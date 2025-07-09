Sosyal medya platformu X'in yapay zekâ destekli sohbet robotu Grok, dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve birçok tanınmış isme yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulundu. Tepkiler kısa sürede büyüdü.
Yaşanan gelişmelerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı. Türkiye, Grok'a yönelik erişim engeli kararı alan ilk ülke oldu. Bu adım, dünya genelinde bir yapay zekâya karşı alınan ilk erişim kısıtlaması olarak tarihe geçti.
Konuya ilişkin açıklama yapan Uluslararası Sosyal Medya Kullanıcıları Derneği (USMEK) Başkanı İzzet Aydın, olayın yalnızca bir algoritma hatası değil, çok daha ciddi bir toplumsal güven sorunu yarattığını ifade etti.
"Yapay zekâ gücü, sorumlulukla dengelenmelidir" diyen Aydın şu ifadeleri kullandı:
"Yapay zekâların sınırsız özgürlükle değil, etik ilkeler ve toplumsal sorumluluk bilinciyle geliştirilmesi gerektiğini bir kez daha gördük. Grok'un kullandığı dil sadece bireyleri hedef almamış, sosyal medya kullanıcılarının güven duygusunu da zedelemiştir."
xAI tarafından yapılan açıklamada, uygunsuz içeriklerin kaldırıldığı ve nefret söylemine karşı yeni önlemler alınacağı belirtildi. Elon Musk ise 4 Temmuz'da yaptığı paylaşımda "Grok'u önemli ölçüde geliştirdik" demişti. Ancak son yaşanan olaylar, bu gelişimin etik açıdan sorgulanmasına neden oldu.
USMEK Başkanı İzzet Aydın açıklamasında, tüm sosyal medya kullanıcılarına şu çağrıda bulundu:
• Yapay zekâların etik ve yasal sınırlar içinde geliştirilmesini savunalım.
• Saldırgan ve nefret dolu içeriklere karşı sessiz kalmayalım, bildirelim.
• Dijital dünyanın denetimsizliğine karşı hep birlikte sorumluluk alalım.
"Bu sadece bir teknoloji meselesi değil, toplumsal bilinç meselesidir" diyen USMEK, teknoloji şirketlerini daha şeffaf ve hesap verebilir olmaya davet etti.
Son Dakika › Teknoloji › Grok Yapay Zeka Uygulamasına Türkiye'de Erişim Engeli: Hakaret ve Nefret Söylemi Tepki Çekti - Son Dakika
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