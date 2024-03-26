Motorola Edge 50 Fusion: Özellikler ve Render Görüntüleri Sızdırıldı

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Motorola Edge 50 Fusion'un daha önce bu ayın başlarında temel özellikleri sızdırılmış ve Geekbench veritabanında değerlendirmesi ortaya çıkmıştı. Bugün ise, Edge 50 Fusion'a dair yeni bir sızıntı daha ortaya çıktı ve bu sızıntı, özelliklerini tekrar gözden geçirirken aynı zamanda bize cihazın nasıl göründüğünü gösteriyor.

Motorola Edge 50 Fusion render görüntüleri:

Haberlere göre Edge 50 Fusion modeli, kavisli bir 6,7 inç pOLED ekranla gelecek. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisinden alacak olan bu telefon, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla birlikte gelecek.

Arka panelde optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahip 50 MP bir ana kamera bulunacak ve bunu 13 MP ultra geniş açılı kamera ile destekleyecek. Selfie için ise 32 MP çözünürlüğünde bir ön kamera yer alacak. Ayrıca telefonun 5.000 mAh kapasiteli bir bataryası olacak ve 68W hızlı kablolu şarjı destekleyecek. Ancak kutuda 68W şarj cihazının bulunmayacağı belirtiliyor.

Edge 50 Fusion, toz ve suya dayanıklılık için IP68 derecesine sahip olacak ve ekranı Gorilla Glass 5 ile korunacak. Ayrıca, kullanıcılar üç farklı renk seçeneği arasından tercih yapabilecekler: Ballad Blue, Peacock Pink ve Tidal Teal olarak sıralanıyor. Ballad Blue renginin suni deri kaplamaya sahip olacağı belirtiliyor.

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Fiyat konusunda doğrudan bir sızıntı olmamakla birlikte, Edge 50 Fusion'ın tahmini fiyatının 300 dolar (kur karşılığı = 9.651,88 Türk Lirası) civarında olması bekleniyor. Bu fiyat segmentinde sunduğu özellikler göz önüne alındığında, telefonun elle tutulur bir seçenek olması bekleniyor.

Motorola'nın yeni modelinin resmi duyurusu ve fiyatlandırmasıyla ilgili kesin bilgileri öğrenmek için 3 Nisan'daki etkinliği bekliyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.