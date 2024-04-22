Realme 12 Lite Türkiye\'de sürpriz bir şekilde piyasaya sürüldü

Teknoloji

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden Realme, uzun bir süredir merakla beklenen Realme 12 Lite adlı modelini şaşırtan bir sürpriz yaparak Türkiye'de piyasaya sürdü. Hem de daha kendi sitesinde bile listelemedi ve diğer ülkelerde satışa sunmadı. Şu anda ülkemizden satın alınabilen telefon, yurt dışında merakla beklenmeye başlandı. İşte Realme 12 Lite özellikleri ve fiyatı…

Realme 12 Lite özellikleri ve fiyatı

Qualcomm Snapdragon 685 işlemcisinden güç alan Realme 12 Lite modeli, 6.72 inç boyutunda IPS LCD ekranla geliyor. FHD+ çözünürlüğe sahip bu ekran, 90 Hz yenileme hızı ile destekleniyor ve 950 nit parlaklık sunuyor.

6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile gelen cihaz, Android 14 tabanlı Realme UI üzerinde çalışıyor. Ayrıca 33W hızında şarjdan beslenen 5000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor. Bağlantı seçenekleri ise 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C 2.0.

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Ön tarafında f/2.05 diyafram aralığına sahip 8 Megapiksel özçekim kamerasına yer veren akıllı telefonun arka kasasında ise ikili kurulum bulunuyor. Bu kurulumsa 108 Megapiksel ana kamera + 2 Megapiksel derinlik sensöründen oluşuyor.

Realme 12 Lite teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;