İstanbulluları gece uykusundan uyandıran deprem bildirimi

Marmara Denizi Silivri açıklarında 23 Nisan günü meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin artçıları devam ediyor. Son olarak İstanbul Büyükçekmece'de gece 02.33'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8.36 kilometre derinliğinde yaşanan deprem, İstanbul'un bazı ilçelerinde hafif şekilde hissedildi.

3.5'LİK DEPREMİ 4.7 DİYE SERVİS ETTİLER

Ancak bazı mobil uygulamalar 3.5'lik depremin büyüklüğünü, "İstanbul'da 4.7 büyüklüğünde deprem" şeklinde servis etti. Bildirim sesiyle uyanan İstanbullular, gece paniğe kapıldı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Konuya ilişkin AFAD'dan açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son zamanlarda, bazı dijital uygulamalar üzerinden gerçeği yansıtmayan deprem büyüklükleri paylaşılarak, vatandaşlarımız korku ve paniğe sevk edilmektedir.

"YETKİLİ KURUMLARIN AÇIKLAMALARI DİKKATE ALINMALI"

Ülkemizde deprem gözlem istasyonu kurmak, işletmek, bu yolla elde edilen veriyi kullanmak ve kamuoyuna açıklama yapmak yetkisi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığındadır.

AFAD olarak ülkemizde kurulu 1200'ü aşkın deprem gözlem istasyonu ile yer hareketlerini 7/24 esasına göre izlemek suretiyle, meydana gelen depremleri kaydediyor, çözümlüyor ve en güvenli verileri kamuoyu ile paylaşıyoruz. Vatandaşlarımızın yetkili kurumların açıklamalarını dikkate almalarını, dezenformasyon içerikli haberlere ve paylaşımlara itibar etmemelerini önemle hatırlatıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."