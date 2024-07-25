Yeni Galaxy Z Serisi\'yle Galaxy AI\'ın Mobil Yapay Zeka Dünyası Yeni Sınırlarına Ulaşacak

Teknoloji

Bu yılın başlarında Galaxy AI'ın gücüyle mobil yapay zeka çağına giriş yapan Samsung, yeni Galaxy Z Serisi'yle bu kez Galaxy AI dünyasının sınırlarını daha da genişletiyor. Galaxy Z Fold'un geniş ekranı, Galaxy Z Flip'in FlexWindow özelliği ya da tüm gücüyle ikonik FlexMode özelliği gibi birçok yönüyle Galaxy Z Serisi; kullanıcıların yapay zeka yeteneklerini üst düzeyde deneyimlemesini sağlıyor. Samsung'un form faktörü inovasyonu geleneğinin temelleri üzerine inşa edilen Galaxy AI; Galaxy Z Fold Serisi'nde yeni iletişim, üretkenlik ve yaratıcılık çağına hız kazandıran güçlü, akıllı ve dayanıklı katlanabilir telefon deneyiminden faydalanıyor.

Galaxy Z Serisi artık daha ince, daha hafif ve daha güçlü

Samsung'un katlanabilir telefonlar için devam eden yenilikleri, taşınabilirlik için optimize edilmiş en ince ve en hafif Galaxy Z Serisi'ni ortaya çıkardı. Simetrik tasarım ve düz kenar, estetik bir şık bitiş sağlarken, Galaxy Z Fold6'nın yeni kapak ekran oranı daha doğal bir dikey görüntüleme deneyimi sunuyor. Tasarım iyileştirmelerinin yanı sıra, yeni Galaxy Z Serisi, dayanıklılık konusundaki endişeleri gidererek daha fazla dayanıklılık sunuyor. Çift katlı menteşe yapısı, dış darbelerin etkisini daha iyi dağıtacak şekilde güçlendirildi. Ayrıca, ana ekrandaki geliştirilmiş katmanlar, dayanıklılığı korurken katlanma nedeniyle oluşabilecek izin hafiflemesine yardımcı oluyor. Yeni Galaxy Z Serisi aynı zamanda geliştirilmiş Armor Aluminum ve Corning® Gorilla® Glass Victus® ile donatıldı. Bu da seriyi şimdiye kadarki en dayanıklı Galaxy Z Serisi haline getiriyor.

Sağlamlığının yanında Galaxy Z Serisi'nin tüm öğeleri de güçlü yönleriyle dikkat çekiyor. Hem Galaxy Z Fold6 hem de Z Flip6, sınıfının en iyisi CPU, GPU ve NPU performansını bir araya getiren, bugüne kadarki en gelişmiş Snapdragon mobil işlemci olan Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy ile donatıldı. Yapay zeka işleme için optimize edilen işlemci, gelişmiş genel performansın yanı sıra gelişmiş grafikler de sunuyor. Üstün performans sağlayan iyileştirilmiş soğutma sistemi, Galaxy Z Fold6'daki mevcut buhar haznesinin genişletilmesi ve Galaxy Z Flip'e de ilk defa bir buhar haznesi eklenmesiyle elde edildi.

Galaxy Z Fold6'nın ekranı ve üretkenliği büyüdü

Galaxy Z Fold6, cihaz içi AI destekli özellikleri ve araçlarıyla, kullanıcıların cihazın genişleyen ekranından azami fayda sağlayarak üretkenliklerini ciddi ölçüde artırabilmesini sağlıyor. Samsung Notes'ta bulunan Not Asistanı özelliği, basit ve kolay toplantı notlarının çevirisini yapabiliyor, bu notları özetleyebiliyor ve notlar üzerinde otomatik biçimlendirme yapabiliyor. Yeni ses kayıt özelliğiyse alınan ses kayıtlarını işleyerek doğrudan Notlar içinde yazıya dökebiliyor, çevirisini yapabiliyor ve özetleyebiliyor. PDF dosyalarındaki metinler, Notlar'daki PDF üstü çeviri özelliği ile mükemmel bir şekilde çevrilebiliyor. Samsung Klavye'den eklenen yeni Metin Oluşturucu, e-posta ve desteklenen sosyal medya uygulamaları için basit anahtar kelimelere dayalı metin önerileri oluşturuyor. Metin OIuşturucu, özellikle sosyal medya uygulamalarında, kullanıcının önceki gönderilerini analiz ederek üslubuna uygun metinler oluşturabiliyor. S Pen deneyimi de Galaxy Z Fold6 ekranında Galaxy AI ile buluşarak daha da iyileşti. Sketch to Image özelliği, kullanıcıların Galeri veya Notlar ekranında çizim veya eskiz yaparak resim seçenekleri oluşturabilmesini sağlıyor.

