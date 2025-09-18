SYS Grup, DSEI 2025'te Türk Savunma Sanayi'ni Temsil Etti - Son Dakika
SYS Grup, DSEI 2025'te Türk Savunma Sanayi'ni Temsil Etti

SYS Grup, DSEI 2025\'te Türk Savunma Sanayi\'ni Temsil Etti
18.09.2025 12:13
Samsun Yurt Savunma, DSEI 2025'te yenilikçi teknolojilerini tanıttı ve uluslararası iş birlikleri başlattı.

SAMSUN Yurt Savunma (SYS Grup), Birleşik Krallık'ta düzenlenen savunma sanayi buluşması DSEI 2025'te yer aldı.

SYS Grup, teknolojilerini Birleşik Krallık'ta 9-12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen savunma sanayi buluşması DSEI 2025'te vitrine çıkardı. 60'a yakın ülkeden 1700'ün üzerinde firmanın katıldığı fuarda, şirket çözümlerini kullanıcılara sundu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS şirketlerinin Türkiye'de envantere giren ve ihracat başarılarına imza atan gelişmiş ürünleri, Türk ve yabancı platform üreticilerinin ortak tercihi oldu. Global platform üreticileri ürünlerini tanıtırken SYS Grup şirketlerinin silah ve kule sistemlerini tercih etti.

"Başta Avrupa olmak üzere dünyanın her noktasındaki ihtiyaçları karşılamak için güvenilir bir çözüm ortağı olduğunu vurgulayan SYS Grup, şirketlerinden aldığı güçle yeni iş birlikleri ve ihracat fırsatları için önemli adımlar attı.

"Grup bünyesindeki Birleşik Krallık merkezli AEI Systems, dünyada 30x113mm top üretebilen yalnızca 3 üreticiden biri olarak bu rekabetteki iddiasını gösterdi. AEI Systems ve UNIROBOTICS iş birliğiyle geliştirilen 30x113mm düşük geri tepmeli orta kalibre top ve bu topun uzaktan kumandalı atış kontrol sistemi, dünyada büyük talep görüyor. Birleşik Krallık'ta da 4x4 kara araçlara ve Boxer zırhlı muharebe aracına entegre edilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

"SYS Grup, CANiK ile hafif silah pazarında uluslararası pazarlardaki üstün başarısını orta kalibreye taşırken, ülkelerin güvenlik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak yeni sorumluluklar almayı hedefliyor. UNIROBOTICS ise uzaktan komutalı silah sistemleriyle grubun ürettiği ağır makineli tüfek ve orta kalibre topların etkinliğini üst seviyeye çıkarıyor. Bu ürünlerin farklı platformlara kolay ve hızlı şekilde entegre edilmesini sağlayacak çözümlere imza atıyor."

SYS Grup - CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, DSEI 2025'te gördükleri ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek şunları söyledi:

"Böyle bakıldığında savunma sanayisindeki teknoloji geliştirme yarışının en somut yansımalarının görüldüğü DSEI'da karşılaştığımız bu ilgi, son dönemde yaptığımız stratejik yatırımların ve ortaya çıkardığımız ürünlerin ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha gösterdi. Birleşik Krallık kuvvetleri 30x113mm silahın Boxer araçlarına entegre edileceğini duyurduğu dönemde, söz konusu silaha sahip olan 3 firmadan biri olmak, yaptığımız hamlelerin doğruluğunu teyit eder bir durum ortaya koydu. Ayrıca bu fuarda daha önce ürünlerimizi tercih eden kullanıcılarımız bunlara yenilerini eklemek konusundaki isteklerini ortaya koydular. Bunun yanında Ukrayna'ya sınırı bulunan SAFE bütçesinden pay alacak yeni kullanıcılarla da önümüzdeki dönemde neler yapabileceğimizi konuştuk ve somut iş birliklerine kapı araladık. DSEI'daki bu kazanımlar global pazarlardaki büyümemizi destekleyecek. Bu sayede Türk savunma sanayiini yurt dışında en iyi şekilde temsil etme iddiamızı da güçlendireceğiz."

Kaynak: DHA

Birleşik Krallık, Teknoloji, İhracat, Ekonomi, Samsun, Son Dakika

