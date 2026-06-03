Schengen Vizesi Randevuları Botlarla Satılıyor - Son Dakika
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Schengen Vizesi Randevuları Botlarla Satılıyor

Schengen Vizesi Randevuları Botlarla Satılıyor
03.06.2026 14:10
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Ticaret Bakanı, yedi şirketin vize randevularını botlarla topladığı iddialarını yanıtladı.

Türkiye'de Schengen vizesi randevularının bot yazılımlarla toplanıp satıldığı iddia ediliyor.

Schengen vizesi başvurularında aracı kurumlar üzerinden yürütülen işlemler ve randevu sistemiyle ilgili iddialar Meclis gündemine taşınmıştı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM'de milletvekillerinin iddialarla ilgili yazılı soru önergelerine yanıt verdi.

Bakan Bolat'ın yantına göre, yedi şirket hakkında inceleme başlatıldı.

Bu şirketlerin bot yazılımlar aracılığıyla Schengen vizesi randevularını usulsüzce toplayıp para karşılığı sattığı öne sürülüyor.

Bakan Bolat, soru önergesine yanıtında, yedi şirketin incelemeye alındığını, IBAN üzerinden kayıt dışı ödeme ve faturasız işlem iddialarının Maliye ve Dışişleri bakanlıklarına iletildiğini kaydetti.

Bolat ayrıca son beş yılda aracı şirketlerle ilgili 143 CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) ve 10 e-Devlet başvurusu yapıldığını, aracı kurumlarla ilgili ilave tedbirlerin, paydaş kurumların görüşleriyle birlikte değerlendirildiğini belirtti.

Özellikle yaz aylarında Schengen vize randevusu bulmak giderek zorlaşıyor.

Daha kolay randevu bulabilmek ve hızlı bir vize süreci işletebilmek için, aracı şirketlerden hizmet almak ve bazı ek ödemeler yapmak gerekiyor.

Aracı kurumların usulsüz işlem yaptığına ilişkin iddialar ise kamuoyunda sık sık tartışılıyor.

Tüketicinin korunması mevzuatında, vize başvuru aracılığı hizmeti veren kurumların "fiyatlandırma, iade koşulları ve bilgilendirme yükümlülükleri" açısından özel bir düzenleme yok.

TÜRSAB: 'Randevular bloke ediliyor'

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, 29 Mayıs'ta yaptığı açıklamada Schengen başvuru süreçlerinde yaşanan sorunlara dikkat çekti.

Bağlıkaya, Türk vatandaşlarının henüz vize başvurusuna dahi imkân bulamadan sistemin dışında kaldığını söyledi:

"Sınırlı sayıda ve zamansız şekilde açılan randevular da botlar aracılığıyla bloke ediliyor. Gece yarısı, bayram sabahı, pazar günü randevular açılıyor.

"Sonrasında bu randevular 300, 500, hatta acil durumlarda bin avroya kadar çıkan fiyatlarla satılıyor."

Avrupa Birliği'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'nun Schengen vize istatistiklerine göre Türkiye, 2025'te 1 milyon 268 bin başvuru ile Çin'den sonra en çok Schengen vizesi başvurusu yapılan ikinci ülke oldu.

2025'te Türkiye'den yapılan başvurularda ret oranı ise yüzde 14,6 oldu.

Bağlıkaya ise Avrupa Komisyonu istatistiklerinde yalnızca "randevu alabilenlerin sayısına "yer verildiğini, randevu bulamayanların sayısının bilinmediğini söyledi:

"Ancak bir önceki yıla göre yaşanan düşüş dahi bize randevu bulamayan vatandaşlarımızın sayısı konusunda önemli bir fikir veriyor. Biz vize kotalarının artırılmasını beklerken daha da kısıldığı görülüyor."

Bağlıkaya, vize kotalarındaki düşüşün ise seyahat acentelerinin iş hacminde önemli oranda gerilemeye neden olduğunu belirtti.

İtalya'ya vize başvurusu yapabilenlerin sayısının yüzde 32,3 azaldığını kaydeden Bağlıkaya, Fransa'ya yapılan başvuruların sayısının ise yüzde 6'ya yakın azaldığını isöyledi

Bağlıkaya,"Bu düşüşler vatandaşlarımızın vize randevusu bulamadığının en açık göstergesi" dedi.

Kaynak: BBC

Ticaret Bakanı, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Vize, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Schengen Vizesi Randevuları Botlarla Satılıyor - Son Dakika

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