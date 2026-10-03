Yabancı öğrenciler Şanlıurfa\'daki TEKNOFEST Güneydoğu\'da teknolojiyi inceledi

EŞBER AYAYDIN/ ÖMER FARUK SALMAN - Türkiye'de eğitimlerini sürdüren yabancı uyruklu öğrenciler, Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da teknoloji ve inovasyon alanındaki gelişmeleri yakından inceleme fırsatı bulurken, festivalin büyüklüğü, sunduğu imkanlar ve uluslararası katılımdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Dünyanın farklı coğrafyalarından gelerek Türkiye'de eğitim alan gençler de çeşitli projelerle festival kapsamındaki yarışmalara katıldı.

İlk kez TEKNOFEST deneyimi yaşayan yabancı öğrenciler, festivalin sunduğu teknoloji ve inovasyon atmosferinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Daha önce böyle bir şey görmemiştim"

Sakarya Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencisi Iraklı Hamzah Alhadeethi, ilk kez katıldığı TEKNOFEST'i çok beğendiğini ifade etti.

Yarışmalara arkadaşlarıyla katıldığını ve burada olmaktan çok mutlu olduğunu anlatan Alhadeethi, "Burası çok güzel bir yer, gençlere çok büyük bir destek var, yarışmaya katıldığım için çok mutlu oldum, finale kaldık. Böyle büyük bir alan ve festival görünce çok şaşırdım, daha önce böyle bir şey görmemiştim. Zaten dünyadaki en büyük teknoloji festivali." dedi.

Alhadeethi, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösterilerinin kendisini çok etkilediğini söyledi.

Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü öğrencisi Libyalı Mohammed Abdulhamid Alhadi Omar ise savunma sistemleri üzerine yaptıkları proje ile TEKNOFEST'e katıldıklarını ifade etti.

"Kendimi geliştirmemi sağladı"

TEKNOFEST'i daha önce videolarda izlediğini anlatan Omar, "Özellikle bu organizasyon çok hoşuma gitti. Gördüğüm tüm teknolojileri uzmanlarla konuştum, bilgi aldım ve tecrübe edindim. Gerçekten çok güzel bir çalışma. Bir de tüm gençlere ve çocuklara devletin destek vermesi gerçekten çok iyi bir şey. Bana da birçok etkisi oldu, kendimi geliştirmemi sağladı." dedi.

Sakarya Üniversitesi Mekatronik Bölümü öğrencisi Mısırlı Abdalla Hassan Salama Abdelrahman da ilk defa böyle büyük bir organizasyona katıldığını ifade etti.

Abdelrahman, alanda sergilenen İHA ve SİHA'ların kendisini çok etkilediğini söyledi.

"Bizi çok etkiledi"

Afganistanlı Ahmad Shaheer Jabarkhil, Sakarya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde öğrenim gördüğünü belirtti.

Üniversite ve yurt arkadaşlarıyla birlikte TEKNOFEST'e katıldıklarını aktaran Jabarkhil, iyi bir sonuç beklediklerini söyledi.

TEKNOFEST alanında karşılaştığı atmosferden oldukça etkilendiğini ifade eden Jabarkhil, dünyanın farklı ülkelerinden ve üniversitelerinden öğrencilerin festivale katılmasının kendisi için önemli bir deneyim olduğunu dile getirdi.

Jabarkhil, "Çok hayran kaldım. Her yerden öğrenci gelmiş. Yurt dışından, farklı üniversitelerden öğrenciler gelmiş ve farklı yarışmalara katılmışlar. Hepimiz için yeni bir deneyim oldu. Teknoloji açısından yeni şeyler görmenin yanı sıra yeni insanlarla da tanıştık." dedi.

TEKNOFEST'in büyüklüğünün kendisini şaşırttığını belirten Jabarkhil, "Bu kadar büyük olduğunu beklemiyorduk. Sadece Türkiye'den öğrencilerin katıldığını düşünüyorduk ancak yurt dışından da çok sayıda öğrencinin geldiğini gördük. Bizi çok etkiledi." ifadelerini kullandı.