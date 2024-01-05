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TÜBİTAK, Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı ile 17 projeye destek sağlayacak - Son Dakika
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TÜBİTAK, Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı ile 17 projeye destek sağlayacak

TÜBİTAK'ın açtığı 'Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı' ile akıllı üretim sistemleri, tarım, eğitim ve iklim değişikliğinin de aralarında bulunduğu 17 projeye destek sağlanacak. TÜBİTAK Marmara Teknokent'te gerçekleştirilen imza törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, programın TÜBİTAK'ın sadece fonlayan veya ülke ihtiyaçları için araştırma yapan bir kurum olmadığını belirterek, araştırma süreci içerisinde paydaşları bir araya getiren bir yapı olduğunu vurguladı. Mandal, yapay zeka teknolojisinin gelecekteki fırsatları ve risklerinin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. İlk çağrıda 10 KOBİ ve platformun desteklendiğini aktaran Mandal, 17 projenin desteklenmesine karar verildiğini açıkladı.

TÜBİTAK, Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı ile 17 projeye destek sağlayacak
05.01.2024 - 14:45,  Güncelleme: 14:47
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TÜBİTAK'ın açtığı "Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı" ile akıllı üretim sistemleri, tarım, eğitim ve iklim değişikliğinin de aralarında bulunduğu 17 projeye destek sağlanacak.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki TÜBİTAK Marmara Teknokent'te Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı imza töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, program çerçevesinde TÜBİTAK'ın sadece fonlayan veya ülke ihtiyaçları için araştırma yapan bir kurum olmadığını belirterek, araştırma süreci içerisinde paydaşları bir araya getiren yapı olduğunu söyledi.

Mandal, ekosistem anlamında da programın kendileri için çok kıymetli olduğunu kaydetti.

Yapay zeka teknolojisinin, kendi başına çığır açma boyutu ile gelecek açısından fırsatlarıyla ve getirebileceği risklerle dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Mandal, sadece popülerleştirilmiş boyutuyla yüzeyselliği değil, derinliğinin de olması gerektiğini ifade etti.

Mandal, ilk çağrıda 10 KOBİ ve platformun desteklendiğini aktararak, "Bunlardan birisi tamamlandı, 9'u devam ediyor. Başarı noktasında model çalışıyor mu dersek evet çalışıyor. Aynı zamanda oluşan bu birliktelikle Avrupa Birliği projelerine de girebiliyorlar. Sadece ülkemizdeki destek programında değil, Ufuk Avrupa Programında da birlikte proje başvurusu yaptılar. Bu bizim görmek istediğimiz boyutlardandı." diye konuştu.

Eğitim teknolojileri, iklim değişikliği, tarım, gıda, hayvancılık ve akıllı üretim sistemleri üzerinden 32 başvuru yapıldığını ifade eden Mandal, 17'sinin desteklenmesine karar verildiğini belirtti.

Bakan Kacır'ın konuşmasının ardından sahneye sırayla çağırılan proje sahipleri imzalarını attıktan sonra toplu fotoğraf çekildi.

Törene, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yarımcısı Zekeriya Çoştu, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Sanayi Genel Müdürü İlker Murat Ar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, ilçe belediye başkanları, proje sahipleri ve TÜBİTAK çalışanları katıldı.

Kaynak: AA
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