FTX Kurucusu Sam Bankman-Fried 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried, iflas eden firmasının müşterilerini ve yatırımcılarını dolandırmaktan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Bankman-Fried, yatırımcılara ve borç verenlere yalan söylemekten ve milyarlarca dolarlık kripto para çalmaktan suçlu bulunmuştu.
Bankman-Fried’ın avukatları cezanın 6.5 yılla sınırlanması gerektiğini savunuyordu.
Mahkemede konuşan Bankman-Fried, yatırımcılardan ve çalışanlardan özür diledi.
Ününün zirve yaptığı dönemde Bankman-Fried, spor ve eğlence dünyasının ünlü isimleri ile geziyor ve teknoloji dahisi imajı ile yatırımcıları FTX’e çekiyordu.
Mahkumiyet süresinin açıklanacağı duruşma büyük ilgiyle takip edildi.
Davanın hakimi Lewis Kaplan, Bankman-Fried'ın dava sürecindeki davranışlarını sert ifadelerle eleştirdi.
Bankman-Fried'ın ifadesinde yalan söylediğini ve kendisine emanet edilen parayı başka amaçlar için kullandığının farkında olduğunu söyleyen Hakim Kaplan, “Bunun suç olduğunu biliyordu” dedi.
Hakim, 32 yaşındaki eski kripto milyarderinin, çok sayıda yatırımcıyı zarara uğratmasına karşın “pişmanlık içeren tek bir kelime” kullanmadığını söyledi.
Bankman-Fried mevcut yasalarda 100 yıla yakın ceza alabilirdi.
New York’taki davada yer alan federal savcılar Bankman-Fried'ın en az 40 yıl ceza alması gerektiğini savunuyordu.
Savcı Damian Williams, kapanış sonrası yaptığı basın açıklamasında, süreci Amerikan tarihinin en büyük şirket dolandırıcılıklarından biri olarak tannımladı.
Müvekkillerinin ilk kez bir suç işlediğini savunan avukatları, Bankman-Fried'ın yaşadığı ruhsal sorunların da dikkate alınmasını istedi. Avukatlar, zarara giren yatırımcıların, iflas sürecinde paralarının bir kısmını geri alabilecekleri savunmasını da yaptı.
Bankman-Fried’ın bu ceza sonrası 13 yıl içinde şartlı salıverilebileceği ifade ediliyor.
Hakim Lewis Kaplan, “Bu adam, gelecekte çok kötü bir şey daha yapabilcek konumda olabilir. Ve bu farazi bir risk değil” dedi.
FTX 2022 yılı Kasım ayında battığında 8 milyar dolar borcu vardı.
Mahkemede suçlama yöneltilen diğer kişiler arasında yer alan eski kız arkadaşı ve iş arkadaşları ise savcılıkla işbirliğine gitmiş ve alacakları cezayı hafifletmek için Bankman-Fried’a karşı ifade vermişti.
Savcılıkla işbirliği yapan diğer sanıklar, Bankman-Fried’in kripto para ticaret şirketi Alameda’nın bankalardan borç alamaması nedeniyle ilk günlerden itibaren FTX müşterilerinin hesaplarındaki parayı kullandığına dair belgeler sunmuştu.
Bankman-Fried en başından beri FTX’teki kripto paraların başka yerlerde kullanılmadığına dair açıklamalar yapsa da bu paraların Alameda’nın alacaklılarına borç ödemek, mülk almak, yatırım yapmak ve siyasi bağışlar amacıyla kullanıldığını aktarmışlardı.
Bu dava, kripto para dünyasına olası etkileri nedeniyle yakından izleniyordu.
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