Galaxy Z Fold6, Samsung ve Google arasındaki yıllara dayanan iş birliği sayesinde çalışma, oyun ve öğrenme biçimlerini dönüştürmeye devam ediyor. Play Store'dan indirilebilen yeni Google Gemini uygulaması, yeni Galaxy Z Serisi'ne tamamen entegre edildi. Bundan sonra kullanıcıların Galaxy Z Fold6 katlanabilir telefonlarında kendilerine ait bir AI asistan olacak. Kullanıcılar ekranın köşesinden kaydırma hareketiyle ya da "Hey Google" diyerek, Gemini'ın açılır penceresinden yazma, öğrenme veya planlama konusunda yardım alabilecek. Gemini aynı zamanda en sevilen Google uygulamalarıyla entegre olduğundan, gerçek zamanlı uçuş ve otel rezervasyon bilgilerini alarak seyahat planlarını da kolaylaştırıyor. Google Haritalar'ı kullanarak meşhur gezi mekanlarını ve en iyi yol tariflerini keşfetmek artık mümkün olacak.

Galaxy AI, Galaxy Z Fold6'da engelsiz iletişimi de bir adım ileriye taşıyor. Hem Galaxy Fold6'da hem de Flip6'da benzersiz ekran deneyimini maksimize eden Sözlü Çevirmen, daha doğal etkileşimler sunan yeni konuşma moduyla, sohbetin her iki tarafındaki kullanıcıların ana ve kapak ekranlarda çevirileri kolayca görüntülemesini sağlıyor. Telefon görüşmelerinin simultane çevirisini yapabilen Live Translate de artık Samsung'un yerel arama uygulamasının yanı sıra üçüncü taraf uygulamalarında da kullanılabilir hale geldi.

Fotoğraf çekmekten düzenlemeye ve görüntülemeye kadar, Galaxy Z Fold6'daki AI destekli ProVisual Engine, yaratıcılığı bir üst seviyeye taşıyor. Büyük ekranda Foto Asistanı ile gelişmiş düzenleme deneyimi, zahmetsizce profesyonel düzeyde içerik oluşturmanıza yardımcı oluyor. Portrait Studio ise 3D çizgi film veya suluboya gibi çeşitli portre stilleri oluşturarak yaratıcılığın sınırlarını zorluyor. Anlık Ağır Çekim ise her saniyeden keyif almak isteyenler için daha detaylı bir görünümle videolarda ek kareler oluşturarak videoları anında yavaşlatma olanağı sunuyor.

Galaxy Z Fold6 artık güçlü chipsetinin yanı sıra oyunların süresini uzatan %1,6 daha büyük buhar bölmesine sahip ve ısınmayı azaltarak oyun deneyimini iyileştiriyor. Gerçek zamanlı ışın izleme ile desteklenen canlı ve gerçekçi grafikler ise Galaxy Z Fold6'nın 7.6 inçlik Diagonal olarak ölçüldüğünde, Galaxy Z Flip6'nın Ana Ekran boyutu tam dikdörtgen içinde 6.7 inçtir ve yuvarlanmış köşeler dahil edildiğinde 6.6 inçtir; gerçek görülebilir alan, yuvarlanmış köşeler ve kamera deliği nedeniyle daha azdır., 2600 nit parlaklıkla güçlendirilmiş ekranında etkileyici bir oyun deneyimi sunuyor.

Galaxy Z Flip6 ile mobil deneyimler kullanıcıların yaratıcılığıyla çoğalacak

Daha iyi taşınabilirlik için optimize edilen Galaxy Z Flip6, yepyeni özelleştirme ve yaratıcılık özellikleri sunuyor. Yeniden geliştirilen 3.4 inçlik Super AMOLED FlexWindow, kullanıcıların cihazı açık konuma getirmeden de AI destekli işlevleri kullanabilmesini sağlıyor. Hareket halindeyken iletişim kurarken, kişiye özel Mesaj Metin Önerileri ile mesajları önerilen cevaplar arasından seçerek yanıtlamak artık mümkün. Galaxy AI'ın pratik özelliklerinden diğer birçoğu da FlexWindow üzerinde yer alıyor. FlexWindow, Samsung Health güncellemelerine erişim sağlamanın yanında müzik widget'ının da kontrol edilebilmesini sağlıyor. Ayrıca FlexWindow'da artık hiç olmadığı kadar fazla sayıda Widget seçeneği var.

