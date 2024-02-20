Xiaomi 14 Ultra bomba gibi geliyor! Çekilen fotoğraflar yayınlandı

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Xiaomi, yakın zamanda Android amiral gemisi Xiaomi 14 Ultra modelini tanıtacak. Bunun için geri sayım başlamışken telefonla ilgili merak da giderek artıyor. Son olaraksa Xiaomi 14 Ultra ile çekilen fotoğraflar paylaşıldı. İşte beklentileri bir hayli artıran o fotoğraflar…

Xiaomi 14 Ultra ile çekilen fotoğraflar

Xiaomi, kısa süre önce yaptığı açıklamayla birlikte Xiaomi 14 Ultra modelinde 50 Megapiksel LYT-900 ana kamera yer alacağını doğruladı. Bu kameranın f/1,63 ila f/4,0 arasında değişen diyafram açıklığına sahip olacağı belirtildi. Xiaomi 14 Ultra ile çekilen fotoğraflar şu şekilde;

Akabinde akıllı telefonda f/1,8 diyafram açıklığı, 75 mm odak uzaklığı ve 3,2x optik yakınlaştırma sunan 50 Megapiksel IMX858 telefoto sensörü ve f/2,5 diyafram açıklığı, 120 mm odak uzaklığı ve 5x optik yakınlaştırma sunan 50 Megapiksel Sony IMX858 periskop sensörü bulunacak.

Xiaomi 14 Ultra resmiyet kazandı! İşte özellikleri ve renk seçenekleri

Daha önce sızan bilgilere göreyse Xiaomi 14 Ultra, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alacak. 4 nm fabrikasyon sürecinden geçen bu işlemci bir adet 3.3 GHz hızında ARM Cortex-X4, üç adet 3.2 GHz hızında ARM Cortex-A720, iki adet 3.0 GHz hızında ARM Cortex-A720 ve iki adet 2.3 GHz hızında ARM Cortex-A520 çekirdeklerinden oluşuyor.