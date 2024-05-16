İstanbul Marketing Summit: Yapay Zeka ve Yeni Nesil Pazarlama Zirvesi Zorlu PSM\'de Gerçekleşti!

Teknoloji

Yapay zeka, fintech alanının geleceği, markalaşma konuları ve yeni nesil pazarlama araçları gibi geniş bir yelpazede değerlendirmelerin yapıldığı zirveye, televizyon dünyasının tanınmış isimlerinden Somer Sivrioğlu ve milli sporcumuz Busenaz Sürmeneli gibi önemli konuşmacılar katıldı.

İstanbul Marketing Summit, Türkiye'nin önde gelen pazarlama etkinliklerinden biri olarak biliniyor ve bu yılın ilk etkinliği olan Kırılma Noktası temasıyla gerçekleştirilen zirve büyük ilgi gördü. Etkinliğe, pazarlama dünyasından 1200'den fazla profesyonel katılım gösterdi. Teknolojik değişimler, sürdürülebilirlik, markalaşma ve yeni nesil pazarlama trendleri gibi konuların ele alındığı etkinlik, sektördeki önemli isimlerin katkılarıyla zenginleşti.

Efendy Group Kurucusu ve Masterchef Türkiye Jüri Üyesi Somer Sivrioğlu, zirvenin ilk konuşmacısı olarak doğru ekip oluşturmanın ve doğru pazarlamanın iş dünyasında ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Milli Boksör Busenaz Sürmeneli ise sporcular olarak başarılarının arkasında teknik ekip ve sponsorların büyük rol oynadığını belirtti.

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri- Ürün, Marka Yönetimi ve Pazar Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcısı Ulaş Erdur, Garanti BBVA olarak yenilikçi çalışmalarla müşterilere ulaşma çabalarını anlattı. Meta Ajanslar ve Ekosistem Ortakları Yöneticisi Serkan Tavşanoğlu ise yapay zekanın gelişimi ve rolü üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Fintech alanındaki dönüşümlere dikkat çeken iyzico Pazarlama Müdürü İpek Regay, pandemi sonrası tüketici davranışlarının değiştiğini ve fintechlerin bu süreçte daha fazla yer aldığını açıkladı. Alaaddin'in Başkan Yardımcısı Hande Çeviköz Doğru ise başarılı kampanyalar için markaların ve ajansların uyum içinde çalışmasının önemine değindi.

Zorlu PSM'de gerçekleşen etkinlik, sektördeki profesyonelleri bir araya getirerek önemli bir platform sağladı. İstanbul Marketing Summit, Aralık ayında düzenleyeceği 3 günlük etkinlik için hazırlıklarını sürdürüyor.