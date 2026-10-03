ABD Başkanı Donald Trump, "Amerika'nın altın çağını inşa eden" zihinlerin "olağanüstü bir buluşması" olarak nitelendirdiği yapay zeka toplantısına ev sahipliği yaptı.29 Eylül Salı günü düzenlenen zirvenin konuk listesinde OpenAI, Anthropic, Nvidia, SpaceX, Meta ve Google gibi ABD yapay zeka sektörünün önde gelen şirketlerinin liderleri yer aldı.Toplantı, bazı teknoloji yöneticileri ve uzmanlarının yapay zekanın insanlık için oluşturduğu potansiyel riskler konusundaki endişelerini dile getirip, yapay zekanın daha sıkı denetlenmesi çağrısında bulundukları bir dönemde yapıldı.İşte Trump'ın Beyaz Saray'daki teknoloji zirvesinden üç önemli sonuç.1. Yapay Zeka anlaşmasıTrump, kapalı kapılar ardında gerçekleşen görüşmenin ardından önde gelen teknoloji liderleriyle birlikte yaklaşık 30 dakika boyunca medya mensuplarının sorularını yanıtladı.Başkan, yöneticilerin yapay zekanın potansiyel risklerine karşı bir "koruma" görevi yapacak "ahlaki açıdan bağlayıcı" bir belge imzaladığını söyledi.Trump'ın internette paylaştığı anlaşmaya göre, şirketler kendi teknolojilerinin güvenliğini sağlamaktan sorumlu.Firmalar ayrıca, modellerin amaçlandığı gibi çalışmasını sağlamak ve herhangi bir sorunu hızlı bir şekilde tespit edip, düzeltmek için güvenlik önlemleri uygulamayı da kabul ettiler.Ayrıca, yapay zeka sistemlerinin amaçlandığı gibi çalışıp çalışmadığını değerlendirmek ve platformlarının "teknik sistemlere amaçlanmayan şekillerde sızmadığından veya erişmediğinden" emin olmak için "bağımsız denetçilerle" çalışacaklar.Trump ile birlikte anlaşmayı Google CEO'su Sundar Pichai, Anthropic CEO'su Dario Amodei, Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, OpenAI Başkanı Greg Brockman, SpaceX'in CEO'su Elon Musk ve Nvidia CEO'su Jensen Huang imzaladı.Trump "Bir bakıma neredeyse bir anayasa gibi" dedi. "Dünyanın en büyük isimleri bunu imzaladı ve ben de başkan olarak imzaladım."

Trump, yapay zeka araçlarının güvenliğini denetlemek üzere bir kurul oluşturacağını da sözlerine ekledi. Ancak bu kurulda kimlerin yer alacağına dair bir açıklama yapmadı.Zuckerberg, anlaşmanın "Amerikan halkına ve müşterilerine teknolojinin amaçlandığı gibi çalıştığına dair güven verdiğini" söyleyerek, toplantıyı "tarihi bir görüşme" olarak nitelendirdi.Amodei ise anlaşmayı "güvenli bir şekilde kazanmanın" bir yolu olarak nitelendirdi ve başkanın bu ayın başlarında yaptığı "yapay zekada kim kazanırsa o kazanır" yorumuna atıfta bulundu.Ancak tüm teknoloji uzmanları bu anlaşmadan aynı ölçüde etkilenmiş görünmüyor.Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nden yapay zeka yönetimi araştırmacısı Jose Miguelito Enriquez, anlaşmanın "ortaya çıkan bir fikir birliğini" gösterdiğini ancak yapay zeka geliştiricilerinin olaylardan sorumlu tutulup tutulmaması gerektiği konusuna değinmediğini söyledi.Sydney Üniversitesi'nden hukuk profesörü Kimberlee Weatherall, bunun "son derece etkisiz" olduğunu ve bazı dünya liderleri ve sektör temsilcilerinin teknolojiyle ilgili daha sıkı düzenlemeler yapılması yönündeki çağrılarına rağmen gerçekleştiğini söyledi.Weatherall'a göre, anlaşma firmalara "neyin güvenli sayılacağını tanımlama" imkanı tanıyor gibi görünüyor ve herhangi bir ihlalin sonuçlarının ne olacağını belirtmiyor."Bu anlaşma, dikkat dağıtıcı olduğu için göz ardı edilmeli" diye ekledi. Trump, bazı sektör temsilcilerinin teknoloji üzerinde daha sıkı denetim yapılması yönündeki çağrılarına karşılık, yapay zekanın riskleriyle ilgili endişeleri birçok kez küçümsedi.OpenAI pazartesi günü yaptığı açıklamada, güvenlik endişeleri nedeniyle en yeni yapay zeka modeli GPT-6.1 Astra'nın piyasaya sürülmesini iptal ettiğini duyurdu.