WhatsApp\'ın Kazanç Stratejisi

Teknoloji

Son 24 saatte 100'den fazla WhatsApp mesajı attım.

Hiçbiri çok heyecanlı değildi. Ailemle plan yaptım, iş arkadaşlarımla bir proje hakkında konuştum ve arkadaşlarımla dedikodu yaptım.

Ama bu sıkıcı mesajlarım bile otomatik olarak şifrelendi.

Bunun için, WhatsApp'in dünyanın çeşitli ülkelerindeki veri merkezlerinin ev sahipliği yaptığı güçlü sunucular devreye girdi.

Bu ucuz bir operasyon değil ama ne ben ne de konuştuğum arkadaşlarım bugüne kadar WhatsApp'i kullanmak için bir kuruş bile harcamadık.

Peki o zaman WhatsApp nasıl para kazanıyor?

Tabii ki arkasında aynı zamanda Facebook ve Instagram'ın da sahibi olan Meta gibi büyük bir şirketin olmasının faydaları büyük.

Ama benimki gibi kişisel WhatsApp hesapları ücretsiz çünkü WhatsApp bireysel kullanıcılara ulaşmak isteyen ticari müşterilerden para kazanıyor.

Geçen yıldan beri şirketler, WhatsApp'te bedava kanallar kurarak abone olmayı seçen tüm kullanıcılara mesaj gönderebiliyor.

Bazı ülkelerde bu sistem yeni ama mesela Hindistan'da WhatsApp üzerinden otobüs bileti almak bile mümkün.

Meta'da mesajlaşma bölümünün başkan yardımcısı olan Nikila Srinivasan, "Vizyonumuz, hem şirketlerin hem de müşterilerin işlerini mesajlaşarak halledebilmesi" diyor.

Srinivasan, mesajlaşma ekranından çıkmaya gerek kalmadan bilet almanın, iade süreci başlatmanın ya da bir ödeme yapmanın mümkün olacağını söylüyor.

Şirketler artık Facebook ya da Instagram'daki bir reklamdan direkt WhatsApp mesaj penceresi açılmasını sağlayan bir link de satın alabiliyor.

Srinivasan, yalnızca bunun teknoloji devi için "milyarlarca dolar" değerinde olduğunu söylüyor.

En popüler strateji reklam

Farklı mesajlaşma uygulamaları farklı yöntemler kullanıyor.

Güvenlik protokolleriyle tanınan Signal, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş.

Telegram gibi şirketlerin aksine yatırımcılardan bugüne kadar hiç para almadıklarını söylüyorlar. Bunun yerine bağış topluyorlar.

WhatsApp'in kurucularından Brian Acton'ın 2018 yılında yaptığı 50 milyon dolarlık bağış da buna dahil.

Signal'in başkanı Meredith Whittaker, nihai hedeflerinin küçük bağışçılardan gelen çok sayıda mütevazı katkıyla ayakta kalmak olduğunu söylüyor.

Daha çok bilgisayar oyunu oynayan gençler tarafından kullanılan Discord ise farklı bir model kullanıyor.

Uygulamaya kaydolmak bedava ancak oyunlar da dahil bazı özellikler ücretli.

Snapchat ise bu yöntemlerin farklı unsurlarını bir araya getiriyor.

Ağustos 2024 itibariyle 11 milyon ücretli abonesi var, ayrıca Snapchat Spectacles adı verilen artırılmış gerçeklik gözlükleri satıyor.

Forbes'a göre şirket 2016-23 yılları arasında sadece faizden 300 milyon dolar kazandı.

Ancak Snapchat'in ana gelir kaynağı senede dört milyar dolar ile reklamlar.

İngiltere merkezli Element, hükümetlere ve büyük kuruluşlara güvenli bir mesaj sistemi satıyor.

Müşteriler teknolojiyi kendi özel sunucuları üzerinden yönetiyor.

Element'in kurucularından Matthew Hodgson, 10 yıllık şirketin kâr etmeye çok yaklaştığını söylüyor.

Hodgson'a göre mesajlaşma uygulamaları için en popüler iş modeli hâlâ reklam.

"Pek çok mesajlaşma platformu insanların ne yaptığını, kimle konuştuğunu takip ederek reklam satıyor, onları en iyi reklamlarla hedef alıyor" diyor.

Buradaki fikir şu: Şifreleme ve anonimlik prensipleri uygulansa bile, uygulamaların kullanıcıları hakkında daha fazla bilgi edinmesi ve bu verileri reklam satmak için kullanabilmesi için mesajların gerçek içeriğini görmesine gerek yok.

Hodgson'a göre bu "eski bir hikaye".

"Kullanıcı sizseniz ve ödeme yapmıyorsanız, o zaman büyük ihtimalle ürün sizsinizdir."