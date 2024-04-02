Xiaomi SU7, Tesla Model 3 ve NIO ET5 ile Performans Testinde

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Xiaomi, ilk elektrikli otomobil modeli SU7 ile kısa bir süre önce karşımıza çıktı. Şimdi ise modelin Tesla Model 3 ve NIO ET5 ile kapıştığı bir performans testi ortaya çıktı. Böylece ilk defa Xiaomi SU7 performansı, hızı, menzili gibi değerler gerçek anlamda karşımıza çıkıyor. İşte Tesla Model 3 rakibi Xiaomi SU7 gerçek yol performansı ve kapışmanın kazananı.

Tesla Model 3 rakibi Xiaomi SU7 yol performansı ile şaşırttı

Xiaomi SU7 modeli Tesla Model 3 rakibi özellikleri, fiyatı ve performansı ile öne çıkıyor. Kağıt üstünde Model 3'ten çok daha iyi olan modelin gerçek performansı da ortaya çıktı. Çinli yayın organı Dongchendi'nin yaptığı testlerde önemli sonuçlar ortaya çıktı.

Xiaomi CU7 elektrikli otomobil en önemli özelliklerinden birisi Çin standartlarına göre 800 km menzil sunuyor olması. Tesla Model 3 AWD Long Range ise yine Çin standartlarına göre 713 km menzile sahip. Ancak bildiğiniz gibi elektrikli otomobil modellerinin sunduğu bu menziller en iyi şartlar altında sunulan maksimum seviye.

Xiaomi yetişemiyor! SU7 teslimat süresi uzadı

Xiaomi SU7 performans testi ile ortaya çıkan sonuca göre model 643 km menzil seviyesine ulaştı. Tesla Model 3 ise maksimum menzile daha yakın olan 568 km menzille karşımıza çıktı.

Bu anlamda Xiaomi SU7 modeli yüzde 79.4, Tesla Model 3 LR ise yüzde 79,7 oranında maksimum menzil değerine yaklaştı.

Hızlanma ve Menzil Test Sonuçları: