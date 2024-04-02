Xiaomi SU7, Tesla Model 3 ve NIO ET5 ile Performans Testinde

Xiaomi, ilk elektrikli otomobil modeli SU7 ile kısa bir süre önce karşımıza çıktı. Şimdi ise modelin Tesla Model 3 ve NIO ET5 ile kapıştığı bir performans testi ortaya çıktı. Böylece ilk defa Xiaomi SU7 performansı, hızı, menzili gibi değerler gerçek anlamda karşımıza çıkıyor. İşte Tesla Model 3 rakibi Xiaomi SU7 gerçek yol performansı ve kapışmanın kazananı.
Tesla Model 3 rakibi Xiaomi SU7 yol performansı ile şaşırttı
Xiaomi SU7 modeli Tesla Model 3 rakibi özellikleri, fiyatı ve performansı ile öne çıkıyor. Kağıt üstünde Model 3'ten çok daha iyi olan modelin gerçek performansı da ortaya çıktı. Çinli yayın organı Dongchendi'nin yaptığı testlerde önemli sonuçlar ortaya çıktı.
Xiaomi CU7 elektrikli otomobil en önemli özelliklerinden birisi Çin standartlarına göre 800 km menzil sunuyor olması. Tesla Model 3 AWD Long Range ise yine Çin standartlarına göre 713 km menzile sahip. Ancak bildiğiniz gibi elektrikli otomobil modellerinin sunduğu bu menziller en iyi şartlar altında sunulan maksimum seviye.
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Xiaomi SU7 performans testi ile ortaya çıkan sonuca göre model 643 km menzil seviyesine ulaştı. Tesla Model 3 ise maksimum menzile daha yakın olan 568 km menzille karşımıza çıktı.
Bu anlamda Xiaomi SU7 modeli yüzde 79.4, Tesla Model 3 LR ise yüzde 79,7 oranında maksimum menzil değerine yaklaştı.
Hızlanma ve Menzil Test Sonuçları:
Xiaomi SU7 modeli özellikle 0-100 km hızlanma testinde rakiplerini geride bırakmayı başardı. Buna göre Tesla Model 3 rakibi model 3,24 saniyede 100 km hıza ulaştı. NIO ET5 modeli 3,83 saniye ile ikinci, Tesla Model 3 ise 4,62 saniye ile üçüncü sırada yer aldı. Modeller arasında 400 m Drag yarışı da gerçekleşti. Buna göre Xiaomi SU7 modeli drag yarışı performans testinde 11.17 saniye ile birinci oldu. İkinci sırayı NIO ET5 modeli 12.37 saniye ile takip etti. Tesla Model 3 ise 12,77 saniye ile drag yarışını üçüncü bitirebildi. Tesla Model 3 rakibi Xiaomi SU7 fiyatı ise karşılaştığı bu iki rakibinden de daha ucuz. Buna göre Xiaomi SU7 fiyatı 26 bin 650 dolar seviyesi ile rakiplerine göre oldukça uygun bir fiyata sahip. Xiaomi SU7 teknik özellikleri Xiaomi SU7 performans testi sonuçları sizce gerçekten de etkileyici mi? Bu anlamda Xiaomi SU7 modeli Tesla Model 3 için önemli bir rakip olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi SU7, Tesla Model 3 ve NIO ET5 ile Performans Testinde - Son Dakika Savunma Sanayii Başkanlığı ve heyet dahilinde bulunan şirketler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Microsoft, Nisan ayında Xbox Game Pass, PC Game Pass ve Xbox Cloud Gaming'e gelecek oyunların listesini açıkladı. Oyuncuların merakla beklediği birçok yeni yapımın yanı sıra, bazı favori oyunlar da Game Pass'ten ayrılacak. Nisan ayının en büyük oyunları Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition ve Superhot: Mind Control Delete olacak gibi duruyor. Superhot'ın bugün itibarıyla Tomb Raider'ın ise 11 Nisan'da bulut, konsol ve PC için sunulacağını söyleyelim. Xbox Game Pass aboneleri ay boyunca yeni oyunlar alacak. Microsoft'un 16 Nisan'da yeni oyunların listesini paylaşacağını da hatırlatmak gerekiyor. AMD'nin RDNA 4 ekran kartlarıyla ilgili beklentileri karşılamadığı ortaya çıktı. Radeon RX 8800 XT ekran kartı, RX 7900 XTX kadar güçlü olmayacak. Bu durumda AMD'nin üst seviye ekran kartları piyasasından uzaklaşması bekleniyor. Telegram Business, işletmelerin ticari hesaplar için daha verimli ve etkili bir dizi fonksiyon sunacak. İşletmelerin ihtiyaçlarına özel kişiselleştirme imkanları da mevcut olacak. WhatsApp Business için de bir rakip olabileceği düşünülüyor. Electronic Arts firmasının resmi uygulaması EA App, macOS platformunda bir önceki uygulama olan Origin'in yerini alacak. EA App, stabil, hızlı ve entegre bir kullanıcı deneyimi sunacak. Tüm Electronic Arts yapımlarını içeren uygulama, oyunseverler tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. Origin kullanıcılarının verileri EA App'e taşınacak ve destek ekibi sorunlara anında müdahale edecek. Samsung cihazlarında ONE UI 6.0 ve 6.1 güncellemesi alan telefonlarda Material You temasında yaşanan güncelleme sorunu kullanıcıları şikayet ettiriyor. Temanın Samsung uygulamalarında verimli çalışmasına rağmen, Google aplikasyonlarında stabilite sorunları yaşanıyor. Özellikle Google Drive ve Google Docs platformlarında görsel problemler ortaya çıkıyor. Bu sorunun yakın zamanda çözülmesi bekleniyor. 2024 yılı Mart ayında en çok satılan otomobil markaları açıklandı. Renault, Fiat ve Chery ilk üç sırayı aldı. Chery'nin hızlı ataklarıyla birlikte 1. sıraya geçmesi mümkün görünüyor. Apple, iPadOS 18 güncellemesinin piyasaya sürülmesiyle birlikte bazı eski iPad modelleri için yazılım güncelleme desteğini sonlandırmayı planlıyor. Bu değişiklik, özellikle A10 ve A10X Fusion işlemcileri kullanan altıncı nesil temel iPad modelleri ile ikinci nesil iPad Pro modellerini etkileyebilir. iPadOS 18 güncellemesinden muaf tutulan bu modeller, yeni özelliklere ve güvenlik güncellemelerine erişemeyecekler. Realme GT Neo 6 SE modelinin tasarımı ve özellikleri sızdırıldı. Telefonun arka panelinde üçlü kamera kurulumu bulunacak ve ön tarafında sektör standartlarının üzerinde bir ekran gövde oranı yer alacak. Ayrıca, telefonun özel bir 8T LTPO OLED ekranla geleceği ve Snapdragon 7+ Gen 3 işlemciye sahip olacağı belirtiliyor. Cihazın nisan ayında piyasaya sürülmesi planlanıyor.
