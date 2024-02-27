Teknoloji

HONOR, MWC 2024'te HONOR Magic6 Pro ve yapay zeka destekli bilgisayarı HONOR MagicBook Pro 16'yı tanıttı. Yapay zeka teknolojisi ve iş birlikleri ile geleceğe ışık tutan inovasyonlarını sergileyen HONOR, MCW 2024'e damga vuran markalardan biri oldu.

HONOR, yapay zeka stratejilerini MWC 2024'te tanıttı

HONOR, yapay zeka teknolojisine ilişkin gerçekleştirdiği iş birlikleri ve teknolojik iletişim stratejisinin lansmanını gerçekleştirdi. HONOR, açılış konuşması sırasında yalnızca HONOR Magic6 Pro'nun küresel lansmanını duyurmakla kalmadı, aynı zamanda insan merkezli deneyimleri güçlendirmek için HONOR'un platform düzeyinde yapay zeka ile donatılmış en yeni AIPC'si HONOR MagicBook Pro 16'yı da duyurdu.

HONOR Device Co. Ltd. CEO'su George Zhao, "HONOR olarak, yapay zeka çağında tüketicilerimizin arzularını ve sorunlu noktalarını ele almak için açık ve sorunsuz bir deneyim sunan insan merkezli yenilikler sunuyoruz" dedi. "İnsan-cihaz etkileşiminde sınırları aşarken, sektör lideri yapay zeka yetenekleriyle kullanıcı deneyiminde gerçek anlamda devrim yaratan yeni HONOR akıllı telefonlarının ve yapay zeka bilgisayarının küresel lansmanını duyurmaktan son derece mutluluk duyuyoruz"

HONOR Magic6 Pro ile yapay zekanın sihrini keşfedin

Prestijli HONOR Magic Serisi amiral gemisi segmentinin en son üyesi olan HONOR Magic6 Pro, fotoğrafçılık, ekran, performans ve yapay zeka destekli kullanıcı deneyimlerinde büyük gelişmeler sunuyor. İnsan merkezli inovasyona olan bağlılığıyla hareket eden HONOR, Android tabanlı işletim sisteminin en son sürümü olan ve HONOR'un platform düzeyinde yapay zekasını ve sektörün ilk amaç tabanlı kullanıcı arayüzünü tam olarak güçlendiren MagicOS 8.0'ı tanıttı. Bu sayede HONOR, kullanıcı deneyimini dönüştürerek insanların akıllı cihazlarıyla etkileşime girmesi için tamamen yeni ve çok modelli çözümler sunuyor.

Magic Capsule ve Magic Portal ile zenginleştirilen HONOR Magic6 Pro, kullanıcılara daha kişiselleştirilmiş, sezgisel bir deneyim sunuyor. Ekranın üst kısmındaki bildirim başlığına basit bir dokunuşla, Magic Capsule ek bilgiler ve ilgili seçenekler sunmak için genişliyor, kullanıcılara temel kaynaklara anında erişim sağlıyor ve maksimum üretkenlik için birden fazla uygulama arasında gezinme ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Magic Portal, kullanıcı mesajlarını ve davranışlarını anlamak için yapay zekanın gücünden yararlanarak karmaşık görevleri tek adımlı bir süreç haline getiriyor. Örneğin, Magic Portal'ın yapay zekası bir kısa mesajdaki adresleri hızlı bir şekilde tanıyor ve kullanıcıları Google Haritalar'a yönlendirerek parmak uçlarında zahmetsiz navigasyon sağlıyor.

Tiktok ve Facebook gibi sosyal medya platformları için de erişimi ve paylaşımı kolaylaştırarak kullanıcıların rezervasyon ayrıntılarını veya çevrimiçi arama sonuçlarını tek bir sürüklemeyle iletmelerine olanak tanıyor. Ayrıca, Magic Portal görüntü tabanlı alışveriş deneyimlerini kolaylaştırarak kullanıcıları istedikleri ürünleri bulabilecekleri ve satın alabilecekleri platformlara sorunsuz bir şekilde yönlendiriyor.

