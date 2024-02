Türkiye Uzay Teknolojilerinde Kendi Uydusunu Yapan Bir Ülke

Teknoloji

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Türkiye şu an bakıldığında uzay teknolojisinde kendi gözlem ve haberleşme uydusunu yapan bir ülke." dedi.

Mandal, Sinop Üniversitesi ev sahipliğinde Kültür Merkezi'nde öğrenci ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen buluşma programına konuşmacı olarak katıldı.

Burada TÜBİTAK'ın tarihi ve misyonunun yanı sıra öğrenciler ve akademisyenlere sunduğu desteklerle ilgili katılımcılara bilgiler aktaran Mandal, Türkiye'nin uzay teknolojileri noktasında geldiği yere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu yakın bir zamanda başarıyla tamamladığına dikkati çeken Mandal, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzayda kaldığı süre zarfında 13 deney gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Gezeravcı'nın başarıyla yaptığı her bir deney sonucunun ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacağını kaydeden Mandal, Türkiye olarak 2026 yılında kendi uzay araçlarıyla uzaya gideceklerini anlattı.

Mandal, uzay alanındaki teknolojik atılımların hız kesmeden devam edeceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Türkiye şu an bakıldığında uzay teknolojisinde kendi gözlem ve haberleşme uydusunu yapan bir ülke. Kendi astronotu ile Türkiye'den gerçekleştirilmiş bilimsel deneyleri orada yaptırabilen bir ülke. 2026 yılında kendi uzay aracımızla aya gideceğiz. Yani şu an onun tasarımı bitti, üretim noktasında. Yani kendi uzay aracımızla aya gidilecek. Şu an Alper bey gittiği yer 410 kilometrelik bir mesafede. Aya gittiğimiz zaman 380 bin kilometre gitmiş olacağız. Oradan da daha derin noktalara. Ama buradaki en büyük güvencemiz Türkiye'deki genç arkadaşlarımız. Bunları gelecekte planlayacak, tasarlayacak olanlar yine genç arkadaşlarımız olacak."

Mandal, konuşmasının ardından öğrenci ve akademisyenlerin sorularını yanıtladı.

Program, Vali Mustafa Özarslan, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir ve Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş'ın Mandal'a hediye takdim etmeleriyle son buldu.