Marka/Model0-100 km/s0-400 m0-400 m Son HızCLTC MenziliTest Edilen MenzilOranXiaomi SU73.24 s11.17 s201.79 km/h800 km643 km%79.4Tesla Model 34.62 s12.77 s182.8 km/h713 km568 km%79.7Nio ET53.83 s12.37 s175.55 km/h640 km455 km%72.6BYD Han EV–––610 km405 km%66.4Zeekr 001–––656 km407 km%62.0Xpeng P7–––610 km489 km%80.2
ModelFiyatXiaomi SU726,650 – 41,500 dolarTesla Model 334,050 – 39,600 dolarNio ET541,300 – 49,300 dolarBYD Han24,900 – 34,600 dolarZeekr 00137,300 – 45,600 dolarXpeng P728,250 – 40,150 dolar
ÖzellikDetayBataryaTipCATL CTB entegre pilVoltaj871VEnerji Yoğunluğu200Wh/kgHacimsel Verimlilik%77,8Kapasite150 kWh (1200 km menzil)/ 132 kWh (1000 km menzil)MotorTipV6, V6S, V8HızlanmaV6 ve V6S: 21 bin RPM/ V8: 2025'te üretime girecekTorkV6: 400 Nm/ V6S: 500 Nm/ V8: Detaylar belli değilOtonom SürüşSeviyeL4Çin'de Aktif Olma Tarihi2024EkranlarAna Bilgi-Eğlence Ekranı16.1 inç (3K)Head-Up Display56 inçArka Koltuk Tabletleri2 adet Xiaomi PadDiğerİşletim SistemiHyperOSİşlemciSnapdragon 8295Güvenlik360 derece kamera sistemi, 12 adet ultrasonik sensör, 5 adet radarBoyutlar4960 mm x 1960 mm x 1485 mmAks Mesafesi2950 mmAğırlık2 ton
Xiaomi SU7 modeli özellikle 0-100 km hızlanma testinde rakiplerini geride bırakmayı başardı. Buna göre Tesla Model 3 rakibi model 3,24 saniyede 100 km hıza ulaştı. NIO ET5 modeli 3,83 saniye ile ikinci, Tesla Model 3 ise 4,62 saniye ile üçüncü sırada yer aldı.
Modeller arasında 400 m Drag yarışı da gerçekleşti. Buna göre Xiaomi SU7 modeli drag yarışı performans testinde 11.17 saniye ile birinci oldu. İkinci sırayı NIO ET5 modeli 12.37 saniye ile takip etti. Tesla Model 3 ise 12,77 saniye ile drag yarışını üçüncü bitirebildi.
Tesla Model 3 rakibi Xiaomi SU7 fiyatı ise karşılaştığı bu iki rakibinden de daha ucuz. Buna göre Xiaomi SU7 fiyatı 26 bin 650 dolar seviyesi ile rakiplerine göre oldukça uygun bir fiyata sahip.
Xiaomi SU7 teknik özellikleri
Xiaomi SU7 performans testi sonuçları sizce gerçekten de etkileyici mi? Bu anlamda Xiaomi SU7 modeli Tesla Model 3 için önemli bir rakip olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.
Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi SU7, Tesla Model 3 ve NIO ET5 ile Performans Testinde - Son Dakika
Savunma Sanayii Başkanlığı ve heyet dahilinde bulunan şirketler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.
Microsoft, Nisan ayında Xbox Game Pass, PC Game Pass ve Xbox Cloud Gaming'e gelecek oyunların listesini açıkladı. Oyuncuların merakla beklediği birçok yeni yapımın yanı sıra, bazı favori oyunlar da Game Pass'ten ayrılacak. Nisan ayının en büyük oyunları Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition ve Superhot: Mind Control Delete olacak gibi duruyor. Superhot'ın bugün itibarıyla Tomb Raider'ın ise 11 Nisan'da bulut, konsol ve PC için sunulacağını söyleyelim. Xbox Game Pass aboneleri ay boyunca yeni oyunlar alacak. Microsoft'un 16 Nisan'da yeni oyunların listesini paylaşacağını da hatırlatmak gerekiyor.
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