Şirketin güvenlik kontrolleri, teknolojisiyle ilgili yüksek yankı uyandıran olayların ardından dikkatleri üzerine çekti. Bu olaylar arasında modellerinin Avustralya hükümeti platformlarına yetkisiz erişim sağlaması da yer alıyor.Melbourne Üniversitesi Yapay Zeka ve Dijital Etik Merkezi'nden Jeannie Paterson, öz düzenlemenin şirketlerin "sadece asgari düzeyde güvenlik önlemleri" alması anlamına gelebileceğini söyledi.Paterson'a göre, yapay zekanın kontrolden çıkmasıyla ilgili son olaylar, şirketlerin yaklaşımlarında disiplinsiz davrandığını gösterdiğinden, bu anlaşma "çok az güven" uyandırıyor. 2. Veri merkezlerine daha fazla yatırımTrump ayrıca, yapay zekayı destekleyen hayati öneme sahip bilgi işlem altyapısı olan veri merkezlerinin hızlı genişlemesine verdiği desteği yineledi.ABD genelinde veri merkezlerinin yaygınlaştırılması, elektrik tüketimi ve topluluklar üzerindeki potansiyel etkileriyle ilgili endişeler nedeniyle tepkilere yol açtı.Veri merkezi inşaatları, kasım ayındaki ABD ara seçimleri öncesinde Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi için potansiyel bir siyasi engel olarak da ortaya çıktı.Marist Poll'un NPR ve PBS News ile ortaklaşa bu ayın başlarında yaptığı bir ankete göre, kayıtlı seçmenlerin % 65'i bölgelerinde veri merkezlerinin kurulmasına karşı çıkıyor.Bu endişelere yanıt olarak Trump, teknoloji şirketlerinin veri merkezlerinin inşası konusunda insanları "mutlu" etmek için çalışacaklarını söyledi. Trump gazetecilere, "Bu büyük, güçlü, çok zengin ve çok zeki şirketler topluluklara çok büyük katkılarda bulunacaklar" dedi.ABD Başkanı daha önce sosyal medyada, toplulukların veri merkezlerine karşı çıkmasının tek nedeninin "geri kalmış ve yoksul bir ülke olmak istemeleri" olduğunu söylemişti.Yapay zekanın çalışması için gerekli bilgisayar çiplerini üreten Huang, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada veri merkezlerinin "süper zeka fabrikaları" olarak adlandırılması gerektiğini söyledi.Bu tesisler "Amerika Birleşik Devletleri'ni yeniden sanayileştiriyor" ve "ekonominin her alanında iş imkanları yaratıyor" diye de ekledi.3. Artık 'Süper Zeka' Yine Salı günü Trump, ABD hükümet departmanları ve kurumlarına "SI" ve "Süper Zeka" terimlerini kullanmaya başlamaları ve yapay zeka teriminin kullanımını artık kabul etmemeleri yönünde talimat veren bir başkanlık kararnamesi imzaladı.Kararda, SI'nın "resmi yazışmalarda", web sitelerinde, raporlarda ve diğer iletişim biçimlerinde yapay zekanın yerini alacağı belirtildi.

Trump, geçen hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "yapay" kelimesinin teknolojiyi "sahte" gösterdiğini söylemişti.Zuckerberg ve Musk da dahil bazı teknoloji liderleri ve başkana yakın diğer isimler şimdiden bu terimi kullanmaya başladılar.Paterson teknoloji liderlerinin bu terimi benimsemesiyle, ABD'nin "terminolojiyi belirleyebilecek konuma gelmesi muhtemel" dedi.Ancak bazı uzmanlar, Trump'ın BM konuşmasının ardından, bu terimin yaygın olarak kabul görmesinin pek muhtemel olmadığını, çünkü genellikle daha gelişmiş sistemleri ifade etmek için kullanılan bir isim olduğunu söylüyor. Slovenya'da alan adlarına 'benzeri görülmemiş' talep Buna karşın, Trump'ın yapay zekaya verdiği yeni ad en azından internet alan adlarında tutmuş gibi görünüyor. Slovenya'nın resmi alan adı kayıt kuruluşuna göre, Trump'ın yapay zekanın adını değiştirme girişimi, ülkede alan adı kayıtlarında yaşanan "benzeri görülmemiş" artışın arkasındaki neden olabilir.Süper Zeka teriminin İngilizcesi Super Intelligence'ın baş harfleri SI, aynı zamanda Sloven internet sitelerinin kullandığı kısaltma. Register.si sözcüsü Klara Herman, ağustos ayında iki binden az olan .si uzantılı internet adresi kaydının eylül ayında 44 bine ulaştığını, bunun da % 2100'ün üzerinde bir artış anlamına geldiğini belirtti.Bu satın almalar için muhtemel bir açıklama, insanların belirli alan adlarını, ileride değer kazanmaları ve kar amacıyla satılabilmeleri ihtimaline karşı spekülatif amaçlarla kaydettirmesi.Örneğin, "Alan Adı Kralı" (The Domain King) olarak bilinen Rick Schwartz, 1997 yılında men.com alan adını 15 bin dolara satın almış ve yedi yıl sonra bu ismi 1,32 milyon dolara satmıştı.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .