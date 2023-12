Ünlü yönetmen Zack Snyder, Fortnite filmi yönetmekle ilgileniyor

Ünlü yönetmen Zack Snyder, popüler battleroyale oyunu Fortnite'a duyduğu ilgiyi dile getirdi ve oyunun eğer bir film uyarlaması yapılırsa yönetmekle ilgilendiğini ifade etti. Etalk'a verdiği bir röportajda Snyder'a Fortnite'ın bir film versiyonunu yönetmeyi düşünüp düşünmeyeceği soruldu ve Snyder bu soruya "Elbette" yanıtını verdi.

Zack Synder, ağır bir Fortnite hayranı

Snyder, Fortnite unsurlarını "Rebel Moon" filmine dahil etmeyi düşündüğünü açıklayarak, "Film için gerçekten bazı Fortnite görünümleri yapmak istedim" dedi. Oyunu övmeye devam eden yönetmen, oyunu, "muhteşem bir dünya" ve kendisinin gerçeklikten uzaklaşması için harika bir araç olarak tanımladı.

Snyder, eğlence sektörünün sürekli gelişen doğasına vurgu yaptı ve bir Fortnite filminde yer alma olasılığına açık kapı bıraktı. Yönetmenin mantrası, kendi ifadesiyle, film sektörünün dinamik ortamında "asla asla dememek".

Snyder yılın başlarında Fortnite'a olan düşkünlüğünü açıklamış ve oyunu oğluyla oynadığına dair kişisel bir anekdot paylaşmıştı. Başlangıçta birlikte oynama niyetinde olmasına rağmen, Snyder kendini Fortnite dünyasına tek başına dalmış buldu. Kendisi en çok Rick and Morty'den Meeseeks karakterini oynamayı seviyormuş.

GTA 5'in ana karakteri, GTA 6 hakkında heyecanlandıran iddialarda bulundu!

Şu anda Netflix'teki Rebel Moon'u çekmekle meşgul olan Snyder'ın son projesi "Rebel Moon: Part One – A Child of Fire" 22 Aralık'ta Netflix'te yayınlanacak, devam filmi "Part Two – The Scargiver" ise Nisan ayında gösterime girecek. Yönetmenin devam filmi için iddialı planları var; Dunkirk gibi filmlerin yoğunluğunu çağrıştırmasını ve Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin son filmi Kralın Dönüşü'nün epik finaliyle karşılaştırılacağını öngörüyor.

Bir Fortnite filmi gerçekten de çıksaydı konusu ne olurdu? İzler miydiniz? Zira Five Nights at Freddy's filmi bir hayli tutmuştu. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.