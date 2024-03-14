Spotify, Şarkı Kliplerini Göstermeye Başladı - Son Dakika
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Teknoloji

Spotify, Şarkı Kliplerini Göstermeye Başladı

Spotify, Şarkı Kliplerini Göstermeye Başladı

Popüler dijital müzik servisi Spotify, kullanıcı memnuniyetini artırmak için şarkı kliplerini gösteren bir özellik ekledi. Sanatçılar artık Spotify'daki şarkılarına klip ekleyebilecek. Şu anda test aşamasında olan bu özellikle dünyaca ünlü sanatçıların parçalarında klip görülebiliyor. Özellik şimdilik belirli ülkelerde kullanıma sunuldu, Türkiye için ise henüz bir tarih verilmedi.

14.03.2024 10:29  Güncelleme: 10:32
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Popüler dijital müzik servisi Spotify, dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcıya sahip. Şirket, bu popülaritesini korumak için kullanıcı memnuniyetini artırmaya çalışıyor. Bunun içinse uygulamayı sürekli olarak geliştiriyor. Bu kapsamda geçtiğimiz haftalarda Sesli Kitaplar özelliği, ücretli abonelik ile sunulmaya başlandı. Son olarak Spotify, şarkı kliplerini gösteren bir özellik de eklendiğini açıkladı.

Spotify, şarkılar için klipler göstermeye başladı!

Spotify Küresel Tüketici Deneyimi Başkanı Sten Garmark tarafından yapılan açıklamaya göre sanatçılar, artık Spotify'daki şarkılarına klip ekleyebilecek. Şu anda test aşamasında olan bu özellik kapsamında dünyaca ünlü Ed Sheeran, Doja Cat, Ice Spice, Aluna ve Asake sanatçılarına ait parçalarda klip olduğu görüldü.

Spotify, Şarkı Kliplerini Göstermeye Başladı

Aktarılan bilgilere göre bu özelliğe şimdilik İngiltere, Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya, İsveç, Brezilya, Kolombiya, Filipinler, Endonezya ve Kenya ülkelerinden erişim sağlanabiliyor. Türkiye için ne zaman kullanıma sunulacağı ise şu anlık belirsizliğini koruyor.

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Spotify'da şarkı klibi nasıl izlenir?

Spotify'da bir şarkının klibini izlemek için çalınan müzik ekranında bulunan "Videoya Geç" butonuna dokunmanız yeterlidir. Tabii bunun için şarkının bir videosunun olması gerektiğini belirtelim. Buna dokunduktan sonra şarkı baştan başlayacak ve müziğin videosu oynatılmaya başlanacaktır. Ayrıca telefonunuzu yan çevirerek de videoya geçiş yapabilirsiniz. Videodayken ise "sese geç" butonuna dokunarak tekrardan eski görünüme dönüş yapabilirsiniz.

Peki ya siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni Spotify özelliğini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Spotify, Şarkı Kliplerini Göstermeye Başladı - Son Dakika

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