şaşkınlık içinde" yorumunu yaptı.

Başka bir kullanıcı "Tüm kocalar için çıtayı yükseltin markiepoo" diye yazdı.

Bir diğeri ise espriyle "Tam da eşime aynı şeyi almak üzereydim. Şimdi planımı değiştirmem gerekecek" dedi.

Roma İmparatorluğu Zamanları'na göre, özellikle eşlerin heykellerini yapmak, aileye, tanrılara ve devlete karşı görev, sadakat ve bağlılığı vurgulayan Roma "pietas" idealine dayanıyordu.

Kaynak, bir eşin heykelinin genellikle bu erdemleri temsil ettiğini ve "ahlaki bütünlüğünü, doğurganlığını ve kocasına ve ailesine olan bağlılığını" kamuoyuna gösterdiğini belirtti.

Roma'daki en zengin aileler bu heykelleri yaptırabiliyordu ve bu, erdem, alçakgönüllülük ve fiziksel güzellik gibi Roma toplumunda değer verilen özellikleri vurguluyordu.

Eserin fiyatı Zuckerberg ve Arsham arasında bir sır olarak kaldı.