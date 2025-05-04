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Teknoloji

Milli Uçak KAAN'ın Gelişimi

Milli Uçak KAAN\'ın Gelişimi

KAAN'ın prototipleri montaj aşamasında; 2027'de TEKNOFEST'te sergilenecek.

04.05.2025 11:20
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MİLLİ Muharip Uçağı KAAN'ın son durumunu aktaran TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "KAAN şu anda gayet güzel gidiyor. 2 tane prototipimiz montaj aşamasında. Bu sene sonuna kadar inşallah birinciyi hazırlayıp, önümüzdeki senenin başında uçuşa geçireceğiz. Hemen arkasından 2'nci geliyor. Önümüzdeki sene sonuna doğru ise 3'üncü uçağımız gelecek. Bunlarla çok yoğun test kampanyası yürütmemiz gerekiyor. Ayrıca KAAN'ı 2027'de kesin TEKNOFEST'te görürüz" dedi.

TEKNOFEST'in gençlerin özgüvenini arttırdığını belirten TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, " Kıbrıs'ın özelliğini biliyorsunuz. Bakım şirketleri Kıbrıs'taki ambargolarla hayata geçmiş şirketler. 50 yıl sonra telsiz bile üretemezlerken biz artık, sayamayacağımız kadar ürünü, sayamayacağımız kadar firmayla Kıbrıs'ta sergiliyoruz. Gençlerimiz gelsinler, dokunsunlar istiyoruz. Onların da gerçekten özgüvenlerinin arttığını görüyoruz. Arka tarafta yürütülen yarışmalar ve gençlerin heyecanlarına ortak olmak bizi de heyecanlandırıyor. Bu iş böyle başlıyor. TEKNOFEST gerçekten bu konuda inanılmaz bir başarı hikayesi yakaladı. Hem Türkiye'de hem de dünyada gençler anlamında ciddi bir algı değişimi oluşturdu. Gençler şu anda 'yapamayız' ile gelmiyor buraya, 'yaparız da ne yapalım' ile geliyor. Bu çok önemli ve çok gerçekten insanı serinleten bir duygu. Kıbrıs'ta da bunu görüyoruz" diye konuştu.

Milli Muharip Uçağı KAAN'ın son durumunu aktaran Demiroğlu, "KAAN şu anda gayet güzel gidiyor. 2 tane prototipimiz montaj aşamasında. Bu sene sonuna kadar inşallah 1'inciyi hazırlayıp, önümüzdeki senenin başında uçuşa geçireceğiz. Hemen arkasından 2'nci geliyor. Önümüzdeki sene sonuna doğru ise 3'üncü uçağımız gelecek. Bunlarla çok yoğun test kampanyası yürütmemiz gerekiyor. İnşallah 2028'in sonunda söz verdiğimiz gibi Hava Kuvvetlerimize ilk KAAN'ı teslim edebilelim. Ayrıca KAAN'ı 2027'de kesin TEKNOFEST'te görürüz" dedi.

'BİRÇOK PROJE HAYATA GEÇİRDİK'

Demiroğlu, "TUSAŞ olarak birçok proje hayata geçirdik. KAAN, Hürjet, Hürkuş, ANKA III gibi. O kadar çok platformumuz var ki artık bunları seri üretime geçirmemiz lazım. Ama seri üretim de de bugüne kadar yapmadığımız uçağı 1-2 sene içerisinde yapacağız. Bu ciddi bir artış. Dolayısıyla TUSAŞ olarak seri üretim bizim birinci önceliğimiz. Çünkü ihtiyaçlar, beklentiler çok yüksek. Türk Silahlı Kuvvetleri hava olsun, deniz olsun, kara olsun bizden beklentileri o anlamda çok yüksek. Müttefiklerimizin, dost ve kardeş ülkelerimizin beklentileri yüksek. Bunlara cevap verebilmemiz için bizim seri üretimi gerçekten çok hızlı bir şekilde ve kapasiteyi de maksimum seviyede artırarak gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bütün hedefimiz şu an için bu" diye konuştu.

'ALTINCI NESİL UÇAĞI YAPMAYA BAŞLADIK'

Ar-Ge ve teknoloji geliştirme birimlerinin de çalıştığını söyleyen Demiroğlu, "Biz bugün beşinci nesil uçağı yapalım derken aslında altıncı nesli çalışmaya başladık. Çok uzak olmayan bir vakitte KAAN'ı altıncı nesil olarak görmek istiyoruz. Şu anda önümüzde 5 - 10 yılımızı etkileyecek hangi teknolojiler varsa onlarla çalışıyoruz. Bizimle iyi ilişkilerde olan devletimizin de uygun gördüğü ülkelere ihracatımızı yapacağız. Bunların bazılarını biliyorsunuz, bazıları daha gün yüzüne çıkmadı. Biz sadece Türkiye'ye değil birçok coğrafyada müttefiklerimizi ve dostlarımızı, kardeşlerimizi düşünerek bu çalışmalarımıza devam ediyoruz ve edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'YAŞ ORTALAMAMIZ 33'

Demiroğlu, "Yaklaşık olarak 16 bin çalışanımız var ve yaş ortalamamız 33. Bu ne kadar genç olduğumuzu size söyleyebilir. Gençler bu ülkenin geleceği. Dolayısıyla biz onlara güvenmek, fırsat vermek zorundayız. Çok hızlı öğreniyorlar, çok hızlı adapte oluyorlar. Geleceğimiz onlara emanet olacağı için gençlerimizle devam eden bir yolculuğumuz var olacak. Bu noktada biz gençler için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapmaya hazırız ve herkesi bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Mehmet Demiroğlu, Teknofest, Havacılık, Teknoloji, TUSAŞ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Milli Uçak KAAN'ın Gelişimi - Son Dakika

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