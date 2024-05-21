Kocaeli Bilişim Fuarı, Türkiye'nin bilişim sektörünü bir araya getirecek - Son Dakika
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Teknoloji

Kocaeli Bilişim Fuarı, Türkiye'nin bilişim sektörünü bir araya getirecek

Kocaeli Bilişim Fuarı, Türkiye\'nin bilişim sektörünü bir araya getirecek

Kocaeli Bilişim Fuarı, Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek ve Türkiye'nin bilişim sektöründeki önemli isimleri, akademisyenler ve meslek kuruluşlarını bir araya getirecek. Fuar, yapay zeka ve diğer teknolojik gelişmelerin ele alınacağı 3 günlük bir etkinlik olacak.

21.05.2024 15:51
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Kocaeli Bilişim Fuarı, 24-26 Mayıs'ta Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO), Kocaeli Sanayi Odası (KSO), Gebze Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) paydaşlığında gerçekleştirilecek fuar, Türkiye'nin bilişim sektöründeki önemli isimleri, akademisyenler ve meslek kuruluşlarıyla bir araya getirecek.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenecek fuarın açılış törenine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol'un katılması bekleniyor.

Fuarın tanıtım toplantısında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Hasan Aydınlık, "sanayi kenti" olarak bilinen Kocaeli'nin Bilişim Vadisi, teknoparkları ve her geçen gün gelişen firmalarıyla "bilişim kenti" olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

Doğu Marmara'nın en büyük bilişim fuarını gerçekleştirmeyi hedeflediklerini aktaran Aydınlık, "Sanayi devrimini ıskaladığımız gibi yapay zekayı ıskalamamak için neler yapacağımızı tartışacağız. Bölgemizdeki tüm firmaları bu fuara katılmaya davet ediyorum. 65 firma, bir banka stantlarını açacak. Yapay zekaya yatırım yapmayan firmalarla çalışmalar azalıyor. Bu nedenle herkesin fuarda yerini almasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

KOTO Başkanı Necmi Bulut da Büyükşehir Belediyesi ile geçen yıl Kocaeli Fuarcılık AŞ'yi kurduklarını belirterek, bu şirketin ilk organizasyonunun Bilişim Fuarı olmasını önemsediklerini, fuarda ulusal ve uluslararası firmaların yer alacağını kaydetti.

KSO Başkan Yardımcısı Kemal Saraç ise yüksek teknoloji ve yapay zekanın, Kocaeli'nin gündeminde olduğunu vurguladı.

MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu da "sanayinin başkenti"nde böyle bir fuarın düzenlenmesinin önemine değindi.

Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle 24-26 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Kocaeli Bilişim Fuarı'nda 3 gün boyunca yapay zeka başta olmak üzere teknolojik gelişmeler ele alınacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Kocaeli Bilişim Fuarı, Türkiye'nin bilişim sektörünü bir araya getirecek - Son Dakika

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