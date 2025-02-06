Sümeyra Teymur: "Youtube gazeteciliği özgürlük sağlıyor fakat manipülasyona açık." - Son Dakika
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Teknoloji

Sümeyra Teymur: "Youtube gazeteciliği özgürlük sağlıyor fakat manipülasyona açık."

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Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur, internetin haber alma alışkanlıklarını değiştirdiğini ve özellikle gençlerin sosyal medyayı tercih ettiğini belirtti. Youtube gazeteciliğinin gazetecilere özgürlük sağladığını ancak doğruluk kontrolü olmadığı için manipülasyona açık olduğunu vurguladı. Dijital medyada güvenilirliğin korunması gerektiğini ifade etti.

06.02.2025 15:45
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yaptığı son araştırmaya göre, Türkiye'de internet adaptasyonu %86 seviyesine ulaştı ve vatandaşlar her gün 2,5 saatin üzerinde sosyal ağlarda vakit geçiriyor. Bu durum, internetin yalnızca eğlence amaçlı değil, aynı zamanda haber alma aracı olarak da kullanıldığını ortaya koyuyor. Özellikle gençler, haberleri geleneksel medya yerine sosyal medyadan takip ediyor.

Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur, sosyal medyanın haber alma alışkanlıklarını nasıl değiştirdiğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

YOUTUBE GAZETECİLİĞİ YENİ BİR FORMAT HALİNE GELDİ

Teymur, son yıllarda giderek popülerleşen ve "Youtube Gazeteciliği" olarak adlandırılan yeni bir formatın ortaya çıktığını belirtti. Cüneyt Özdemir gibi gazetecilerle başlayan bu akımın, günümüzde birçok ünlü gazeteci ve yorumcunun Youtube üzerinden canlı yayın yaparak gündemi değerlendirmesiyle devam ettiğini belirtti.

"Bu programlar bazen konuklu, bazen de konuksuz olarak gerçekleştiriliyor. Gazeteciler ve yorumcular gün içerisinde yaşanan gelişmeleri Youtube kanallarında canlı yayında değerlendirerek izleyicileriyle buluşturuyor" dedi.

Sümeyra Teymur: 'Youtube gazeteciliği özgürlük sağlıyor fakat manipülasyona açık.'

YOUTUBE GAZETECİLİĞİ GAZETECİLERE ÖZGÜRLÜK SAĞLIYOR

Youtube gazeteciliğinin, geleneksel medya düzenine kıyasla gazetecilere daha fazla özgürlük sunduğunu vurgulayan Teymur, "Burada gazetecilerin başında onlara ne anlatmaları ya da ne anlatmamaları gerektiğini söyleyen bir medya patronu yok" ifadelerini kullandı.

Ancak bu özgürlüğün aynı zamanda büyük bir risk taşıdığını belirten Teymur, geleneksel medya kuruluşlarında yapılan her haberin doğruluk kontrolünden geçtiğini, ancak Youtube gazeteciliğinde böyle bir mekanizmanın olmadığını ifade etti.

MANİPÜLASYONA VE YANLIŞ HABERCİLİĞE AÇIK BİR ALAN

Youtube gazeteciliğinin en büyük tehlikesinin, manipülasyona ve yanlış haberciliğe açık olması olduğunu vurgulayan Teymur, şu ifadeleri kullandı:

"Kurumsal medya kuruluşlarında haberlerin doğruluğu editörler ve çeşitli denetim mekanizmaları tarafından kontrol edilir. Ancak Youtube üzerinden verilen haberlerde böyle bir doğruluk kontrolü mekanizması yoktur. Dolayısıyla yanlış bilgi yayılma riski çok daha yüksek."

Sümeyra Teymur: 'Youtube gazeteciliği özgürlük sağlıyor fakat manipülasyona açık.'

DİJİTAL MEDYADA DOĞRULUK VE GÜVENİLİRLİK ÖN PLANDA OLMALI

Teymur, Youtube gazeteciliğinin hızla yükseldiğini ve sosyal medya üzerinden haber servisi yapmanın giderek daha popüler hale geldiğini belirterek, bunun dezenformasyon riskini de beraberinde getirdiğini belirtti.

Bu açıklamalar, dijital medyanın geleceğine dair önemli bir tartışmayı gündeme getirirken, haberciliğin doğruluk ve güvenilirlik ilkelerinin korunması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sümeyra Teymur: "Youtube gazeteciliği özgürlük sağlıyor fakat manipülasyona açık."

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Son Dakika Teknoloji Sümeyra Teymur: 'Youtube gazeteciliği özgürlük sağlıyor fakat manipülasyona açık.' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Beni boş ver:
    aman arkadaşım sen ne yaptın. Eğer şu anki iktidar böyle bir şey yaparsa, içerisinde akp yi övmeyen bütün videolar onlara göre zaten sakıncalı. Bol bol akp yi övecek, olabildiğince fazla fazla din içerikli videolar olsun ki Türk halkı daha çok hipnotize olsun onlar zaten böyle istiyorlar. 3 2 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Sarayin cariyesi 0 0 Yanıtla
  • 19815530:
    bütün bu özgürlükler teknoloji sn Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesindedir. 0 0 Yanıtla
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