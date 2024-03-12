Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Denizli\'de 11. bilim merkezini hizmete sundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ziyarete açık olan bilim merkezlerini yaklaşık 11 milyon kişinin ziyaret ettiğini, 865 binin üzerinde gencin bu merkezlerde eğitim aldığını belirterek 11'inci bilim merkezini de Denizli'de hizmete sunduklarını söyledi.
Bakan Kacır, Denizli programı kapsamında Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen Denizli Bilim Merkezi açılış törenine katıldı.
Burada bir konuşma yapan Kacır, kürsüye uzay ve havacılık atölyesi kıyafetleri giyen 10 yaşındaki Ayşe Meva Sadırlı ve Kemal Cabbar ile birlikte çıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geride kalan 22 yılda sağlıktan ulaşıma, turizmden teknolojiye her alanda büyük değişimlere imza attıklarını kaydeden Kacır, "Ülkemizi küresel bir aktör haline getirdik. Küresel rekabetin bilim, teknoloji ve katma değerli üretim üzerinden şekillendiği 21. yüzyılda teknoloji üreten güçlü Türkiye'yi inşa ettik. Milli teknoloji hamlesini gerçekleştirerek ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşıma yolculuğunda en önemli yol arkadaşımız gençlerimizle birlikte yürüdük." diye konuştu.
Kacır, TEKNOFEST kuşağının milli teknoloji hamlesini omuzladığını belirterek, "TEKNOFEST kuşağının sahip olduğu potansiyeli açığa çıkarmayı boynumuzun borcu olarak görüyoruz." dedi.
Bugüne kadar büyük ölçekli 10 bilim merkezini hayata geçirdiklerini, 5 ilde daha bilim merkezi kurulmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade eden Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ziyarete açık olan bilim merkezlerimizde 7'den 77'ye 11 milyon vatandaşımızı ağırladık. Bilim merkezlerimizdeki eğitim atölyelerinde ise 865 binin üzerinde gencimizi bilimin göz kamaştırıcı dünyasıyla buluşturduk. Bugün de 11. bilim merkezimizi Denizli'de hizmete sunuyor olmanın heyecanını yaşıyoruz. Denizli Bilim Merkezi ile Denizli'mizin ve Ege Bölgesi'nin bilim yolculuğunda yeni bir sayfa açıyoruz. 25 milyon lira bütçeyle desteklediğimiz, sergi ve atölye alanları ile toplam 4 bin 400 metrekare alana sahip bilim merkezimiz, gençlerimizin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırırken geleceğin bilim insanlarını da keşfetmemizi sağlayacak.
Sevgili gençler, bizim hayalimiz arzumuz, amacımız, gayemiz; nasıl Alper Gezeravcı gökyüzünün sınırlarını aştı, ay yıldızlı bayrağımızı, uzayın derinliklerine taşıdıysa sizin hayallerinizin de sınırları ufkun ötesine geçecek inşallah. Türkiye'de hiçbir gencimiz başka milletlere ait olduğu gerekçesiyle herhangi bir hayali kurmaktan vazgeçmeyecek."
Yerel yönetimle merkezi yönetimin uyumu
Açılışı yapılan bilim merkezinin yerel yönetimle merkezi yönetimin uyum içinde çalışmasının bir ürünü olduğunu da belirten Kacır, sözlerini, "22 yıldır eser ve hizmet siyasetinin en büyük tanığı olarak aziz milletimiz gerçek belediyeciliğin nerede olduğunu iyi bilir. Nitekim Denizli de gerçek belediyeciliği yakından tanır. İnanıyorum ki Pamukkale misali pir-ü pak, alnı ak, gönlü ak bir belediyecilik anlayışıyla Denizli'miz önümüzdeki dönemde de yeni eserlerle buluşmaya devam edecek." diye tamamladı.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da açılacak merkezde matematik, temel bilimler, tasarım ve üretim, robotik kodlama, havacılık uzay ve okul öncesi çocuklar için keşif atölyelerinin hizmet vereceğini söyledi.
Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Zolan ve AK Parti Denizli milletvekili Cahit Özkan'ın da kısa bir konuşma yaptığı törene AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan da katıldı.
Son Dakika › Teknoloji › Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Denizli'de 11. bilim merkezini hizmete sundu - Son Dakika
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