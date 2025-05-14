Vodafone ve Yandex'ten Dijital İş Birliği - Son Dakika
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Teknoloji

Vodafone ve Yandex'ten Dijital İş Birliği

Vodafone ve Yandex\'ten Dijital İş Birliği

Vodafone ve Yandex, Türkiye'deki dijital deneyimleri geliştirmek için iş birliği yaptı.

14.05.2025 16:11
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VODAFONE ve Yandex Türkiye, Türkiye'deki kullanıcıların dijital deneyimlerini geliştirmek ve ülkenin özgün ihtiyaçlarına yanıt veren hiper yerelleştirilmiş çözümler sunmak amacıyla bir iş birliğine imza attı.

Vodafone Türkiye ve Yandex Türkiye, Türkiye'deki kullanıcıların dijital deneyimlerini geliştirmek amacıyla stratejik bir iş birliğine imza attı. Bu kapsamda, Türkiye'nin ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanan hiper yerelleştirilmiş çözümlerle, kullanıcı deneyiminin daha da ileri taşınması hedefleniyor. İki şirket, ülkenin dijital pazarına yönelik yatırımlarını artırarak, yeni nesil dijital ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine odaklanacak.

İş birliğinin ilk adımı olarak kullanıcıların dijital erişimini kolaylaştıracak bir proje hayata geçirildi. Proje kapsamında, Yandex'in yapay zeka destekli yeni nesil arama motoru Yazeka aracılığıyla bilgiye daha hızlı ve kolay erişim imkanı sunulurken, kullanıcılara ücretsiz data paketleri ve çeşitli ödüller de sağlanacak. Bu girişimle, dijitalleşme sürecinde kullanıcı deneyiminin hem içerik hem de erişim kolaylığı açısından güçlendirilmesi amaçlanıyor.

'TÜRKİYE'NİN DİJİTAL YARININI BİRLİKTE ŞEKİLLENDİRİYORUZ'

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "Yandex ile yaptığımız bu ortaklık, yüksek kaliteli kullanıcı deneyimleri ve sürdürülebilir inovasyon konusundaki kararlılığımızı güçlendiriyor. Kaynaklarımızı ve uzmanlığımızı birleştirerek, milyonlarca Türk vatandaşının hayatını iyileştirecek dijital çözümler ortaya koymayı hedefliyoruz. Türkiye'nin dijital yarınını birlikte şekillendiriyoruz" dedi.

Yandex Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy ise şunları ekledi:

"Türkiye'nin en büyük telekomünikasyon şirketlerinden biri olan Vodafone ile ortaklık yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ülkede dijitalleşme konusunda aynı vizyonu paylaşıyoruz ve yeni ortak projeler geliştirmek için sabırsızlanıyoruz. Ortak hedefimiz herkes için dijital bir gelecek inşa etmektir."

Kaynak: DHA

Teknoloji, Vodafone, Türkiye, Ekonomi, Yandex, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Vodafone ve Yandex'ten Dijital İş Birliği - Son Dakika

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