İlham verici yapay zeka uygulamaları

Yapay zeka çağında açık ve iş birlikçi bir ruhu benimseyen HONOR, sektörün önde gelen teknolojilerinden daha fazlasını halka sunmak için endüstri ortaklarıyla aktif olarak çalışıyor. Son olarak Qualcomm ile ortak geliştirdiği LLaMA 2 büyük dil modelini (LLM) çevrimdışı bir ortamda sunan HONOR; soru-cevap, metin oluşturma ve okuduğunu anlama gibi işlevleri tamamlayabilen özellikleri HONOR Magic6 Pro'ya entegre ediyor. Demo olarak, Llama 2 LLM'nin cihaza getirilmesi, HONOR ve Qualcomm'un sorunları çözmek ve yenilik sağlamak adına birlikte çalışma yeteneğini kapsıyor.

Akıllı telefon ile göz takibinin gelecekte ortaya çıkarabileceği olasılıkları gösteren HONOR, HONOR Magic6 Pro'nun yapay zeka destekli göz takip sistemi aracılığıyla bir otomobilin gözlerle nasıl kontrol edilebileceğini gösteriyor.

Deneysel konsept, yapay zeka ile geliştirilmiş akıllı telefonlar ve araçlar arasındaki etkileşimin ekran veya ses kontrollerinin ötesine nasıl geçebileceğini ve muazzam olasılıklar barındıran insan-cihaz etkileşim alanının imkanlarını ışık tutuyor.

Falcon Kamera Sistemi ile profesyonel seviyede sporografi deneyimi

Gelişmiş çekim hızları ve daha net enstantaneler ile üstün bir spor fotoğrafçılığı sunan HONOR, önceki nesle göre 28 kat daha büyük bir veritabanıyla eğitilmiş yapay zeka modeliyle desteklenen yeni ve geliştirilmiş HONOR Falcon Kamera Sistemini HONOR Magic6 Pro'da sundu.

Ultra yüksek çözünürlükte yakalayan gelişmiş bir yapay zeka yakalama algoritması HONOR AI Motion Sensing Capture'I (Yapay Zeka Hareket Algılama) içeren HONOR Magic6 Pro'nun gelişmiş HONOR AI Hareket Algılama Yakalama özelliği, atlama, dans ve dövüş sanatları gibi daha geniş spor ve aktiviteleri kapsayarak önceki nesli geride bırakıyor ve sportif faaliyetlerde heyecan verici anları yakalamak için mükemmel çözümler sunuyor.

Ayrıca, HONOR'un en yeni kamera sistemi, 2,5x optik yakınlaştırma ve 100x'e kadar dijital yakınlaştırma özelliğine sahip olağanüstü bir 180MP Telefoto Kamera Lensi (f/2.6, OIS) sunuyor. HONOR Magic6 Pro ayrıca 50MP Ultra Geniş Kamera (f.2.0, EIS) ve değişken diyafram özelliklerine (f/1.4 ve f/2.0, OIS) sahip güçlü bir 50MP ana Kamera ile hızlı anları ayrıntılardan ödün vermeden olağanüstü netlikte yakalıyor.

HONOR NanoCrystal Shield ile eşsiz ekran

Sektörün bugüne kadarki en dayanıklı ekran camına sahip olan HONOR Magic6 Pro, ekran düşme direncindeki iyileştirmelerle öne çıkıyor. Birden fazla senaryoda SGS'nin Beş Yıldızlı Genel Cam Düşme Direnci Yeteneği sertifikası ile onaylanan ekran, kristal yoğunluğunda %50 iyileştirme sağlayan gelişmiş malzemelerden meydana geliyor; bu da şok emme yeteneklerini normal cama kıyasla 10 kata kadar artırıyor.

HONOR Magic6 Pro, sektör lideri 6,8 inç Tüm aralıklı Düşük güçlü LTPO Göz Konforu Ekranıyla ön plana çıkarken sektörün en yüksek 4320Hz PWM Karartma, Dinamik Karartma, Özelleştirilebilir Sirkadiyen Gece Ekranı ve Doğa Tonu özelliği de dahil olmak üzere bir dizi insan merkezli yenilikle kullanıcıların refahına öncelik verirken olağanüstü bir görüntüleme deneyimi sunuyor.

