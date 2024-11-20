The Economist'in 2025 kehanet kapağı şifrelerle dolu

Teknoloji

2024 kapağında seçimlere ve jeopolitik gerilimlere odaklanan The Economist, bu kehanetlerin birçoğunda haklı çıkmıştı. 2025 kapağı ise daha iddialı ve çok katmanlı mesajlar içeriyor.

İşte kapakta dikkat çeken ayrıntılar ve olası yorumlar:

TRUMP VE ABD'NİN GÖLGE BAŞKANLARI

2025 kapağının merkezinde, 5 Kasım'daki seçimleri kazandığı belirtilen Donald Trump yer alıyor. Yanındaki füze ve elektrikli araç, politik ve teknolojik dinamiklerin Trump dönemiyle nasıl şekilleneceğini belirtiyor olabilir.

Özellikle Elon Musk'ın "ABD'nin gölge başkanı" olarak anılması ve ekonomiyle teknolojiye yön vereceği öngörülüyor.

Kapaktaki grafik simgeleri ise ekonomik hareketliliği ve ABD'nin küresel etkisinin yeniden yükselişe geçeceğini vurguluyor. Trump yönetimiyle dünyadaki ekonomik ve politik dengelerin değişeceği açıkça işaret ediliyor.

KADIN HAREKETİNİN YÜKSELİŞİ

Kapağın alt kısmında, İngiliz yazar Jane Austen ve bir kırmızı yumruk figürü yer alıyor. Bu, kadın hareketinin 2025'te küresel ölçekte güç kazanacağına ve feminizmin yeniden ön plana çıkacağına işaret ediyor gibi gözüküyor. Kadın haklarının politik ve sosyal sahnedeki etkisi artacak gibi görünüyor.

YENİ KEŞİFLER VE SALGIN TEHDİTİ

Kapaktaki bir gezegen figürü, 2025'te önemli bilimsel keşiflere tanıklık edeceğimizi ima ediyor olabilir. Ancak şırınga sembolü, pandemilerle ilgili yeni tehditlerin kapıda olabileceği mesajını taşıyor. Bu, bilim ve sağlığın yıl boyunca gündemin üst sıralarında yer alacağı anlamına gelebilir.

AVRUPA'DA SİYASİ ÇALKANTILAR

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yanında görülen kırık bir oy sandığı, Avrupa'da siyasi dengelerin değişeceğini belirtiyor olabilir. Bu sembollerin, kıtada radikal değişimlerin ve politik krizlerin habercisi olacağı öngörülüyor.

DERGİDE ÖNE ÇIKAN TEMALAR

The Economist, kapağında yalnızca sembollerle değil, yayınladığı mesajlarla da önemli temalara dikkat çekiyor.

Economist dergisi, kapağının verdiği mesajı şöyle anlattı:

1- Trump ve "Önce Amerika" Politikaları: ABD seçimlerinin yankıları, dünya genelindeki dengeleri değiştirecek. Müttefikler ve düşmanlar, ABD ile ilişkilerini yeniden değerlendirecek.

2- Temiz Teknoloji Patlaması: Çin'in liderliğinde, yeşil enerji ve temiz teknolojide devrim niteliğinde gelişmeler yaşanacak.

3- Yapay Zekâya Artan Yatırımlar: 1 trilyon doları aşması beklenen yapay zekâ yatırımları, 2025'te kritik bir eşiği temsil edecek.

4- Schengen Krizi: Avrupa'da serbest dolaşımı sağlayan Schengen sistemi yıpranıyor. Birçok şehir seyahat kısıtlamaları getirebilir.

2024 KEHANETLERİ GERÇEKLEŞMİŞTİ

2024 kapağında dikkat çeken Zelenskiy-Putin siluetleri, yıl boyunca Ukrayna- Rusya geriliminin süreceğini öngörmüştü. ABD seçimlerine dair işaretler de Trump'ın başkanlık yarışındaki etkisini doğru tahmin etmişti.

Çin-ABD ilişkilerine dair kapaktaki vurgu ise iki süper güç arasındaki gerilimin artmasını başarılı bir şekilde öngörmüştü.

2025 kapağı, bu yıl da küresel dengelere dair yeni ve çarpıcı ipuçları sunuyor.