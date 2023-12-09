Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında Türkiye\'den 17 kurum var

Yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symonds (QS), dünyadaki üniversitelerin performanslarını değerlendirdiği QS 2024 Sürdürülebilirlik Sıralaması'na ilişkin Türkiye'ye özel hazırladığı raporu, Yükseköğretim Kurulu'na iletti. Buna göre; dünyadaki en iyi ilk 500 üniversite arasına 6, ilk bin arasına ise toplam 17 Türk üniversitesi girdi.

İLK 500'DEKİ ÜNİVERSİTELER

İlk 500'deki üniversiteler İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) (221), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) (224), Boğaziçi Üniversitesi (335), Yıldız Teknik Üniversitesi (405), Koç Üniversitesi (408) ve Hacettepe Üniversitesi (408) olarak sıralarındı.

İLK BİNDE YER ALAN ÜNİVERSİTELER

İlk binde ise bu 6 üniversite ile Gazi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi yer aldı.

İTÜ BATI ASYA ÜLKELERİ ARASINDA LİDER

QS, sıralamadaki kategorileri oluşturan göstergelerde dünyadaki en iyi üniversiteleri sıraladı. İTÜ, bir kurumun sürdürülebilirlik ve iklim stratejilerine olan bağlılığını ölçen QS 'çevresel sürdürülebilirlik' göstergesinde, rapordaki ifadeyle mükemmel performans sergiledi. Bu göstergede dünyada 44'üncü sırada olan İTÜ, Batı Asya üniversiteleri arasında da zirvede bulunuyor. 'Eşitlik' göstergesinde dünyada 99'uncu sıradaki Koç Üniversitesi, 222'nci sıradaki ODTÜ ve 289'uncu sıradaki Boğaziçi Üniversitesi ile Türkiye, bölgesinin en iyi ülkesi oldu. Bu alanda 99'uncu sırada yer alan Koç Üniversitesi, dünyada en iyi 100 arasında giren bölgedeki tek üniversite oldu.

İş birliği, kaynak paylaşımı ve topluluk katılımı ölçütlerini içeren 'bilgi alışverişi' göstergesinde Türkiye, bölgesinin en iyisi olarak öne çıktı. Bu göstergede dünya sıralamasında ilk 100 içinde iki üniversitesi (ODTÜ-95 ve Hacettepe-97) bulunan Türkiye, bu alanda Batı Asya'da en üst sırada yer aldı.

'YÖNETİŞİM' KATEGORİSİNDE 3 TÜRK ÜNİVERSİTESİ İLK 100'E GİRDİ

Etik, işe alım uygulamaları, şeffaflık ve karar alma gibi faktörlerin değerlendirildiği 'yönetişim' kategorisinde 3 Türk üniversitesi dünya sıralamasında ilk 100'e girdi. 3 üniversiteden İTÜ Asya'da 153'üncü sırada yer alırken, Bilkent ve Gazi üniversiteleri ise 174'üncü sırayı paylaştı.

QS Kıdemli Başkan Yardımcısı Ben Sowter, rapordaki değerlendirmesinde, "Türk üniversiteleri sosyal kapsayıcılık ve iş birliğine güçlü bir bağlılık sergiliyor. Bu, ülkenin ilerici eğitim uygulamalarına olan bağlılığını yansıtan övgüye değer bir başarıdır" ifadesini kullandı.

Sowter; eğitimin kalitesi, kariyer beklentileri ve mezun fırsatlarıyla ilgili konularda üniversitelerin endüstri ile bağlarını güçlendirirken, çevresel ve sosyal bilimler alanındaki müfredatlarını ve araştırmalarını geliştirmeye odaklanmaları önerisinde bulundu.