İnovasyonla desteklenen güçlü performans

HONOR Magic6 Pro, Snapdragon 8 Gen 3 Mobil Platform tarafından destekleniyor ve yeni cihazlara CPU performansında %30 ve GPU performansında %25 artış sağlıyor. Qualcomm AI Engine sayesinde, HONOR Magic6 Pro'daki AI özellikleri olağanüstü akıcılık ve kararlılıkla desteklenirken önceki modellere kıyasla %98 oranında kayda değer bir iyileşme elde ediliyor. Ek olarak, Snapdragon 8 Gen 3 Mobil Platformu üstün pil verimliliği ile olağanüstü oyun deneyimi sunuyor.

Cihazlarını uzun süre kullanan kullanıcılar için pil ömrünün önemine dikkat çeken HONOR, diğer sektörlerde ortaya çıkan pil yeniliklerini akıllı telefonlara uygulayan ilk marka olarak öne çıkıyor. Yeni nesil elektrikli araç (EV) endüstrisinden ilham alan HONOR, enerji verimliliğini artırmaya yönelik bir batarya yönetim yonga seti olan HONOR E1 ile tamamen yeni HONOR İkinci nesil Silikon-karbon Bataryayı HONOR Magic6 Pro'ya getiriyor.

Kullanıcılar, 5600 mAh olağanüstü düşük sıcaklıkta üstün performans gösteren Magic6 Pro sayesinde -20°C'de YouTube videosunu sadece %10 pil seviyesi ile 81 dakika boyunca oynatabiliyor. Ayrıca 80W HONOR Wired SuperCharge ve 66W HONOR Wireless SuperCharge ile kullanıcılar HONOR Magic6 Pro'yu sadece 40 dakikada %100 şarj ederek en yoğun kullanıcıların bile hareket halindeyken cihazlarını hızlıca şarj edebilmelerini sağlıyor.

HONOR Magic6 Pro'nun gelişmiş pil teknolojisinin mükemmelliğini ortaya koyan cihaz, DXOMARK küresel ekran sıralamasında 157 puanla 1. sıraya yerleşerek seçkin bir yer alıyor. Ayrıca, beş DXOMARK etiketi ile HONOR Magic6 Pro kamera, ses, ekran, pil ve selfie özelliklerinde sektörünün zirvesini temsil ediyor.

Yapay zekadan ile geliştirilmiş bağlantı

Akıllı bir bilgisayar deneyimi sağlayan HONOR, işletim sistemleri arasındaki iş birliğini güçlendirme gücüne sahip yapay zeka destekli dizüstü bilgisayarı HONOR MagicBook Pro 16'yı kullanıcılarıyla buluşturdu. Son teknoloji CPU ve GPU ile HONOR'un platform düzeyinde yapay zekasının getirdiği performans iyileştirmelerinden yararlanan HONOR MagicBook 16 Pro, MagicRing ile HONOR akıllı telefonları, PC'leri ve tabletleri arasında bildirim paylaşmayı ve senkronize etmeyi zahmetsiz hale getirerek kullanıcılarına kolaylık ve erişilebilirlik sağlıyor.

Geliştirilmiş kullanıcı deneyimini daha kompakt bir cihaza taşıyan HONOR, en yeni tableti HONOR Pad 9'u da kullanıcılarıyla buluşturdu. Olağanüstü bir kullanıcı deneyimi ve farklı bir tasarım sunan HONOR Pad 9, etkileyici 12.1 inç 2.5K HONOR FullView Ekrana 120Hz yenileme hızı, HONOR Histen ses ayarlama teknolojisi ve sekiz hoparlörü ile dikkatleri üzerine çekiyor.

PORSCHE DESIGN HONOR Magic6 RSR

HONOR, bu yıl MWC'de PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR katlanabilir akıllı telefonunu ilk kez resmi olarak küresel sahneye çıkarmakla kalmadı, aynı zamanda Porsche Design DNA'sını da bünyesinde barındıran Porsche Design HONOR Magic6 RSR akıllı telefonunun tanıtımını da gerçekleştirdi.

PORSCHE DESIGN HONOR Magic6 RSR, bir Porsche yarış arabasının estetiğine atıfta bulunan geometrik bir yapı içinde yer alan, ortalanmış, yüksek performanslı kamerasıyla motor sporlarından ilham alan cesur bir görünümü andırıyor.