AI destekli Foto Ambient ile özelleştirmenin çeşitli yolları mevcut. Saate ve hava durumuna göre gerçek zamanlı olarak değişebilen duvar kağıdı seçeneklerinin yanında, duvar kağıdını analiz ederek önerebilen ekran düzeni seçenekleri sayesinde uyumlu bir görünüm oluşturmak artık çok kolay. Galaxy Z Flip6'nın yaratıcılığı FlexWindow'un ötesine geçerek FlexCam'in sunduğu esnek kamera deneyimiyle de zenginleşiyor. Yeni Otomatik Yakınlaştırma özelliği ile FlexCam, her çekimde en iyi çerçeveyi otomatik olarak buluyor, nesneyi algılıyor ve ek ayar gerektirmeden otomatik olarak yakınlaştırma yapabiliyor.

Yeni 50MP Geniş ve 12MP Ultra-geniş sensörler, resimlerde net ve keskin detaylar sunan gelişmiş bir kamera deneyimi sağlıyor. Yeni 50MP sensör, %2 optik zoom sağlıyor ve AI zoom ile 10x zoom ile gelişmiş çekim deneyimi sunuyor. Video HDR ile geliştirilmiş Nightography, düşük ışıkta bile daha parlak videolar çekebiliyor. Nightography ayrıca artık Instagram uygulamasının içinde de kullanılabilir hale geldi.

Galaxy Z Serisi'nin güvenliği konusunda her şey kontrolünüz altında

Galaxy Z Fold6 ve Flip6, Samsung Knox güvencesi altında. Samsung Galaxy'nin savunma sınıfı, çok katmanlı güvenlik platformu, en değerli bilgileri korumak, gerçek zamanlı tehditleri algılayarak güvenlik açıklarına karşı koruma sağlamak üzere tasarlandı. Samsung, yapay zeka çağında kullanıcılarına kendi güvenlikleri üzerinde kontrol sağlama taahhüdünü devam ettiriyor. Bu bağlamda Samsung Knox da Gelişmiş Veri Koruma, Samsung Cloud ile verileri yedekleme, senkronize etme veya geri yükleme işlemlerinde uçtan uca şifreleme sunuyor. Yeni Galaxy Z Serisi, Samsung'un Knox Vault, Güvenlik ve Gizlilik Kontrol Paneli, Otomatik Engelleme, geçiş anahtarları, Güvenli Wi-Fi ve Hızlı Paylaşım'da özel paylaşım gibi kapsamlı ve çok boyutlu güvenlik ve gizlilik özellikleriyle güçlendirildi. Galaxy Z Serisi için Samsung ayrıca kullanıcılara 7 yıl boyunca güvenlik, 7 nesil boyunca da işletim sistemi güncellemesi taahhüt ediyor.

Galaxy Z Fold6, Z Flip6 10-28 Temmuz tarihlerinde ön siparişe açık olacak. Galaxy Z Fold6 ve Z Flip6 için ön siparişe özel olarak; Fold6 ile Kalemli Kılıf ve 1 yıl süreli "Samsung Care+" Ekran Koruma Sigortası, Flip6 ile birlikte Yüzüklü Kılıf ve 1 yıl süreli "Samsung Care+" Ekran Koruma Sigortası hediye edilecek. Ayrıca, eski cihazını yenilemek isteyenlere Galaxy Z Fold6 modelinde 8000 TL, Galaxy Z Flip6 modelinde 5000 TL ek takas desteği sunuluyor. Detaylı bilgi için web sitemizdeki ilgili kampanya sekmesini ziyaret edebilirsiniz.

Ön sipariş döneminde bir yıl boyunca ücretsiz sunulacak olan SC+ hediyesinden yararlanabilmek için, Samsung Members uygulamasına giriş yapılmalıdır. "Avantajlar" bölümünden kullanıcıya özel sunulan kod ile https://samsungcareplus.gulfsigorta.com.tr/portal/subscription sayfasına yönlendirilirsiniz. GİG Sigorta sayfasına istenilen kişisel bilgiler (TC No, Ad, Soyad) doldurulduktan sonra onay verilmesi durumunda, 1 yıl süreli Samsung Care+ Ekran Koruma Sigorta poliçesi oluşturulacaktır.

Galaxy Z Fold6; Gümüş, Pembe ve Lacivert renk seçeneklerinde mevcutken, Galaxy Z Flip6; Gümüş, Sarı, Mavi ve Mint Yeşili renk seçeneklerinde sunuluyor. Ayrıca Samsung.com'da özel olarak sunulan yeni Galaxy Z Fold6 ve Flip6'nın Siyah ve Beyaz renk seçeneklerini inceleyebilirsiniz.

Galaxy Z Fold6, Z Flip6 hakkında daha fazla bilgi için Samsung Newsroom, Samsungmobilepress.com veya Samsung.com adresleri veya en yakın Samsung satış noktası ziyaret edilebilir.