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Japonya'nın 2025 Yılı Planı: Güneş Enerjisi ile Uçan 5G İstasyonları - Son Dakika
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Japonya'nın 2025 Yılı Planı: Güneş Enerjisi ile Uçan 5G İstasyonları

Japonya, 2025 yılına kadar güneş enerjisi ile çalışan uçan 5G istasyonlarını piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu proje, yayın dalgaları konusunda anlaşmaya varıldığı anda başlayacak ve küresel düzeyde güneş enerjisi desteğinin daha net hissedilmesini sağlayacak. Japon telekomünikasyon endüstrisi, yüksek irtifa platform istasyonları olarak bilinen teknoloji ile stratosferde uçan insansız araçların daha geniş bir alana yayılmasını hedefliyor. Bu proje sayesinde internet hizmeti daha az erişilebilir olan bölgelere ulaşabilecek ve Afrika gibi düşük internet erişimine sahip bölgelere daha hızlı veri aktarımı sağlanabilecek.

Japonya\'nın 2025 Yılı Planı: Güneş Enerjisi ile Uçan 5G İstasyonları
04.01.2024 - 08:28,
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Japonya'nın 2025 yılı için planı hazır. Hemen her yerde görülebilecek güneş enerjisi ile uçan 5G mobil baz istasyonları piyasaya sürülecek. Güneş enerjisi desteğinin küresel ortamda daha net hissedileceği proje, yayın dalgaları konusuyla ilgili anlaşmaya varıldığı anda başlayacak.

Japonya'nın güneş enerjisi ile uçan 5G istasyonları

futureflow.life'da yer alan habere göre, Japon telekomünikasyon endüstrisi, 2025 yılına kadar uçan 5G istasyonlarını konuşlandırmayı planlıyor. Küresel ekonomiyi doğrudan etkileyecek bu proje, yüksek irtifa platform istasyonları olarak bilinen teknoloji ile stratosferde uçan insansız araçların daha geniş bir alana yayılmasını sağlayacak.

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Japonya'nın bu projeye ön ayak olması yenilenen küresel dünyada baz istasyonlarına bakış açısını da değiştiriyor. Baz istasyonu kurulum ağında Japonya, 3 milyonu aşkın baz istasyonu ile ABD pazarını geride bırakarak tahtını kimseye kaptırmıyor.

Statista'nın verilerine göre, dünyada 5 milyarı aşkın internet kullanıcısı var. İnternet hizmetinin daha az erişilebilir olan alanlara ulaşmasında fırsat sunacak uçan baz istasyonları ise bu anlamda yeni bir çağ başlatacak. 2025 yılına kadar tamamlanması ve hedefe ulaşması beklenen bu proje ile Afrika gibi internete sadece yüzde 24 oranında erişim sağlayan bölgelere daha hızlı veri aktarabilmek mümkün hale gelecek.

Uçan baz İstasyonları vs yerel baz istasyonları

Yerel baz istasyonları bulunduğu topografyaya bağlı olarak 3 ile 10 kilometre arasında alanı kapsıyor. İnternet hizmetine rahat erişim sağlanabilmesi için geniş ölçekli alanların bulunması baz istasyonu kurulumu için gerekiyor. Yeterli kaynaklara sahip olunamadığı için internetin dağıtım süreci de yavaş kalıyor.

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Japonya'nın telekomünikasyon şirketleri yeni nesil mobil baz istasyonlarının dijitalde oluşan bu dezavantajı hızla kapatması yönünde umudunu koruyor. Elon Musk'ın Starling uydusunun internet hizmetini uzay tabanlı olarak sağlaması gibi mobil baz istasyonları da yüksek irtifada uçan güneş enerjisi dronelarını kullanarak mobil hizmet sunabilecek.

Tasarımda kullanılacak olan modülün kapsam alanının yaklaşık 200 kilometre olması planlanıyor. Böyle bir teknolojiyi tüm dünyaya aynı anda her pazarda uygulayabilmenin mümkün olması belirli teknolojik kriterlerin benimsenmesini de gerektiriyor. Japon şirketlerinin hava araçlarını, ekipmanlarını ve operasyon yönetimini bu alanda konuşlandırılması bekleniyor.

Kasım- Aralık 2023 tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Radyo Komünikasyon konferansında 163 ülkeden katılım sağlayan delege önünde konuyla ilgili açıklama yapıldı. İlk kez konferansta masaya yatırılan uçan baz istasyonları fikri delegeler tarafından da kabul edildi. Bu yeni teknolojinin dünya çapında aynı anda yayılmasının önünü açacak.

Anlaşma kapsamında uçan baz istasyonlarının küresel olarak 1,7 GHz, 2 GHz ve 2,6 GHz frekanslarını kullanacağı bildirildi. Bu gelişme üzerine Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika gibi ülkelerin bazı bölgelerinde mobil hizmetleri geliştirebilmek amacıyla 700 ile 900 MHz bandının uçak baz istasyonlarında kullanılmasına karar verildi.

Kaynak: Shiftdelete
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